Доходность майнинга на видеокартах продолжает падать, а ведь впереди состоится переход криптовалюты на Proof-of-Stake (PoS)

Майнеры откровенно советуют не покупать новых видеокарт для добычи Эфира. На первый взгляд такое решение кажется странным, ведь из-за падения курса криптовалют графические чипы сильно подешевели. Многие уверены, что сегодня у них есть идеальная возможность, ведь пока остальные не готовы идти на риск, можно войти в бизнес с минимальными инвестициями. Сложно сказать, что будет с Эфиром через год, ведь на горизонте несколько факторов, способных привести к ощутимой коррекции криптовалют. Прежде всего стоит указать на действия ФРС. Регулятор планирует перейти от бесконтрольного печатанья денег к разумному регулированию. Неясно, способен ли регулятор на это, ведь в последние десять лет США живут в долг, продолжая наращивать сумму займов. Также на пути роста курса криптовалют встанет государственная регуляция криптовалют, препятствующая свободному хождению цифровых активов.

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И вот на этом фоне мы хотим изучить доходность криптовалют на 28 января. Предположим, что один из наших читателей планирует инвестировать определённую сумму денег в майнинговую ферму, состоящую из 8 видеокарт. Подсчитаем, сколько это будет стоить без учёта дополнительного железа.

GeForce RTX 3060. Одна видеокарта стоит 73 000 рублей, а полноценная ферма обойдётся вам в 584 тысячи. Суточная прибыль фермы из восьми GeForce RTX 3060 равна 13.17 доллара с учётом потребления электричества и 395 долларов в месяц (30 700 рублей).

GeForce RTX 3060 Ti гораздо дороже – 88 000 рублей, поэтому вся ферма встанет вам в 700 тысяч. В сутки ферма способна генерировать 16.65 доллара или 500 долларов за 30 дней (39 000 рублей).

GeForce RTX 3080 – представляет собой наиболее дорогой графический чип на ранке и стоит 158 590 рублей. Полноценная ферма затянет на 1.3 миллиона рублей. Все 8 видеокарт способны принести вам 24.41 доллара за 24 часа и 732 доллара в месяц (57 000 рублей).

Несложно подсчитать, что окупаемость фермы GeForce RTX 3060 равна 19 месяцам. Отбить вложения в GeForce RTX 3060 Ti вам удастся не раньше, чем через 18 месяцев, а GeForce RTX 3080 отрабатывается за 23 месяца. Также стоит учитывать, что в стандартном калькуляторе речь идёт о видеокартах без блокировки хешрейта, в то время как в продаже исключительно модели LHR. Придётся прибавить ещё 30% к расчётам, а значит цифры такие:

GeForce RTX 3060 – 19 месяцев + 30% = 25 месяцев

GeForce RTX 3060 Ti – 18 месяцев + 30% = 23.5 месяца

GeForce RTX 3080 – 23 месяца + 30% = 30 месяцев

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Результат удручает. А ведь на подходе Proof-of-Stake (PoS), который должен быть активирован уже в 2022 году. Получается, что вы просто не успеете вернуть вложения при любом раскладе. Для геймеров это хорошие новости, ведь вам осталось подождать совсем немного. Скорее всего, уже через год бравада майнеров перерастёт в массовую панику, ну а пока придётся смотреть на то, как магазины умножают рекомендованную цену на 2, предлагая нам купить бюджетную GeForce RTX 3050 за 46 000 рублей.