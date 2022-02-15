Местные жители приняли аппарат за военный вертолёт, сообщив прессе о том, что началась война

Прежде чем переходить к изложению текущей новости, мы бы попросили наших читателей относиться уважительно не столько к своим предполагаемым оппонентам, как к себе. Виртуальное пространство позволяет прятаться за скрытыми IP, но это не значит, что стоит опускаться до уровня моральной деградации, поливая несогласных с вашим мнением грязью. Заранее спасибо.

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Уровень напряжение, который возник вокруг предполагаемого вторжения войск РФ в Украину, достиг своего апогея. 14 февраля сотни богатых и знаменитых граждан страны скрылись в неизвестном направлении. Кто-то взял с собой всю семью, арендовав чартерный рейс, другие спасали личные бизнес-интересы. Президент Украины регулярно выступает с патриотичными заявлениями, а ребята из США ежедневно выпускают большие пресс-релизы, в которых рассказывают в подробностях о скором вторжении российской армии. Спорить на эту тему можно долго, но из всего вышеизложенного вам нужно понять, что по обе стороны царит неразбериха, а простые граждане действительно напуганы.

14 февраля случилось вполне рядовое событие, которое в обычное время восприняли бы как курьёз, но только не сейчас. Сообщается, что на жилой дом в селе Лог Волгоградской области упал беспилотник. Учтите, что речь идёт не о маленьком квадрокоптере, а о гигантской махине, которая и в обычное время могла вызвать панику. Представьте себе, что началось 14 февраля вечером. Жители деревни в панике собирали вещи, местный телеканал рассказал о начале военных действий, и только через несколько часов стало ясно, что произошло на самом деле.

Как оказалось, беспилотник Газпрома совершал штатный облёт газопровода. В какой-то момент произошла аварийная ситуация, причины которой устанавливаются. По неуказанным причинам летательный аппарат начал снижаться, сработала система защиты, что привело к раскрытию парашюта. Ну а в результате этого беспилотник медленно опустился на крышу одного из домов. Поскольку в этот момент управление из вне отсутствовало, то автоматика не могла оценить, что находится внизу. Более точных сведений пока нет, а сегодня в деревне Лог снова спокойно. Кстати, она находится на расстоянии 265 километров от границы с Луганской областью. Это довольно далеко, но местные жители явно мыслят другими категориями, поэтому готовы всполошиться в любой момент. Ну а падающий беспилотник стал отличным поводом проверить подготовку по быстрым сборам вещей и провианта.

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Пока шло выяснение обстоятельств, жители выдвигали самые невероятные теории. Первым делом местные мужики сняли беспилотник с крыши. Потребовались усилия 6 человек. Скорее всего, кто-то из них изрядно заправился перед таким ответственным делом, поэтому сразу же появились слухи о падении боевого вертолёта.