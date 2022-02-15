На фоне роста налога на электричество в 10 раз майнеры заговорили о переезде в другие страны

Ещё в 2020 году президент Казахстана озвучил новую политику государства. Со слова Касыма-Жомарта Токаева, стало ясно, что страну хотят превратить чуть ли не в столицу майнинга, что позволит получать огромные прибыли и инвестиции в экономику. Предполагалось, что крупные компании начнут переезжать в Казахстан, поскольку здесь им предлагают выгодные условия размещения, включая дешёвое электричество и развитую инфраструктуру. Дело шло вяло до тех пор, пока в Китае не грянул запрет на криптовалюты. Тысячи местных фермеров потянулись в Казахстан, что за короткий срок превратило страну во второй по величине майнерский хаб на планете.

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Увы, но вместо инвестиций, майнеры принесли проблемы. Железо они привезли с собой, а новое покупают в Китае. Тысячи рабочих мест так и не были созданы, ведь китайцы и сами прекрасно справляются со своей техникой, а вот нагрузка на энергосистемы возникла колоссальная. За 2021 год майнеров несколько раз ограничивали, перекрывая им доступ к электричеству. Президент пытался ситуацию решить, но вместо этого часть фермеров ушла в тень, опасаясь репрессий и запретов. В результате пострадали официальные компании, которые платят налоги и пытаются договориться с правительством страны.

Согласно некоторым данным, сегодня серые майнеры сжигают 1400 МВт*ч электричества, но отследить их крайне сложно. Это небольшие фермы, которые и вовсе могут быть подключены к нерегулируемым сетям по всему Казахстану. Поскольку бороться с ними пока не могут, то было решено поднять налоги для тех, кто играет в открытую. Уже вскоре майнеры будут платить повышенный налог на получаемое электричество. Так, если осенью ставка составила 1 тенге, то теперь она вырастет в 10 раз – до 10 тенге. В переводе на доллары это кажется не так уж много – всего $0.023 за каждый кВт*ч, вот только это дополнительные растраты, о которых никто не предупреждал. Шахтёры обратились к правительству за разъяснениями, пытаясь снизить ставку, но ответа пока не получили.

Нужно понимать, что сегодня в Казахстане есть представительства многих крупных игроков. Это и BIT Mining Limited, и Bitmain, и Canaan, и The9, а также многих других. Что и говорить, если только BTC KZ инвестировала в оборудование 9 миллионов долларов, предлагая услуги облачного майнинга для всех заинтересованных сторон. Сегодня майнеры в Казахстане находятся под сильным давлением. Многие из них уже заявили, что планируют уезжать, поскольку политика правительства слишком непредсказуема. Неясно, куда эти ребята поедут, ведь в излюбленной майнерами Америке налоги намного выше, а электричество дороже.

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Зарегистрированные майнеры обвиняют во всем мелких китайских игроков. Они уверяют, что им придётся платить за нелегалов, которые стали причиной перебоев в энергосистеме. Мало того, многие официальные майнеры начиная с сентября постоянно испытывают нехватку электричества, в то время как небольшие китайские фермы имеют неограниченный доступ. Представители BTC KZ отмечают, что рост налогов сделает работу невыгодной, поскольку майнеры будут уходить в минус.