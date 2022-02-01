Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Криптовалютное законодательство в РФ появится в 2022 году, а Binance готова к диалогу с властями
Что будет с криптовалютами в РФ, и как на это смотрят западные биржи? Давайте разбираться
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

Многие наши читатели владеют криптовалютами или небольшой фермой, занимаясь добычей Эфира у себя на балконе или на даче. Это значит, что они заинтересованы в регулировании криптовалют в РФ. Несмотря на это мы часто слышим критические комментарии, в рамках которых сообщается о нежелании проходить официальную регистрацию и платить налоги. Налицо борьба противоположностей, когда майнеры хотят продолжать копать, но оставлять всё себе, что вступает в противоречие со здравым смыслом, при этом желают быть защищёнными и использовать банковскую систему страны в своих интересах. Поскольку закон по регулированию криптовалют должен появиться уже в 2022 году, то злостным нарушителям стоит ожидать введения уголовной и административной ответственности. Именно такие задачи поставлены перед Минфином и правоохранителями РФ. 

реклама

Подчёркивается, что в законопроекте криптовалюты будут отнесены к имуществу, а значит в будущем платить налоги с дохода от продажи Эфира и Биткоина придётся в полном объёме. Кроме того, нужно будет вовремя декларировать монеты на ваших кошельках, если там более 600 тысяч рублей. К концу 2022 года обещают внести изменения в ОКВЭД, а значит майнеры смогут стать частными предпринимателями, указав в качестве рода деятельности добычу криптовалют. Ожидается появление нормативно-правовой базы, в рамках которой появится механизм контроля за обращением цифровых активов. Это значит, что у регулятора появится возможность проверить достоверность поданных в декларациях сведений от плательщиков налогов. Не обойдётся без контроля за отмыванием денег и финансирования преступной и террористической деятельности с помощью криптовалют. 

Многие верят, что всё это отдалённая перспектива, а уходить от уплаты налогов можно будет с помощью иностранных бирж. Как оказалось, всё не так, ведь несколько дней назад Huobi, Binance и AAX связались с представителями правительства РФ и выразили полную готовность сотрудничать с регулятором. Это значит, что все данные владельцев кошельков из России будут переданы в соответствующие ведомства, где их оценят, выявляя тех, кто пытается шифроваться, не желая платить налоги. Биржи уверяют, что они готовы к диалогу с российскими властями, а также надеются, что в будущем операции с криптовалютами станут более прозаичными, лишившись криминального подтекста. 

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Единственное, что требуется от российских властей – это чёткое понимание задач и понятные законы, в рамках которых биржи будут выстраивать свою работу. Одновременно с этим биржи заверили о готовности открыть свои представительства в РФ. Такой шаг кажется беспрецедентным на фоне того, что сегодня Binance вообще не имеет физического адреса. Ну и в заключение биржи добавили, что не собираются покрывать тех, кто уклоняется от любых видов ответственности перед государством, а значит налоги действительно придётся платить. 

#криптовалюты #законодательство
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Известный майнер продаёт видеокарты, отказывается от добычи Эфира и переходит на Биткоин
Илон Маск не поддержал продажу бургеров за Dogecoin, а в Мьянме владельцам криптовалюты грозит срок
Vice: Новый законопроект позволит правительству США вводить прямой запрет на любые криптовалютные транзакции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный майнер продаёт видеокарты, отказывается от добычи Эфира и переходит на Биткоин
60
GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
136
Предварительный список смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
4
Мемы дорожают -киты скупают миллиарды Shiba Inu, а некоторые собачьи токены растут на 3000% за месяц
11
Майнер из Колорадо рассказал о своей ферме из 95 видеокарт и о равной доходности LHR и не LHR чипов
15
Илон Маск откажет в гарантийном ремонте антенны Starlink, если она была повреждена динозавром
9
Илон Маск не поддержал продажу бургеров за Dogecoin, а в Мьянме владельцам криптовалюты грозит срок
10
Биткоин начал неделю с падения, а Эфир продолжает дешеветь, снижая доходность майнинга криптовалюты
33
«Ростелеком» купит голосующую долю в онлайн сервисе GeForce NOW и повысит тарифы на услуги
28
300 топовых видеокарт Arc Alchemist будут разыграны на конкурсе Intel
8
Жители РФ массово скупают бытовую технику и электронику на фоне падения курса рубля и риска локдауна
114
Сколько ядер нужно для игр в 2022 году – Core i3-12100 за $130 vs Core i9-9900K за $500 в тесте TG
17
Разработчики Shiba Inu создают метавселенную, но эксперты ждут исчезновения токена в ближайшие годы
5
Vice: Новый законопроект позволит правительству США вводить прямой запрет на любые криптовалютные транзакции
21
Что такое туманности и зачем они нужны нашей Вселенной
5
Видео: Techland и «Бука» показали, как создавалась русская локализация Dying Light 2
16
Образец Intel Core i9-12900KS заметили на китайской торговой площадке — есть результаты тестирования
16
Можно ли разогнать твердотельный накопитель – Intel пыталась создать оверклокерскую утилиту для SSD
5
Сoindesk: Пользователи уличили соучредителя DeFi-платформы Wonderland в мошенничестве
2
Обновление до Windows 11 может занять до 8 часов времени
17

Популярные статьи

Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
142
Изобретение квантовых компьютеров представляет угрозу биткоину и современному шифрованию данных в целом
35
Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
61
Геймеры против перекупщиков: противостояние на Avito за RTX 3050
87
Как работает Nvidia DLSS - не все так однозначно
27
Зачем нужны RTX 2060S и 2070S, когда есть RTX 3060 - обзор EVGA RTX 3060 XC GAMING
57
На что способен набор отверток WMC из Светофора за 10$
9
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-10700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
7
Выбираем корпус для бюджетного домашнего ПК вместе с AeroCool
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
11

Сейчас обсуждают

Николай Кононенко
17:06
Глупее текса еще не видел! Причем тут майнеры или геймеры. Цены завышает ЖАДНЫЙ ретейлер или продавец. Майнеры тоже не дураки покупать в тридорого карты которые будут окупаться вечность. Если для мамк...
GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
Гоогле Гооглев
17:05
🤣
Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
Oleg Tereshkin
17:03
Тоже что всегда они курят 😄 старые песни о главном вернулись
Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
Spamhommer1
17:01
>Binance готова к диалогу с властями Мугого, мрii, они такие. Захотят ли власти вообще дискутировать с этой дрянью, или просто наступят как на улитку? Вот чего криптоманьякам следует опасаться.
Криптовалютное законодательство в РФ появится в 2022 году, а Binance готова к диалогу с властями
Yilec
17:01
<quote> уже через год Windows 11 может сравняться по количеству пользователей с Windows 10, а через два - стать доминирующей ОС на рынке </quote> Вот через 2 года можно и обновиться.
Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
VRoman
17:00
Тот кто не справляется с таким спросом, те кто не смогли увеличить производство в 3 раза, а только лишь в два.
Мировые поставки чипов в прошлом году превысили отметку в $500 млрд
Jaster
16:59
Нет у меня дружбанов..
Dying Light 2 выйдет под защитой Denuvo
Гоогле Гооглев
16:58
То то я думаю , что у меня комп то нормально работает , то хреново
Windows нужно 8 часов непрерывного доступа в интернет для установки обновлений
Андрей Громцев
16:58
Последний раз 7 ку ставил лет 8 назад, так и стоит. Руками подрихтовал, идеальная система. На другом диске - 10 ка , кал откровенный
Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
Djereli
16:53
Высер всегда по женувой
Dying Light 2 выйдет под защитой Denuvo
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем