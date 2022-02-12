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Падение курса Эфира обрушило доходы майнеров – GeForce RTX 3070 окупается за 27 месяцев
После очередного падения курса Эфира доходы майнеров на видеокартах снизились до критических отметок
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Всю неделю рынок криптовалют готовился к росту. Временами курс Биткоина доходил до 45 000 долларов, но под давлением трейдеров снова опускался вниз. Эксперты констатировали, что многие майнеры и инвесторы хотят зафиксировать прибыль, поскольку впереди повышение ключевой ставки ФРС, а высокая инфляция доллара не сулит ничего хорошего. Вполне возможно, что уже на следующей неделе Киты продавят рынок, ведь начиная с января 2022 года крупная рыба направила огромные деньги на покупку Биткоинов (больше 10 миллиардов долларов). Пока их действия не достигли цели, но чуть ли не безграничные ресурсы позволяют им и дальше вливать доллары в цифровое золото. 

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На фоне падения курса Биткоина начал дешеветь и Эфир. На момент написания данного материала он просел ниже 2900 долларов и продолжает демонстрировать отрицательную динамику. Гадать о будущем второй по популярности криптовалюты мы не будем, а вот посмотреть на доходность майнинга самое время. Шахтёры уже не так активны, но раз Эфир майнится, значит его кто-то майнит. Предположим, что у нас есть готовая система, в которую требуется поставить 6 видеокарт. Давайте посмотрим, сколько времени нужно на возврат средств.

Начнём с GeForce RTX 3080. Одна из наиболее популярных моделей производства Palit стоит 145 тысяч рублей. Согласно калькулятору, она способна принести вам около 80.7 доллара в месяц, что соответствует 6200 рублей. Поскольку нам потребуется 6 видеокарт (870 000 рублей), то общая доходность рига составит 37 200 рублей за 30 дней. Несложно подсчитать, что вернуть вложения можно через 24 месяца. 

Продолжаем GeForce RTX 3060. Данная видеокарта пользуется огромным спросом как у геймеров, так и у майнеров и стоит 70 590 рублей. Ферма на 6 видеокарт стоит 423 тысячи рублей, на а доходность в месяц с одной видеокарты равна 40.3 доллара в месяц (3100 рублей). Получается, что риг принесёт вам 18 600 рублей за 30 дней, ну а вернуть вложения можно за 23 месяца.

Завершим GeForce RTX 3070. Какое-то время майнеры расхватывали данную видеокарту, но после выхода серии NVIDIA LHR она потеряла весь свой майнерский шарм. Средняя цена на GeForce RTX 3070 составляет 101 000 рублей, а риг обойдётся вам в 606 тысяч рублей. Доходность одной видеокарты в месяц равняется 48.7 доллара (3740 рублей), а риг способен принести вам за 30 дней 22 440 рубчиков. Получается, что вернуть инвестиции можно через 27 месяцев. 

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Удивительно, но эта информация может быть интерпретирована по-разному. Майнеры скажут, что всё в полном порядке, ведь видеокарты подешевели, что позволяет собрать парочку ферм со скидкой. А там Эфир подорожает, что позволит снова получать сверхдоходы. Ну а геймеры ждут перехода Эфира на PoS. Случится ли это в 2022 году, мы не знаем. Планы разработчиков ясны, а вот механизм отказа от майнинга описан плохо. Не исключено, что даже после перехода на PoS майнеры смогут какое-то время получать доход. 

#видеокарты #майнинг #эфир
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