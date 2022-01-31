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Биткоин начал неделю с падения, а Эфир продолжает дешеветь, снижая доходность майнинга криптовалюты
Что происходит с криптовалютами 31 января? Давайте разбираться
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Время идёт, а Биткоин остаётся таким же нестабильным, как и 10 лет назад. Именно по этой причине многие крупные инвесторы предпочитают обходить криптовалюты стороной. Очевидно, что на перепадах курса цифрового золота можно заработать гораздо больше, чем на покупке золота обычного, вот только в первом случае у вас есть риск потерять всё, в то время как реальный актив если и подешевеет, то незначительно. Всю прошлую неделю длилась борьба между Китами, прочно ухватившимися  за криптовалюты, и обычными держателями, теряющими веру в Биткоин, а охваченными паникой. 

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Эксперты уверяют, что один из трендов, который двигал рынком, был так называемый «buy the dip». Это требует пояснения. Представьте, что вы крупный инвестор. Правительство США накачало ваш бизнес долларами. Вы не планируете увеличивать зарплаты своим подчинённым, так как опасаетесь инфляции, а также считаете, что эти бездельники не заслуживают и текущих выплат. В любом случае денег у вас много, а значит нужно их куда-то пристроить. Не так важно какой актив вы купите, предпочтительно взять его на дне, когда цена на него опустится до минимума, а после пойдёт вверх. Сегодня с криптовалютами происходит именно такой тренд, который часто называют синдромом упущенной выгоды. 

Аналитики отмечают, что сегодня превалирует негативный тренд. Быки ещё не проснулись, а медведи не способны продавить рынок ниже, ведь Киты будут выкупать любые объёмы в Биткоинах, надеясь заработать на их перепродаже в будущем. Это значит, что курс не упадёт ниже 25 000 долларов. Нужны действительно сильные политические или социальные потрясения, а пока таковых не предвидится, если не считать повышение ставки ФРС. 

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Как видите, утром 31 января Биткоин снова пошёл вниз. Если на прошлой неделе цифровое золото торговалось на отметке 39 тысяч, то сегодня 37 000 смотрятся не так впечатляюще. Эксперты констатируют, что в ближайшее время нас ждут мягкие колебания, в рамках которых мы увидим рост стоимости до 40 000 долларов, а также падение ниже 35 тысяч. Аналогичная ситуация и с Эфиром. Вторая по популярности криптовалюта прочно привязана к Биткоину. Какое-то время аналитики вещали о том, что детище Виталика Бутерина отправилось в свободное плаванье, вот только пока ничего подобного не происходит. Доходность добычи Эфира постоянно падает, сложность растёт, а вчера мы рассказывали о смене тренда, когда известный майнер решил отказаться от Эфира, распродав свои видеокарты в пользу добычи Биткоина. 

#криптовалюта #биткоин #эфир
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