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Доходность майнинга Эфира снижается, а разработчики заявляют об остановке добычи в 1 квартале 2022 г
За прошедшие полгода было сожжено 1.7 миллиона монет на 4.6 миллиарда долларов
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Времена свободного майнинга подходят к концу. Криптовалюты стали привлекать слишком много внимания, что неизбежно сделало их мишенью для властьимущих. Уже в 2022 году появится соответствующее законодательство в большинстве европейских стран. Шансов остаться в тени нет, ведь все переводы на биржи будут мониторить, а налоговая получит данные за многие годы, что раскроет все ваши доходы от получения прибыли начиная от обмена собачьих монет, до чего-то более серьёзного. Не дремлют и разработчики Эфира. Эти ребята целенаправленно двигаются к блокировке майнинга, желая отказаться от груза проблем. Предполагается, что переход на Proof of Stake не только позволит задобрить экологов по всему миру, но и откроет двери к более сложным изменениям, которые невозможны, когда миллионы людей заинтересованы в том, чтобы всё как можно дольше оставалось по-прежнему. 

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А вообще первые тревожные звоночки уже прозвучали. Серёга Солёный заявил, что продаёт фермы по добыче Эфира и переходит на Биткоины. Судя по последней информации, сегодня это настоящий тренд, ведь на вторичном рынке скопилось множество предложений, а покупательская способность оставляет желать лучшего. Разработчики Эфира прямо говорят о бесперспективности майнинга, ведь остались считанные месяцы, но большинство фермеров старательно делает вид, что ничего не происходит. Смотрели фильм «Не смотри вверх»? Та вот, здесь примерно такая же абсурдная ситуация. Разработчики Эфира анонсируют блокировку майнинга, а майнеры только наращивают мощности. О чём эти ребята думают, неясно, но это далеко не последняя проблема, которая вносит решающе значение в дело падение доходности Эфира. 

Перед вами два изображения. На первом можно увидеть скорость сжигания Эфира за всё время начиная с августа 2021 года. Получается, что всего уничтожено более 1.7 миллиона монет на общую сумму свыше 4.6 миллиарда долларов. Это деньги майнеров, которые было решено сжечь, поскольку добыча Эфира стала слишком выгодном, а увеличение монет неминуемо вело к инфляции. Если проще, то на счетах разработчиков Эфира лежат миллионы монет, которые постоянно дешевеют. Если новых монет будет появляться мало, или вообще не будет, то уже выпущенные начнут дорожать. 

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Но и это далеко не всё, ведь в первые месяцы скорость сжигания достигала всего 4 монеты в минуту. А вот теперь обратите внимание на график выше, на котором есть аналогичная информация, но только за последние 30 дней. Как видите, скорость сжигания выросла на 30% и составляет 9.18 монет в минуту. Это крайне тревожный знак, ведь на майнеров идёт полномасштабное давление, а результат заранее предрешён. Держатели миллионных состояний в Эфире осознают, что криптовалюта подорожает только в том случае, если у неё не будет балласта в виде майнеров, штампующих новые монеты с завидной скоростью. Вполне возможно, что идеалист Виталик Бутерин думает иначе, но его слово ужа давно не является решающим. 

#майнинг #криптовалюты #эфир
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