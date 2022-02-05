Руководство компании оценивает вложения в 100 миллионов долларов, а сама компания принадлежит инвесторам из Гонконга

Как думаете, в США часто происходят полицейские рейды, в рамках которых полицейские с автоматами врываются в офисное помещение, где сотня программистов работает над штатным проектом? После этого компанию обвиняют в финансировании терроризма, инкриминируют шпионаж, а пока бедолаги пытаются доказать свою невиновность, изымают дорогостоящее оборудование. Некоторым даже удаётся оспорить решение досудебных органов, но железо, как правило, улетает в неизвестном направлении. Несомненно, оно где-то есть, но вот установить его местонахождение бывает трудно. На территории современной Украины подобное происходит часто, а в последнее время под удар ребят с автоматами попали и майнеры.

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Здесь всё логично, ведь у шахтёров гораздо больше дорогостоящего железа, а обвинить их в чем-либо крайне просто. Мало того, если программисты некоторым кажутся жертвами, то обычный житель страны не будет сочувствовать майнерам. Ну а в подтверждение вышесказанного небольшая история. В 2018 году в Киеве была официально зарегистрирована компания Mining Express. Официально – это значит, что руководство платило налоги и пыталось вести бизнес относительно честно. Оборудование для добычи Эфира завезли в здание завода Пишмаш (ранее производил пишущие машины). Известно, что учредителем числится инвестфонд из Гонконга Edelweiss investment Trading Company, при этом на территории Украины предприятие зарегистрировано на некого Карлоса Фузияму. Он имеет японские корни, хотя вырос в Бразилии, хотя к делу это не имеет никакого отношения.

Ещё в 2018 году Карлос уверял, что в добычу Эфира вложены немалые 100 миллионов долларов, а всего установлено 17 000 видеокарт, большую часть из которых составляют майнерские версии NVIDIA P102-100, которые почти полностью аналогичны геймерским GeForce GTX 1080 Ti. Судя по данным следствия, Mining Express действительно вела себя довольно странно. Так, были налажены контакты с жителями Ивано-Франковска, которые уже засветились в мошенничествах по MLM-схемам. Карлос Фузияма активно использовал сетевой маркетинг, активно привлекая деньги наивных инвесторов, хотя отъём происходил исключительно на территории Бразилии.

Летом правоохранительные органы уже конфисковали у Mining Express больше 10 000 видеокарт. Представители компании пытались оспорить решение, но оборудование так и не удалось вернуть. В конце января произошёл ещё один рейд, на этот раз обыски длились 4 дня, после чего можно смело говорить о прекращении существования компании Mining Express. Местные журналисты пытались выяснить причины и подробности, но информация носит секретный характер, поэтому пока ничего не известно. Интересно, куда после этого девается майнинговое оборудование? Будет жаль, если вместо продажи на соответствующих площадках оно останется пылиться на складах. Будем надеться, что правоохранители найдут достойное применение 17 тысячам видеокарт.

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P.S. Mining Express считалась одной из самых крупных майнинговых компаний в Украине с иностранным капиталом.