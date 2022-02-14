За свои труды белый хакер получил 3 миллиона долларов

Криптовалюты считаются одними из самых надёжных цифровых ресурсов, взломать которые практически невозможно. Было время, когда сообщество программистов уверяло, что нет ничего невозможного, вот только в реальности никто ничего так и не смог взломать несмотря на то, что за обнаружение ошибок было предложено солидное вознаграждение. Эксперты отмечают, что у хакеров просто недостаточно мощности, поскольку современные компьютеры не способно взломать блокчейн, но уже в ближайшее десятилетие появится достаточно продвинутый квантовый компьютер, способный пробить защиту Биткоина. Одновременно с этим эксперты поясняют, что самым уязвимым местом у той или иной криптовалюты является момент внедрения тех или иных изменений.

реклама

К примеру, в настоящее время завершается тестирование сети Kintsugi, которая реализует слияние Beacon Chain с известной вам Ethereum 1.0. Это позволит реализовать долгожданный протокол добычи Proof of Stake (PoS), которого так боятся все майнеры. Тестирование идёт с особой тщательностью, а любая посильная помощь приветствуется. Команда разработчиков уверяет, что большинство дыр удалось залатать, а на данный момент сеть защищена. Вполне возможно, что они и правы, вот только в одном из проектов Ethereum Optimism недавно была найдена критическая ошибка размером в синего кита.

Сообщается, что первым дыру заметил программист Джеем Фриман. Он является одним из разработчиков джейлбрейка iOS Cydia, а вот каким образом Джеем углядел то, что не увидели сотни профессионалов, пока неясно. Известно, что дыра позволяла хакерам без особого труда клонировать монеты после активации форка Go-Ethereum OVM 2.0. Монеты генерировались в любой из цепочек, а обнаружить после этого мошенника было бы крайне сложно. По словам команды Optimism – это была одна из самых серьёзных ошибок за всю историю существования Эфира. К счастью, её нашёл именно Джеем Фриман, который оказался белым хакером и не стал использовать её в личных целях. За свои достижения он получил 2 миллиона долларов.

анонсы и реклама Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза RTX 3070 уже дешевле 100 тр МЕГАцена на MSI 3070 Ti Gaming X - смотри <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Разработчики уверяют, что ранее уязвимостью никто не пользовался, а вот в нескольких форках дыра существует до сих пор. Разработчики Optimism связались со всеми заинтересованными сторонами, что позволило избежать крупных неприятностей. Представители площадки MakerDAO высоко оценили вклад белого хакера и уже выступили с новой инициативой. По их словам, они учреждают новый фонд, в рамках которого белые хакеры могут получить до 10 миллионов долларов.