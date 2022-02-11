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Zelot За пост начислено вознаграждение
Киты продолжают скупать Биткоины на миллиарды долларов, но действия ФРС могут привести к обвалу ВТС
Только за январь и февраль 2022 года Киты купили Биткоинов на 10 миллиардов долларов
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Последние месяцы нельзя назвать успешными для рынка криптовалют. На самом деле не произошло ничего критического, но Биткоин настолько зависим от политики и экономики США, то даже незначительные события и высказывания тех или иных представителей власти способны оказывать на его курс сильное влияние. Одной из причин январского падения стала публикация ФРС о повышении ключевой ставки. Это вызвало настоящую панику и привело к падению стоимости цифрового золота. Многие эксперты уверены, что сегодня крипторынок не может рухнуть, поскольку он приносит огромные доходы так называемым Китам. Поясним, это владельцы набитых под завязку кошельков, на каждом из которых сосредоточено больше 1000 монет в Биткоинах. Никто не знает, кому эти кошельки принадлежат, но крупная рыба может иметь десяток подобных кошельков, что позволяет более свободно распоряжаться средствами, чем если бы все монеты лежали в одном месте. Ну а вообще это повышает безопасность, но сегодня материал не об этом. 

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Так вот, многие эксперты заверяют нас в том, что именно Киты являются движущей силой рынка. Вполне возможно, что они правы, ведь за неполных полтора месяца кошельки крупных держателей Биткоина пополнели на 10 миллиардов долларов. Аналитики уверяют, что ничего подобного не было начиная с 2019 года, но там сумма была куда меньше, ведь на тот момент цена цифрового золота была в разы ниже. Ну а за предыдущие полтора месяца были куплены 220 000 монет. Очевидно, что концентрация такого количества Биткоинов на холодных кошельках привела к дефициту на биржах. В настоящее время мы видим оживление рынка, когда десятки тысяч трейдеров пытаются пробить потолок в 45 000 долларов. Вполне возможно, что это произойдёт уже в ближайшие дни, ведь для рынка исчезновение такой крупной суммы не могло пройти бесследно. Стоит учитывать, что Киты со временем начнут продавать монеты. Обычно это происходит после того, как Биткоин достигает рекордных отметок. Результатом таких действий становится падение курса цифрового золота. 

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А вообще в обозримом будущем Биткоин ждут нелёгкие деньки. Вчера стало известно, что годовая инфляция в США достигла 7.5%. Эксперты уверяли, что показатели не превысят 7%, а значит позиция регулятора может быть куда более решительной. Ещё недавно аналитики предполагали, что повышение ключевой ставки будет происходить в рамках +0.25% за каждый отчётный период. Сегодня всё громче звучат голоса тех, кто ожидает рекордных +0.5%. Всё это не несёт ничего хорошего криптовалютам. Эксперты полагают, что инвесторы начнут вкладываться в традиционные активы, поскольку Биткоин растёт только благодаря спекулятивным действиям ограниченного круга лиц. 

#криптовалюта #биткоин
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