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Португалия продвигает политику нулевых налогов для держателей криптовалют
Семья из Голландии продала дом за Биткоины, заработала $3.5 млн и нашла налоговый рай
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В последние месяцы весь мир вращается вокруг криптовалют, поэтому нет ничего удивительного в том, что все самые интересные инфоповоды понедельника 7 февраля связаны с цифровыми активами. Начнём издалека: в 2017 году некий Диди Тайхутту решил продать всё имущество и вложить средства в Биткоин. На тот момент он являлся гражданином Нидерландов, был женат и имел троих детей. Удивительно, но супруга Диди полностью поддержала его идею, а в результате на семейном кошельке оказались 85 монет в Биткоинах. Очевидно, что жить без привычного комфорта было сложно, но Диди был уверен, что в 2020 году криптовалюты подорожают, что позволит ему стать богатым. 

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Долгих три года семейство Тайхутту ютилось в небольшом кемпинге. Диди работал программистом, поэтому деньги на текущие нужды были, но криптовалюты отказывались расти. Неясно, как это время пережили все члены семьи, но 2021 мечты семьи Тайхутту сбылись. Уже много месяцев семейство путешествует по миру. За это время они успели побывать во многих странах, но в итоге решили поселиться в Португалии. Как оказалось, правительство страны решило создать налоговый рай для крупных держателей криптовалют. Дело в том, что финансовый регулятор не рассматривает Биткоин в качестве валюты, а любые операции физических лиц с криптовалютами не облагаются налогами. 

Налоговое бремя полностью переложено на юридических лиц, поэтому семейство Тайхутту может распоряжаться своими монетами без риска получить штраф или тюремный срок. Если считать по курсу на сегодня, то на счету Диди больше 3.5 миллионов долларов. Часть денег за 2021 год была потрачена, но удачливый инвестор заявляет, что не перестанет верить в криптовалюты и даже планирует тратить будущие заработки на покупку Биткоинов. 

Кстати, в обозримом будущем семейство Тайхутту и вовсе может получить гражданство Португалии. Речь идёт о так называемой «золотой визе», когда после перевода определённой суммы на свой счёт в одном из банков страны можно стать претендентом на быструю выдачу гражданства. После всего произошедшего Диди намерен и дальше путешествовать по миру. А вообще Португалия действительно приобретает все черты Мекки для криптомиллиардеров. Известно, что там на постоянно основе проживает несколько людей, на криптовалютном счету которых можно обнаружить немалое количество Биткоинов, аналогичное миллиарду долларов и выше. Один из тех, кто уже переехал в Португалию, заявил, что в 2022 году ещё 12 держателей крупных состояний в криптовалюте намереваются поселиться в этой стране. Он уверен, что налоговые льготы позитивно скажутся на экономике Португалии, в то время как ограничения и давление на майнеров и криптомиллионеров по всему миру только ухудшит финансовое положение отдельных регионов. 

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А что по этому вопросу думаете вы? Может и в России стоит отказаться от налогов для держателей криптовалют? Пусть едут, покупают квартиры, машины, инвестируя в экономику страны свои миллиарды?

#криптовалюты #биткоин
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