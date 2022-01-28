Инсайдеры получили исчерпывающую информацию по каждому из указанных вопросов

Долгое время было неясно, какое будущее ждёт криптовалюты в России. Центробанк заявил о необходимости полного запрета, Минфин предложил легализовать цифровые активы, а депутаты Госдумы уверены в необходимости тщательно проработанной законодательной базы. Несколько дней назад точку в этом вопросе поставил В. Путин, но уже вчера представители Центробанка выпустили очередное заявление, которое ставит под сомнение все возможные договорённости между сторонами. Напомним, президент РФ призвал прийти к общему мнению по вопросу статуса криптовалют, вот только регулятор пока не готов к подобным действиям.

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Центробанк уверен, что разрешения гражданам России свободно конвертировать рубли в криптовалюты приведёт к оттоку капитала из страны. Мало того, есть риск возникновения ещё одной финансовой системы, которая и вовсе не будет подчиняться каким-либо законам. Получается, вместо того чтобы тратить свои сбережения внутри государства, граждане начнут вливать их в криптовалюты, что приведёт к ощутимым потерям для бюджета. Ну а сами криптовалюты являются лакомым кусочком для мошенников, зарабатывающих на постоянных перепадах курса тех или иных монет. Не забыл регулятор и об обычных гражданах. Если даже отбросить возможные потери для государства, риски лишиться всех денег для миллионов россиян остаются. Центробанк уверен, что курсом криптовалюты движут спекулятивные факторы, а значит вместо заработков люди получат огромные убытки. В связи с этим регулятор ещё раз указал на необходимость запрета использования банковской системы РФ для покупки и продажи криптовалют.

По данным Bloomberg, несмотря на упорство регулятора, судьба криптовалют уже решена. В. Путин не против майнинга, но предлагает разрешить регистрировать такую деятельность исключительно в областях, где наблюдается профицит энергоносителей. В качестве примера можно привести Красноярский край, или Иркутскую область, где в последние месяцы идёт активное наращивание майнинговых мощностей.

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Стоит отметить, что многие из озвученных Центробанком заявлений вполне реальны. Всё это нужно решать в кратчайшие сроки, поскольку президенту России по душе позиция Минфина, который пусть и видит в криптовалютах риски, но уверен в том, что они не являются неразрешимыми. Сколько времени потребуется на выработку единой позиции, пока сказать сложно. Дебаты продолжаются. Вполне возможно, что жителям РФ разрешат покупать и продавать криптовалюты только на нескольких зарегистрированных биржах. Это вполне может быть Binance, которая после первых заявлений о запрете заявила о согласии вести диалог с властями. Проще говоря – не против открыть доступ ко всем данным всех держателей криптовалюты из РФ. А это как раз то, о чём говорили представители Минфина.