А между тем у местных майнеров отнимают оборудование для майнинга на миллионы долларов

Пока большинство стран пытается обложить майнеров и держателей криптовалют налогами, правительство Португалии пошло другим путём. Уже несколько лет там можно беспрепятственно добывать цифровые активы, а также выводить их в реальные деньги, не заботясь о необходимости уплаты налогов. Согласно инсайдерской информации, это отразилось на настроениях крупных держателей криптовалют по всему миру, которые планируют переехать в Португалию, получив золотую визу (выдаётся в обмен на инвестиции). Никто не сказал, что такой путь подойдёт всем остальным, но для Португалии он уже оказался верным. Тысячи крупных инвесторов и держателей криптовалют стекаются в страну, покупая недвижимость, что способствует экономическому росту.

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Судя по всему, властям Украины не дают жить лавры Португалии, поскольку там изо всех сил пытаются превратить страну в международный криптовалютный хаб. По словам замминистра по цифровой трансформации, Александра Борнякова, в последние несколько лет цифровой сектор демонстрировал 30% рост, а сумма криптовалютных переводов, совершённых резидентами Украины, составила 5.4 миллиарда долларов в год. Это значит, что за короткий срок криптовалюты стали второй по стоимости отраслью в стране после сельского хозяйства. Он уверен, что действия правительство приведут к масштабным инвестициям со стороны международных компаний. Вот только в настоящий момент Украина нуждается в выверенном законодательстве, что позволит открыть двери в страну для криптовалюты.

Нужно понимать, что аналогичной точки зрения придерживается и президент В. Зеленский, а также многие другие политики. Речь идёт о выработке разрешительных лицензий, которые не только позволят узаконить майнинг, но и будут признаваться в Евросоюзе. Одновременно с этим анализируются последствия для обычных граждан, которые могут стать лёгкими жертвами для мошенников. Разрешать оплачивать товары и услуги при помощи Биткоинов пока никто не планирует, а вот вывести криптовалюту на карточный счёт будет гораздо проще. Здесь в дело снова вступают проблемы с налогами, но точно назвать процентную ставку пока в правительстве не готовы.

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Стоит понимать, что Украина – это далеко не Португалия. Свободное хождение криптовалют и либерализация финансов с высокой вероятностью приведут к оттоку реальных денег из страны. Держатели криптовалюты предпочтут тратить их там, где закон един для всех, в то время как Украина по этому показателю находится в хвосте цивилизации. Ну а попытка привлечь в страну майнеров и вовсе выглядит комичной. Мы чуть ли не каждый месяц слышим о борьбе с терроризмом, в рамках которой представители власти отнимают дорогостоящее оборудование. В 2021 году произошло несколько громких скандалов, когда пострадали известные IT-компании, в том числе и международные. Ну и кто будет везти в такую страну железо на миллионы долларов? И это не говоря о том, что совсем недавно Украина находилась в шаге от энергетического кризиса, который удалось отсрочить поставками энергоносителей из России и Беларуси.