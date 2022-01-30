Серёга Солёный решил начать копать Биткоины. Почему он принял такое решение?

В последние дни криптовалюты начали дорожать, но эксперты не спешат ставить точку в масштабной коррекции. Вполне возможно, что уже через несколько дней или недель мы увидим ещё более катастрофическое падение курса. Наибольшие опасения связываются с назревающим финансовым кризисом, связанным с изменением монетарной политики ФРС. Предположительно, первые последствия мы увидим уже этой весной, поэтому ждать осталось совсем недолго. Одновременно с этим стоит понимать, что многие эксперты уверены в том, что Биткоин даже несмотря на приход криптозимы рано или поздно вернётся к росту, а вот многие другие криптовалюты могут исчезнуть, растворившись на просторах истории.

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Поскольку многие российские фермеры чаще всего добывают Эфир, то именно судьба этой криптовалюты вызывает у них больше всего опасений. После прочтения текущего материала можно будет констатировать, что исход начался. Итак, Серёга Солёный заявил об оптимизации своих мощностей. Он решил продать часть видеокарт, купив вместо них ASIC-майнеры. Точное количество денег, которое блогер выделяет на обновление железа, нам не известно, но тот факт, что вложения будут масштабными, не вызывает сомнений. Ниже можно увидеть видео, в рамках которого он размышляет о правильности выбора и других нюансах.

Прежде всего Серёга констатирует, что выгоднее всего брать бывшие в употреблении устройства. Очевидно, что нужно делать выверенный выбор, как следует протестировав железо перед покупкой, но у нас нет никаких сомнений, что Солёный всё это знает и умеет делать, а вот выбрать одно из устройств – крайне сложно. Дело в том, что новые ASIC-майнеры стоят значительно дороже, чем бывшие в употреблении. Например, б.у. Antminer Т17 мощностью 42 Th/s окупается за 15.5 месяца, в то время как вернуть вложения в более мощный новый Antminer S19 Pro с мощностью 104 Th/s удастся за 26.5 месяца.

Блогер говорит, что для него это осознанное и долговременное решение, в рамках которого он сделал выбор в пользу майнинга Биткоина, как наиболее надёжного актива. В этом отношение Эфир вызывает меньше доверия, а постоянно растущая сложность хешрейта не позволяет окупать новое железо. Возможно, в следующих материалах мы узнаем, сколько денег заработал Серёга на продаже видеокарт, и сколько новых ASIC-майнеров он купил.

Блогер констатирует, что вход в новую криптовалюту достаточно сложен. Нужно учитывать доступность комплектующих для оборудования, наличие специалистов, способных это железо ремонтировать и обслуживать, а также постоянно изменяющуюся конъюнктуру. В любом случае для Серёги это долговременная инвестиция. Даже если Биткоин обвалится, он продолжит копать. Солёный, как и многие другие, уверен, что через несколько лет или даже раньше Биткоин возьмёт своё, отыграв падение новыми рекордами.

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