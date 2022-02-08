Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Украинские власти планируют превратить страну в криптовалютный хаб, привлекая майнеров и инвесторов
А между тем у местных майнеров отнимают оборудование для майнинга на миллионы долларов
анонсы и реклама
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
Снижение цен MSI 3070 Ti до уровня не Ti
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Пока большинство стран пытается обложить майнеров и держателей криптовалют налогами, правительство Португалии пошло другим путём. Уже несколько лет там можно беспрепятственно добывать цифровые активы, а также выводить их в реальные деньги, не заботясь о необходимости уплаты налогов. Согласно инсайдерской информации, это отразилось на настроениях крупных держателей криптовалют по всему миру, которые планируют переехать в Португалию, получив золотую визу (выдаётся в обмен на инвестиции). Никто не сказал, что такой путь подойдёт всем остальным, но для Португалии он уже оказался верным. Тысячи крупных инвесторов и держателей криптовалют стекаются в страну, покупая недвижимость, что способствует экономическому росту. 

реклама

Судя по всему, властям Украины не дают жить лавры Португалии, поскольку там изо всех сил пытаются превратить страну в международный криптовалютный хаб. По словам замминистра по цифровой трансформации, Александра Борнякова, в последние несколько лет цифровой сектор демонстрировал 30% рост, а сумма криптовалютных переводов, совершённых резидентами Украины, составила 5.4 миллиарда долларов в год. Это значит, что за короткий срок криптовалюты стали второй по стоимости отраслью в стране после сельского хозяйства. Он уверен, что действия правительство приведут к масштабным инвестициям со стороны международных компаний. Вот только в настоящий момент Украина нуждается в выверенном законодательстве, что позволит открыть двери в страну для криптовалюты. 

Нужно понимать, что аналогичной точки зрения придерживается и президент В. Зеленский, а также многие другие политики. Речь идёт о выработке разрешительных лицензий, которые не только позволят узаконить майнинг, но и будут признаваться в Евросоюзе. Одновременно с этим анализируются последствия для обычных граждан, которые могут стать лёгкими жертвами для мошенников. Разрешать оплачивать товары и услуги при помощи Биткоинов пока никто не планирует, а вот вывести криптовалюту на карточный счёт будет гораздо проще. Здесь в дело снова вступают проблемы с налогами, но точно назвать процентную ставку пока в правительстве не готовы. 

анонсы и реклама
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Страшный обвал цен RTX 3070
3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Стоит понимать, что Украина – это далеко не Португалия. Свободное хождение криптовалют и либерализация финансов с высокой вероятностью приведут к оттоку реальных денег из страны. Держатели криптовалюты предпочтут тратить их там, где закон един для всех, в то время как Украина по этому показателю находится в хвосте цивилизации. Ну а попытка привлечь в страну майнеров и вовсе выглядит комичной. Мы чуть ли не каждый месяц слышим о борьбе с терроризмом, в рамках которой представители власти отнимают дорогостоящее оборудование. В 2021 году произошло несколько громких скандалов, когда пострадали известные IT-компании, в том числе и международные. Ну и кто будет везти в такую страну железо на миллионы долларов? И это не говоря о том, что совсем недавно Украина находилась в шаге от энергетического кризиса, который удалось отсрочить поставками энергоносителей из России и Беларуси. 

#майнинг #криптовалюты
18
Показать комментарии (18)

Материалы по теме

Переход Эфира на PoS уже близко – тестирование Kintsugi завершается, а впереди Ethereum Shanghai
Майнер рассказал, как получить дополнительные $90 в месяц на ферме из видеокарт Radeon RX 5000
Подорожание Биткоина может привести к росту курса Эфира и вернуть спрос на видеокарты у майнеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Студент, отслеживавший самолет Маска, отклонил предложение о 3-летней подписке на Tesla за остановку сервиса
41
Утром 7 февраля Биткоин подорожал до $43 000, а аналитики Bloomberg ожидают роста до $100 000
54
47 смартфонов Xiaomi скоро получат глобальную прошивку MIUI 13
2
Майнер подсчитал сроки окупаемости видеокарт RTX 3000 и RX 6000 при одновременной добыче Eth+Toncoin
41
111 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 и MIUI 12 от февраля 2022 года
3
Обнаружена первая в истории "блуждающая" черная дыра, перемещающаяся по галактике cо скоростью 45 км/с
9
Переход Эфира на PoS уже близко – тестирование Kintsugi завершается, а впереди Ethereum Shanghai
37
Майнер частично разблокировал GeForce RTX 3050 LHR, но отказался использовать её для добычи Эфира
17
Падение цен на видеокарты позволило GeForce RTX 3070 Ti стать самой популярной в США и Европе
42
Российские майнеры зарабатывают миллионы рублей сжигая попутный газ с нефтяных месторождений
13
Ошибка NASA стоила агентству дорогостоящего космического аппарата для исследования Марса в $125 млн
12
Десктопная версия видеокарты RTX 3050 появилась в статистике Steam
6
Российские майнеры скупают геймерские видеокарты на фоне роста курса Эфира выше 3000 долларов
49
Новое обновление Steam увеличивает полезный объем накопителя консоли Steam Deck
4
Появились цены второй волный продажи RTX 3050 в DNS
68
Asus представила ROG Keycap - сменный колпачок клавиши Shift для клавиатуры с тремя вентиляторами
15
Battlefield Mobile получила свежее обновление в преддверии закрытого бета-тестирования в конце месяца
4
В легендарную TES IV Oblivion добавили 200 модификаций и запустили в 8К с трассировкой лучей
9
Майнер рассказал о том, как безопасно хранить криптовалюту и не переживать о взломе и хакерах
11
Стоит ли покупать ноутбук с игровой видеокартой – мобильная vs настольная GeForce 3050 в тесте Bk
9

Популярные статьи

5 причин не покупать видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 в 2022 году
120
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost Remake 2.5
2
Лицензионная Windows 10 стоит всего $7.43 на праздничной распродаже в честь Дня святого Валентина
Замена термопрокладок и термопасты на видеокарте ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi
105
Безопасность в сети - ищем обидчика
14
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
131
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
17
Мой первый и последний обзор бюджетного SMD мультиметра HoldPeak HP-990C
14
Вентилятор ID-COOLING WF-12025-SD-K - сделано качественно, но есть нюансы
19
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 OLED (K3400P)
3

Сейчас обсуждают

Extreemator
23:00
Рогозин дерипаска тимченко отдадут народу один миллиард а завтра потребуют второй. А после завтра им и этого будет мало, потребуют прав. Нет такого допускать нельзя подумали россияне
Студент, отслеживавший самолет Маска, отклонил предложение о 3-летней подписке на Tesla за остановку сервиса
Vladimir Kamyshnikov
22:58
АЭС
Украинские власти планируют превратить страну в криптовалютный хаб, привлекая майнеров и инвесторов
Extreemator
22:58
Вот он способ мышления населения хлевосии. Оеи бы потом еще президентом выбрали, за уважение
Студент, отслеживавший самолет Маска, отклонил предложение о 3-летней подписке на Tesla за остановку сервиса
Karely Coleman
22:58
не будут брать - отключим газ, проходили
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
Yolanda Tarska
22:57
Так с нуля ничего не будет, надо шажками добиваться, а не на словах, а тут реальное дело, живые чипы, сотни инженеров освоивших современные вещи и технологии на хорошем уровне, вот с него можно двигат...
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
Extreemator
22:56
У хлевосян интересно мозги устроены. Оказывается это терроризм а не то что у них в стране делается
Студент, отслеживавший самолет Маска, отклонил предложение о 3-летней подписке на Tesla за остановку сервиса
MinerETh
22:56
Ничего не смущает, что в комп нельзя впихнуть 8 карт?
Замена термопрокладок и термопасты на видеокарте ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi
Karely Coleman
22:56
спс, братулёк, но ты к этому приложил руку. Ненавижу демагогов, уже может и лечиться пора. Трудно читать, как от забитых, замученных нищетой режимом людей требуют строительства дорог, заводов и космич...
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
Extreemator
22:55
Т.е. даже формально помойка.
Студент, отслеживавший самолет Маска, отклонил предложение о 3-летней подписке на Tesla за остановку сервиса
Extreemator
22:53
Я тут смотрю сколько советчиков собакотеслеру собпалось. В таком случае пусть молчит
Студент, отслеживавший самолет Маска, отклонил предложение о 3-летней подписке на Tesla за остановку сервиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем