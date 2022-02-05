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Биткоин дорожает, быки просыпаются от спячки, а эксперты РБК ожидают роста ВТС до $100 000
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После январского падения Биткоин уже не раз делал попытки выйти из состояния коррекции. Эксперты отмечают, что на пути быков стояли фундаментальные факторы, препятствующие возвращению цифрового золота в росту. Возможно, во второй половине января Биткоин уже был готов выйти из спящего состояния, но тут появилась информация о планах Центробанка РФ запретить криптовалюты. Нужно понимать, что всё это происходило на фоне непрекращающегося давления, когда Киты наращивали запасы в Биткоинах. Только за последнюю неделю эти ребята вывели с бирж цифрового золота на 1.5 миллиарда долларов. Предполагается, что таким образом они создавали искусственный дефицит на рынке, что должно было привести к подорожанию криптовалюты. 

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Что же, сегодня можно констатировать, что тактика сработала, ведь аналитики уверяют нас в том, что быки не только проснулись, но и готовы к новым рекордам. Сегодня криптовалюта впервые с середины января поднялась выше 41 тысячи долларов. Нужно учитывать, что уже тогда наблюдался сильный спад, вот только после очередного обрушения цифровое золото долго не могло выйти из чёрной полосы. Эксперты, чьё мнение представлено на сайте РБК, уверены, что уже в 2022 году Биткоин не только может достичь рекордных 100 000 долларов, но и уйти далеко вверх. 

Среди причин называют нарастающую инфляцию доллара. Инвесторы и обычные жители США захотят спасти свои накопления, а значит движения на рынке могут привести к ощутимому росту криптовалют. Не останутся незамеченными действия Китов. С высокой долей вероятности крупная рыба продолжит наращивать вложения в Биткоин. Это будет подталкивать цифровое золото вверх, создавая дополнительный импульс для уставшего от медвежьих проделок рынка. Эксперты полагают, что крупные покупки со стороны Китов и других публичных компаний могут спровоцировать инвесторов, которые не захотят оставаться в стороне. 

Аналитики указывают на параболическую кривую, согласно которой Биткоин должен стремительно подорожать в 2022 году, как это уже было в 2013 и 2017 годах. Одновременно с этим отмечается, что полагаться только на графики глупо, но этого и не придётся делать, ведь есть все признаки, свидетельствующие о скором росте. Что любопытно, в числе таковых называют политику ФРС. Ещё недавно действия регулятора стали причиной сильного падения криптовалют, но аналитики почему-то верят, что в 2022 году правительство США будет к Биткоину благосклонно. 

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А вообще многое зависит от законодательства и приятия криптовалют обществом. В 2021 году случился перелом, в результате которого миллионы людей по всему миру перестали считать криптовалюты игрушкой для гиков и спекулянтов. Но до массового принятия ещё далеко. Кто станет спонсором широкой рекламы цифровых денег, неясно, но нет никаких сомнений, что протолкнуть криптовалюты в головы обычных работяг будет сложно. 

#криптовалюта #биткоин
9
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какое отношение гейминг имеет к биткоину ? Если "Быки проснулись", то и твоей ж0пе - псевдонатурала придёт конец.
Биткоин дорожает, быки просыпаются от спячки, а эксперты РБК ожидают роста ВТС до $100 000
Руслан
12:41
Быки - быкуют)))
Биткоин дорожает, быки просыпаются от спячки, а эксперты РБК ожидают роста ВТС до $100 000
LFH Xiendanth
12:41
Вот чилишь такой, да? А тут петухайнеры пишут ГейМеры А ГейМеры пишут петухайнеры (づ｡◕‿‿◕｡)づ наши люди это что-то с чем то одни тупее других.
Доходность майнинга на видеокартах NVIDIA выросла до 935 дней в ожидании перехода Эфира на PoS
Павел Кузнецов
12:40
Можно на сайте всякую криптосрань не постить? А, это же скамерский ресурс, всё норм.
Биткоин дорожает, быки просыпаются от спячки, а эксперты РБК ожидают роста ВТС до $100 000
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