Учёные уверены, что выйти на достаточную для взлома Биткоина мощность удастся всего через 10 лет

Слухи о скором появлении квантовых компьютеров появились больше десяти лет назад. Тогда мир охватила настоящая эйфория, ведь нам обещали рост производительности в сотни тысяч раз. Неясно, что с такой мощью будут делать обычные пользователи. Неужели станут запускать Тик-Ток в 100 окон? Отвергать очевидные преимущества квантовых компьютеров будет глупо, но и переоценивать их влияние на научно-технический прогресс не стоит. Все существующие аналоги способны выполнять узкоспециализированные задачи, а результаты интересны исключительно с теоретической точки зрения, поскольку никакой реальной пользы пока от квантовых компьютеров нет.

реклама

Эксперты отмечают, что подобная технология способна принести больше минусов, поскольку под ударом окажутся сложные системы защиты, которые сегодня не способен взломать ни один суперкомпьютер. Особенности архитектуры квантовых систем таковы, что на решение подобных задач понадобятся считанные минуты, поэтому уже сегодня многие специалисты находятся в поиске эффективных средств защиты. Но в данном контексте особенно привлекательной является мысль о взломе Биткоина. Именно так, ведь перед нами актив стоимостью в 1 триллион, который привлекает не только энтузиастов, но и крупных инвесторов по всему миру. Если некто получит в свои руки квантовый компьютер достаточной мощи, то сможет контролировать всю сеть, что обрушит не только главную криптовалюту, но и весь рынок.

Так можно взломать Биткоин или нет? Эксперты на этот вопрос отвечают однозначно: да, но не забывают указать несколько ключевых условий. Как вы понимаете, всё дело в мощности, а она сегодня оставляет желать лучшего. В настоящее время самым продвинутым квантовым компьютером является устройство, расположенное в Исследовательском центре Юлиха (Германия). Машина может похвастать 500 кубитами, вот только для неподготовленного пользователя это ни о чём не говорит. Эксперты как следует изучить возможности взлома Биткоина и пришли к выводу, для нужен квантовый процессор с немалыми 317 миллионами кубитами, чтобы взломать блокчейн за 1 час, вот только и этого будет мало.

анонсы и реклама 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Всё дело в том, что время, за которое можно взломать ключ, варьируется от 10 минут до часа, а значит вам или придётся ждать, удачного момента, либо сразу же вооружиться подходящим квантовым компьютером. Если вы не обладаете выдержкой королей, то придётся купить в соседнем магазине квантовый процессор на 1.9 миллиарда кубитов. Как вы понимаете, от 500 кубитов до 1.9 миллиарда долгий и тернистый путь. Даже сегодня исследователи не способны воспользоваться мощью 500 кубитов на полную, а масштабировать процессор до таких величин – просто фантастика. И всё же учёные заявляют, что разработки идут опережающими темпами. Ещё пару лет назад в распоряжении научного сообщества был квантовый процессор на несколько кубитов. Такими темпами мы уже через 10 лет получим мощь, достаточную для взлома Биткоинов.