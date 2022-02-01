Подобное развитие событий буде выгодно всем, кроме геймеров

Как вы уже знаете, GeForce RTX 3050 вернулась в российские магазины спустя двое суток отсутствия. Вот только праздновать по этому поводу не приходится, ведь вместо рекомендованных для РФ 27 000 рублей, мы видим невероятные 47 тысяч. Если вы думали, что в сытой Европе цены лучше, то сильно ошиблись, ведь встретить новинку дешевле 500 евро там сегодня просто невозможно. Эксперты полагают, что проблема не в самих магазинах, традиционно желающих заработать на геймерах, а в небольшом количестве графических чипов, которые достались партнёрам NVIDIA. Это значит, что доступных видеокарт слишком мало, а перебои с поставками ещё какое-то время будут терзать розницу.

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Неясно, сможет ли NVIDIA вообще нарастить поставки графических чипов GeForce RTX 3050, ведь в данном случае речь о самом дешёвом продукте, на котором фиксируются самые маленькие заработки. А между тем стоимость видеокарт в рознице в 2 раза превышает рекомендованную. В связи с этим появилась информация, согласно которой NVIDIA неудовлетворена рыночными ценами. Получается, что были предприняты усилия по снижению стоимости графических чипов, но партнёры и розничные сети не хотят участвовать в инициативе NVIDIA. Есть мнение, что в будущем видеокарты перестанут получать рекомендованную стоимость. Это позволит NVIDIA иметь гибкое ценообразование, а партнёрам не зависеть от тех или иных требований Дженсена Хуанга. В выигрыше будет и розница, а вот конечный покупатель окажется не в восторге от таких инноваций.

И вот здесь самое время вспомнить AMD с её новой Radeon RX 6500 XT. Спустя неделю после релиза доступность ощутимо улучшилась, хотя цена ещё не приблизилась к рекомендованной. Уже сегодня в ряде европейских магазинов бюджетную видеокарту можно купить за 270 евро и дороже, а модели за 300 евро лежат в ожидании потенциальных покупателей. Это значит, что в данном случае переплата составляет всего 30%, тогда как у GeForce RTX 3050 этот показатель в российской рознице стартует с 2-кратных значений.

Кстати, в Ситилинк Radeon RX 6500 XT лежит за 33 000 рублей. Очевидно, что в Европе дешевле, но в данном случае у нас не такая огромная переплата, а значит в данный момент бюджетный графический чип AMD гораздо выгоднее. На сайте 3DCenter высказывается мнение, согласно которому в течение нескольких недель поставки GeForce RTX 3050 могут восстановиться, но никаких официальных подтверждений этому не было. NVIDIA хранит молчание, а геймеры вынуждены выбирать между перекупщиками, которые умудрились достать новинку по близкой к рекомендованной цене, и магазинами, где стоимость видеокарт на несколько тысяч рублей выше.

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Кстати, к обеду 1 февраля видеокарта GeForce RTX 3050 была куплена в Ситилинк в количестве 83 единиц.