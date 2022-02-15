Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В Казахстане майнерам подняли налоги в 10 раз, что может привести к исходу фермеров из страны
На фоне роста налога на электричество в 10 раз майнеры заговорили о переезде в другие страны
анонсы и реклама
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Ещё в 2020 году президент Казахстана озвучил новую политику государства. Со слова Касыма-Жомарта Токаева, стало ясно, что страну хотят превратить чуть ли не в столицу майнинга, что позволит получать огромные прибыли и инвестиции в экономику. Предполагалось, что крупные компании начнут переезжать в Казахстан, поскольку здесь им предлагают выгодные условия размещения, включая дешёвое электричество и развитую инфраструктуру. Дело шло вяло до тех пор, пока в Китае не грянул запрет на криптовалюты. Тысячи местных фермеров потянулись в Казахстан, что за короткий срок превратило страну во второй по величине майнерский хаб на планете. 

реклама

Увы, но вместо инвестиций, майнеры принесли проблемы. Железо они привезли с собой, а новое покупают в Китае. Тысячи рабочих мест так и не были созданы, ведь китайцы и сами прекрасно справляются со своей техникой, а вот нагрузка на энергосистемы возникла колоссальная. За 2021 год майнеров несколько раз ограничивали, перекрывая им доступ к электричеству. Президент пытался ситуацию решить, но вместо этого часть фермеров ушла в тень, опасаясь репрессий и запретов. В результате пострадали официальные компании, которые платят налоги и пытаются договориться с правительством страны.

Согласно некоторым данным, сегодня серые майнеры сжигают 1400 МВт*ч электричества, но отследить их крайне сложно. Это небольшие фермы, которые и вовсе могут быть подключены к нерегулируемым сетям по всему Казахстану. Поскольку бороться с ними пока не могут, то было решено поднять налоги для тех, кто играет в открытую. Уже вскоре майнеры будут платить повышенный налог на получаемое электричество. Так, если осенью ставка составила 1 тенге, то теперь она вырастет в 10 раз – до 10 тенге. В переводе на доллары это кажется не так уж много – всего $0.023 за каждый кВт*ч, вот только это дополнительные растраты, о которых никто не предупреждал. Шахтёры обратились к правительству за разъяснениями, пытаясь снизить ставку, но ответа пока не получили. 

Нужно понимать, что сегодня в Казахстане есть представительства многих крупных игроков. Это и BIT Mining Limited, и Bitmain, и Canaan, и The9, а также многих других. Что и говорить, если только BTC KZ инвестировала в оборудование 9 миллионов долларов, предлагая услуги облачного майнинга для всех заинтересованных сторон. Сегодня майнеры в Казахстане находятся под сильным давлением. Многие из них уже заявили, что планируют уезжать, поскольку политика правительства слишком непредсказуема. Неясно, куда эти ребята поедут, ведь в излюбленной майнерами Америке налоги намного выше, а электричество дороже. 

анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Зарегистрированные майнеры обвиняют во всем мелких китайских игроков. Они уверяют, что им придётся платить за нелегалов, которые стали причиной перебоев в энергосистеме. Мало того, многие официальные майнеры начиная с сентября постоянно испытывают нехватку электричества, в то время как небольшие китайские фермы имеют неограниченный доступ. Представители BTC KZ отмечают, что рост налогов сделает работу невыгодной, поскольку майнеры будут уходить в минус. 

#майнинг
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Майнеры используют отработанное тепло от добычи Биткоинов для получения дополнительной прибыли
Биткоин начал неделю с небольшого падения на фоне слухов о запрете майнинга Proof of Work в ЕС
В Госдуме РФ предложили ввести криптоамнистию, а в США отменят налоговую отчётность для майнеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Экс-разработчик Warcraft считает, что после сделки Activision Blizzard с Microsoft вероятность выпуска Warcraft IV повысилась
23
6 популярных криптовалют могут сильно подешеветь из-за ухода инвесторов по мнению экспертов РБК
8
Можно ли купить геймерскую видеокарту за 2000 рублей – GeForce GTX 275 vs 11 игр в тесте WG
46
Нейроинтерфейсы Илона Маска причиняют "невыносимые страдания" подопытным обезьянам
53
Известный майнер вместо видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в посылке получил пакет с землёй
54
Биткоин начал неделю с небольшого падения на фоне слухов о запрете майнинга Proof of Work в ЕС
35
Цены на видеокарты в Европе пошли вверх, а Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050 в РФ стоят дешевле
63
В Госдуме РФ предложили ввести криптоамнистию, а в США отменят налоговую отчётность для майнеров
17
Пиковый «онлайн» Lost Ark в Steam превысил 1,3 млн — игра стала второй по данному показателю за всю историю сервиса
13
Состоялся релиз цензурированной версии эротического хоррора Lust from Beyond
6
Процессоры AMD Ryzen 7000 (Zen 4) получат ощутимый прирост IPC и увеличение частоты — инсайд
87
Вьетнамцы построили рабочую модель Bugatti Chiron из глины и подручных материалов и прокатились на ней по городу
12
Нурмагомедов принял участие в первом в истории бою в метавселенной
16
В коде Ethereum нашли критическую уязвимость, позволяющую создавать неограниченное количество монет
11
Белый хакер нашёл уязвимость в сети Ethereum, позволяющую клонировать монеты без ограничений
14
GeForce GTX 1080 после майнинга vs GeForce RTX 3050 из магазина – оптимальный выбор по тестам Bk
28
С 1 марта смартфоны и ноутбуки в магазинах РФ могут подорожать из-за появления новой маркировки
17
Создатель мемной криптовалюты Shibnobi вывел $3 млн и оставил держателей и инвесторов без денег
9
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – геймерские модели NVIDIA и AMD со скидками до 33%
13
Утилита для создания MultiBoot дисков Ventoy теперь может загружать образы с локальных накопителей
3

Популярные статьи

О новой соц. сети Павла Дурова на криптовалюте TON и возможности на этом заработать
55
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
128
Российские процессоры-кентавры «Мультикор» - разбираемся, на что они способны и где применяются
30
Выбираем кресло для работы за компьютером и игр вместе с AeroCool
20
Большая распродажа лицензий на Windows и Microsoft Office со скидками до 62%
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
6
Hellgate: London - краткий обзор игры
10
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть четвертая заключительная
+
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
3

Сейчас обсуждают

Retriem
11:49
Автор рот ставишь, что скоро в этой соц сети будут все? Добавлю настоящей инфы к этой статейки: 1 Дуров не имеет никого отношения к этой соц сети. 2 Дуров не имеет никакого отношения к тону. 3 исходны...
О новой соц. сеть Павла Дурова на криптовалюте TON и возможность на этом заработать
omoikane
11:49
нет 100 это ты загнул 150-170. Если во все игры.
В Госдуме РФ предложили ввести криптоамнистию, а в США отменят налоговую отчётность для майнеров
terenty79
11:48
давить этих тараканов, налогами и промышленной ценой за электричество, без промедления и не жалея их. при малейшей попытке хитрожопить или нелегально врезаться, штрафовать и сажать. майнерасты, это вр...
В Казахстане майнерам подняли налоги в 10 раз, что может привести к исходу фермеров из страны
qqqq1
11:47
Штрэбух :)
О новой соц. сеть Павла Дурова на криптовалюте TON и возможность на этом заработать
Жорiн з Азову
11:46
AMD не планировала продавать Radeon RX 6500 XT по $200, а низкая цена была маркетинговой уловкой
x.7
11:46
Чего еще ждать от компании, которая даже в 2022 году продает 6ядерники по 25к
AMD не планировала продавать Radeon RX 6500 XT по $200, а низкая цена была маркетинговой уловкой
Жорiн з Азову
11:46
В Казахстане майнерам подняли налоги в 10 раз, что может привести к исходу фермеров из страны
killa211
11:45
И давно в коробки к материнкам инструкции по сборке пк кладут? Максимум нужна распиновка powerled, и то можно без нее разобраться. А если нет, то на смартфоне увеличивать можно, если ты не знал.
MSI больше не будет комплектовать материнские платы бумажной документацией
Edisson Wolf
11:44
Трильярдов
Известный майнер вместо видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в посылке получил пакет с землёй
terenty79
11:44
сейчас все дурачки, с голодухи купят, и более никто данный огрызок даже по якобы убыточной цене 199 баксов не будет покупать. амуде зря варюжку разинула.
AMD не планировала продавать Radeon RX 6500 XT по $200, а низкая цена была маркетинговой уловкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем