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Нельзя не признать, что часто первое впечатление о чём-либо является определяющим. Сегодня наши читатели уже могли убедиться в том, что даже на российском рынке покупка видеокарты Radeon RX 6500 XT более выгодна, чем GeForce RTX 3050. Это кажется удивительным, но новинка производства AMD оказалась не такой плоха, как о ней говорят, вот только это уже ничего не исправит. Первое впечатление составлено, а изменить его почти невозможно. Помните выход Radeon RX 5600 XT? Видеокарта получилась отличная. Она  могла на равных соперничать с более дорогой GeForce RTX 2060, вот только продажи видеокарты производства AMD были ничтожны, а геймеры предпочитали обходить её стороной. Всему виной странное поведение производителя, который устроил непонятную игру с ценами, а после решил разблокировать память, поставив партнёров в невыгодное положение. 

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Так вот, Radeon RX 6500 XT стоила на старте больше 400 долларов, предлагая производительность Radeon RX 570, стоимость которой в 2017 году была установлена на уровне 169 долларов. Получается, что за это время мы не только не получили рост скорости, но и стали платить за идентичную производительность больше. Негатив от первых продаж стих, а сегодня мы видим, что по сравнению с более дорогой GeForce RTX 3050 бюджетная Radeon RX 6500 XT не так уж и плоха. А вообще ранее в прессу просочилась любопытная информация, согласно которой изначально графический чип Navi 24 предназначался для мобильного рынка (ноутбуки). Это поясняет 64-битную шину и крошечный размер кристалла. Многие эксперты уверяли, что Radeon RX 6500 XT не заслуживает своего названия, а на самом деле она должна была поступить в продажу как Radeon RX 6400.

Сказано – сделано. В сеть просочились планы ASRock, планирующей выпустить в продажу видеокарту Radeon RX 6400. Это будет крошечная модель, которая окажется доступна исключительно ОЕМ-производителям. Это не значит, что мы не увидим новинку в магазинах. Скорее, геймеры вообще не захотят её покупать, ведь она будет ещё медленнее, чем Radeon RX 6500 XT. Главной отличительной чертой Radeon RX 6400 будет низкое энергопотребление. Это позволит ей отказаться от дополнительных разъёмов для питания, открывая перспективы для сборки компактной системы с возможностью запуска современных игр в разрешении 720р. 

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Пока информации о производительности Radeon RX 6400 нет, как нет и приблизительной даты её запуска. Поскольку перед нами эксклюзивный продукт для партнёров, то ASRock и вовсе может не раскрыть все эти данные, а продажи начнутся без лишнего шума. 

#amd #видеокарта #radeon rx 6400
4
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