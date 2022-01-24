Стоит ли в конце января инвестировать в покупку новых видеокарт? Давайте разбираться

Положение на криптовалютном рынке меняется так стремительно, что эксперты не успевают давать прогнозы относительно стоимости Биткоина. Представьте себе: утром цифровое золото подорожало до 36 тысяч долларов за одну монету, днём опустилось до 33 тысяч, а вечером снова вернулось на отметку в 36 000. Судя по всему, крупные аналитики вообще решили ничего не комментировать, ведь пытаться предугадать курс Биткоина в такой нервной обстановке просто невозможно. Никто не знает о том, куда завтра пойдёт рынок, а значит мы можем только догадываться об этом самом завтрашнем дне. Кстати, именно дно и будет темой нашего материала.

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Поскольку крупные финансисты молчат, нам остаётся обратиться к тем, кто не только ежедневно ведёт популярный блог, но и добывает криптовалюты, а именно – к CryptoLeo. Сегодня он записал крайне любопытное видео, которое может ввести в заблуждение его фантов, но отказать блогеру в логике мы не можем. Давайте перейдём к тезисам. Прежде всего автор ролика заявил, что мы находимся на пороге криптозимы. Он не считает себя большим экспертом, поэтому соглашается с тем, что его мнение может быть неверным, но в связи с такой позицией CryptoLeo предлагает майнерам не покупать новых видеокарт.

Удивлены? Ничего необычного. Блогер отмечает, что сегодня видеокарты либо почти не подешевели, либо потеряли в цене совсем немного. При этом он указывает на непрекращающийся рост хешрейта, что постоянно увеличивает сложно добычи Эфира. Поскольку криптовалюты зависли в воздухе, CryptoLeo уверен в том, что нужно подождать месяц. Если действительно наступит криптозима, а вы решите продолжить копать, то сможете купить видеокарты в несколько раз дешевле. Мало того, менее удачливые фермеры будут вас просить это сделать, предлагая огромные скидки. Если криптовалюты начнут расти, то вы тем более ничего не потеряете, ведь видеокарты к этому времени тоже могут немного подешеветь.

Словом, как не посмотри, а решение подождать кажется наиболее правильным. Поскольку автор ролика живёт не в РФ, то ему не грозит запрет криптовалют со стороны Центробанка. Именно поэтому он не учёл этот фактор. Вполне возможно, что через месяц российские законодатели окончательно определяться с судьбой криптовалют. Если они всё же решат перейти к запретительным мерам, то вы не потеряете инвестиции. Если криптовалюты смогут свободно торговаться на территории России, то вы тем более выиграете, ведь за это время случится многое из того, о чём говорил CryptoLeo.

А как думаете вы? Стоит ли нам ждать криптозиму, или Биткоин вот-вот развернётся, а удачливые инвесторы, купившие его на дне, заработают целую гору денег? Нужно ли сегодня покупать видеокарты для майнинга, а может лучше открыть ларёк с сигаретами или шаурмой возле дома?

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