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Эфир подорожает до $6500 после перехода на PoS и до $50 788 к концу десятилетия – аналитики AFF
Сколько будет стоить Эфир к концу 2022 года? Эксперты австралийского финтеха готовы дать ответ на этот вопрос
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Весь 2021 год криптовалюты дорожали. Проще всего войти в майнинг было при помощи видеокарт, что позволяло копать Эфир, получая огромные прибыли. Наиболее предприимчивые товарищи, которые купили оборудование в конце 2020 или начале 2021 года, окупили его к весне, а за последующие месяцы смогли приумножить вложения. Вот только настоящий бум майнинга пришёлся на вторую половину 2021 года. Обратите внимание на график сложности. Он демонстрирует количественное увеличение фермерских мощностей на единицу времени. Как видите, за первые полгода показатели хешрейта выросли с 5Р до 7.6Р, тогда как за последующие 6 месяцев увеличились до 12Р. Мало того, даже после резкого падения стоимости Эфира, майнеры не перестали покупать видеокарты.

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Всё это привело к сильному падению доходности. Немного выровнять положение удалось благодаря скидкам на видеокарты, вот только многие фермеры купили оборудование осенью, когда GeForce RTX 3080 стоила около 200 000 рублей. Отбить вложения в текущих условиях почти невозможно, а впереди переход на Proof of Stake (PoS). Если вы не в теме, то суть проблемы в том, что сегодня для добычи Эфира вам требуется мощное оборудование. Чем этого оборудования больше, тем выше доходность. В 2022 году планируется отказаться от сжигания гигантского количества электричества, а вместо доказательства работы предложено доказательство доли владения. Это значит, что, положив пару сотен монет на удалённый сервисный кошелёк, вы начнёте получать Эфир в соответствие с тем, сколько монет у вас было. 

Поскольку реализация перехода вызывает много вопросов, а обстановка на рынке нестабильная, эксперты не могут прийти к единому мнению относительно дальнейшей судьбы криптовалюты. Похоже, криптовалютный финтех Australian fintech Finder (AFF) готов дать точный прогноз. В организацию входят 33 крупных аналитика, которые просчитали все сильные позиции и полагают, что после перехода Эфира на PoS, цена его достигнет 6500 долларов. Это ощутимо увеличит инвестиции в криптовалюту, что позволит ей подорожать до 7609 долларов (почему не 7610?) к концу декабря. 

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Что до долговременных прогнозов, то аналитики уверены в дальнейшем росте Эфира. Предполагается, что к концу десятилетия криптовалюта может достичь 50 000 долларов (если быть точным, то 50 788 долларов). Ну а сегодня Эфир дорожает. Позитивного влияния на доходность майнеров это не окажет, а рынок ожидает перехода на PoS. Именно это событие окажет решающее влияние на будущее Эфира. А вы уже купили себе немного Эфира, или всё ещё думаете, что криптовалюты ждёт затяжная криптозима? 

#майнинг #криптовалюта #эфир
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