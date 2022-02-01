Что будет с криптовалютами в РФ, и как на это смотрят западные биржи? Давайте разбираться

Многие наши читатели владеют криптовалютами или небольшой фермой, занимаясь добычей Эфира у себя на балконе или на даче. Это значит, что они заинтересованы в регулировании криптовалют в РФ. Несмотря на это мы часто слышим критические комментарии, в рамках которых сообщается о нежелании проходить официальную регистрацию и платить налоги. Налицо борьба противоположностей, когда майнеры хотят продолжать копать, но оставлять всё себе, что вступает в противоречие со здравым смыслом, при этом желают быть защищёнными и использовать банковскую систему страны в своих интересах. Поскольку закон по регулированию криптовалют должен появиться уже в 2022 году, то злостным нарушителям стоит ожидать введения уголовной и административной ответственности. Именно такие задачи поставлены перед Минфином и правоохранителями РФ.

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Подчёркивается, что в законопроекте криптовалюты будут отнесены к имуществу, а значит в будущем платить налоги с дохода от продажи Эфира и Биткоина придётся в полном объёме. Кроме того, нужно будет вовремя декларировать монеты на ваших кошельках, если там более 600 тысяч рублей. К концу 2022 года обещают внести изменения в ОКВЭД, а значит майнеры смогут стать частными предпринимателями, указав в качестве рода деятельности добычу криптовалют. Ожидается появление нормативно-правовой базы, в рамках которой появится механизм контроля за обращением цифровых активов. Это значит, что у регулятора появится возможность проверить достоверность поданных в декларациях сведений от плательщиков налогов. Не обойдётся без контроля за отмыванием денег и финансирования преступной и террористической деятельности с помощью криптовалют.

Многие верят, что всё это отдалённая перспектива, а уходить от уплаты налогов можно будет с помощью иностранных бирж. Как оказалось, всё не так, ведь несколько дней назад Huobi, Binance и AAX связались с представителями правительства РФ и выразили полную готовность сотрудничать с регулятором. Это значит, что все данные владельцев кошельков из России будут переданы в соответствующие ведомства, где их оценят, выявляя тех, кто пытается шифроваться, не желая платить налоги. Биржи уверяют, что они готовы к диалогу с российскими властями, а также надеются, что в будущем операции с криптовалютами станут более прозаичными, лишившись криминального подтекста.

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Единственное, что требуется от российских властей – это чёткое понимание задач и понятные законы, в рамках которых биржи будут выстраивать свою работу. Одновременно с этим биржи заверили о готовности открыть свои представительства в РФ. Такой шаг кажется беспрецедентным на фоне того, что сегодня Binance вообще не имеет физического адреса. Ну и в заключение биржи добавили, что не собираются покрывать тех, кто уклоняется от любых видов ответственности перед государством, а значит налоги действительно придётся платить.