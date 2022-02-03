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Биткоин и Эфир дешевеют, а Киты скупают цифровое золото с целью создать дефицит предложения на рынке
Что происходит на рынке криптовалют 3 февраля? Давайте разбираться
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За последнее время количество экспертов, выпускающих прогнозы относительно будущего криптовалют, увеличилось в геометрической прогрессии. Если ещё несколько лет назад было несколько точек зрения, то сегодня аналитику можно услышать чуть ли не с каждой скамейки, прогуливаясь вечером по парку. Понятно, что никто ничего точно не знает, но есть определённый курс, которого придерживаются крупные держатели, стараясь соблюсти баланс между спросом и предложением. Для этих целей Киты используют целый арсенал инструментов, находящийся в их распоряжении.

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Пожалуй, проще всего создать искусственный дефицит, заставив рынок думать, что бесполезный и никому не нужный актив на самом деле имеет высокую цену. Похожую тактику используют многие крупные компании, когда выпускают новую линейку продукции. В качестве яркого примера можно привести Apple. Годами яблочники ограничивали поставки в первые недели после релиза. Тысячи людей толпились под магазинами, в которые завозили небольшие партии, а отдельные цвета и вовсе оставались недоступны. За много лет это создало имидж востребованного товара, а миллионы людей по всему миру даже несмотря на отсутствие очередей верят в элитарность техники Apple. 

Возвращаясь к криптовалютам: эксперты отмечают, что Киты перешли к наступательной тактике. За последнюю неделю января с бирж было выведено 40 тысяч монет общей стоимостью 1.5 миллиарда долларов. В настоящее время отток продолжается, а в краткосрочной перспективе ожидается дефицит Биткоинов. Очевидно, что это делается с одной целью – искусственно поднять цену на цифровое золото. Аналитики полагают, что в ближайшее время стоит ожидать подорожания криптовалют. Дело в том, что Биткоин прочно привязан к американскому фондовому рынку, а последний начал восстанавливаться. Если тренд продолжится, то нас может ожидать разворот, когда не только Биткоин, но и многие альткоины пойдут вверх. 

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Ну а на 3 февраля можно констатировать очередное снижение курса основных криптовалют. Эфир снова приблизился к 2600 долларам за одну монету, а Биткоин двигается к отметке 36 тысяч долларов. Эксперты предлагают не делать резких движений, ведь в долгосрочной перспективе дефицит Биткоинов обязательно приведёт к подорожанию актива. Сколько на этот раз Китам понадобится времени, неясно. Нужно понимать, что стратегия может и не сработать, ведь на руках у крупных майнеров сосредоточены сотни тысяч монет. Если из-за действий регулятора или любых форс-мажорных ситуаций возникнет паника, то падение Биткоина будет не остановить. 

#криптовалюты #биткоин #эфир
3
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Сейчас обсуждают

Night_RedCat
15:10
Ну как это, для спекуляций и хранения денег не в куче нулей баксов, а в паре нулей крипты.
Биткоин и Эфир дешевеют, а Киты скупают цифровое золото с целью создать дефицит предложения на рынке
ev_rus
15:10
На 4.0 она как 1650Супер работает, опережая 1060 6Гб.
AMD пока не определилась, какую видеокарту назначить конкурентом NVIDIA GeForce RTX 3050
Вячеслав Безруков
15:06
То бишь этот проц мне как раз даром ненужен.и прочие pcie,ddr 5.0.пусть себе оставят этот шлак.
AMD в этом году обещала сфокусироваться на архитектуре Zen 4
Иван Иванов
15:05
Интерфейс у всех соцсетей с извращениями. Мне кажется, они это практикуют как способ привязки пользователя, чтобы он потом нигде не ориентировался, кроме одного сайта.
Facebook: количество активных пользователей сократилось до минимума
Иван Иванов
15:04
"Это, конечно, не круто работать, как десять лет тому назад" - мне кажется, это автоматический перевод с китайского языка.
Facebook: количество активных пользователей сократилось до минимума
ev_rus
15:02
Просто 6500ХТ логичнее было сделать сильнее, хотя бы на 6Гб и одинаково работающую на 4.0 и 3.0.
AMD пока не определилась, какую видеокарту назначить конкурентом NVIDIA GeForce RTX 3050
KhabMan
14:56
Да, скорее всего рост опять будет. Но лихорадке скоро должен прийти конец. Пока эта валюта используется исключительно с целью спекуляций на рынке, у неё не будет существенного спроса, ибо зачем она ну...
Биткоин и Эфир дешевеют, а Киты скупают цифровое золото с целью создать дефицит предложения на рынке
sanchez521
14:53
Доказательств, конечно, не будет?
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
sanchez521
14:52
За такие есть статья ук рф
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
bumbox
14:49
в одном абзаце заглот пишет: -- В настоящее время отток продолжается, а в краткосрочной перспективе ожидается дефицит Биткоинов. в след. абзаце уже: -- Нужно понимать, что стратегия может и не сработ...
Биткоин и Эфир дешевеют, а Киты скупают цифровое золото с целью создать дефицит предложения на рынке
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