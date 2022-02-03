Что происходит на рынке криптовалют 3 февраля? Давайте разбираться

За последнее время количество экспертов, выпускающих прогнозы относительно будущего криптовалют, увеличилось в геометрической прогрессии. Если ещё несколько лет назад было несколько точек зрения, то сегодня аналитику можно услышать чуть ли не с каждой скамейки, прогуливаясь вечером по парку. Понятно, что никто ничего точно не знает, но есть определённый курс, которого придерживаются крупные держатели, стараясь соблюсти баланс между спросом и предложением. Для этих целей Киты используют целый арсенал инструментов, находящийся в их распоряжении.

реклама

Пожалуй, проще всего создать искусственный дефицит, заставив рынок думать, что бесполезный и никому не нужный актив на самом деле имеет высокую цену. Похожую тактику используют многие крупные компании, когда выпускают новую линейку продукции. В качестве яркого примера можно привести Apple. Годами яблочники ограничивали поставки в первые недели после релиза. Тысячи людей толпились под магазинами, в которые завозили небольшие партии, а отдельные цвета и вовсе оставались недоступны. За много лет это создало имидж востребованного товара, а миллионы людей по всему миру даже несмотря на отсутствие очередей верят в элитарность техники Apple.

Возвращаясь к криптовалютам: эксперты отмечают, что Киты перешли к наступательной тактике. За последнюю неделю января с бирж было выведено 40 тысяч монет общей стоимостью 1.5 миллиарда долларов. В настоящее время отток продолжается, а в краткосрочной перспективе ожидается дефицит Биткоинов. Очевидно, что это делается с одной целью – искусственно поднять цену на цифровое золото. Аналитики полагают, что в ближайшее время стоит ожидать подорожания криптовалют. Дело в том, что Биткоин прочно привязан к американскому фондовому рынку, а последний начал восстанавливаться. Если тренд продолжится, то нас может ожидать разворот, когда не только Биткоин, но и многие альткоины пойдут вверх.

анонсы и реклама 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Ну а на 3 февраля можно констатировать очередное снижение курса основных криптовалют. Эфир снова приблизился к 2600 долларам за одну монету, а Биткоин двигается к отметке 36 тысяч долларов. Эксперты предлагают не делать резких движений, ведь в долгосрочной перспективе дефицит Биткоинов обязательно приведёт к подорожанию актива. Сколько на этот раз Китам понадобится времени, неясно. Нужно понимать, что стратегия может и не сработать, ведь на руках у крупных майнеров сосредоточены сотни тысяч монет. Если из-за действий регулятора или любых форс-мажорных ситуаций возникнет паника, то падение Биткоина будет не остановить.