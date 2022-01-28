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Российские геймеры массово скупают GeForce RTX 3050 за 47 000р – в Ситилинк продано 137 единиц
Геймеров не останавливает ни высокая цена, ни низкая производительность
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<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
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RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

Вчера стартовали официальные глобальные продажи GeForce RTX 3050. Напомним, рекомендованная цена для США составила 250 долларов, ну а в Европу новинка приехала по 279 евро и дороже (310 долларов). Судя по всему, официальная рекомендованная цена для РФ остановилась на отметке 27 000 рублей. Даже если перевести это по курсу на сегодня, то получается почти 350 долларов. Не находите это странным, что при пересечении океана видеокарта подорожала на 100 долларов? На самом деле большинство подобной продукции выпускается в Китае, поэтому всё это выглядит просто печально. Вот только  даже 27 тысяч рублей в текущих условиях – это настоящий подарок судьбы, ведь в российском ДНС вот-вот состоится настоящее побоище за право купить GeForce RTX 3050 по рекомендованной цене. Сколько конкретно моделей будет доступно, неясно, ну а вместе с самой бюджетной Palit на один кулер, будет доступен и более дорогой вариант от той же Palit, но уже за 35 тысяч рублей.

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И вот здесь и начинается самое интересное, ведь вчера эта видеокарта появилась в Ситилинк. Продажи начались вечером, а на момент написания данной новости GeForce RTX 3050 стоимостью 47 000 рублей была куплена в количестве 137 единиц. Отметим, что когда мы начали писать данный материал, была реализована 131 видеокарта. Почему же российские геймеры так активно раскупают бюджетную видеокарту по такой огромной цене? А всё очень просто. Давайте думать: GeForce GTX 1660 Ti, которая приблизительно равна GeForce RTX 3050 по производительности в играх, стоит 54 тысячи рублей. А ведь новинка ещё и имеют функцию трассировки лучей, что добавляет ей дополнительных очков. 

Рекомендованная цена на GeForce RTX 3050 составляет 279 евро – это 24 тысячи рублей, рекомендованная цена на GeForce RTX 3050 для США составляет 250 долларов – это 19 500 рублей. Но Ситилинк продаёт новинку за 47 тысяч рублей, а это немалые 600 долларов, но российские геймеры уверены, что это всё равно выгодно, ведь по сравнению с тем, что предлагается в рознице, GeForce RTX 3050 действительно выглядит интересно. 

А вообще видеокарт по рекомендованным ценам было мало даже в Европе. Многие продавцы начали продажи с 400 евро, а в США стартовали с 389 долларов. Приходится в очередной раз констатировать, что жадность российских ритейлеров не имеет аналогов по всему миру. Может быть, поспорить с ними могут только ребята из какой-нибудь банановой страны, но там расчёты обычно происходят в бананах, поэтому мы даже не будем пытаться перевести их на российские рубли или доллары. 

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P.S. Учтите, что в том же Ситилинке были и другие модели, но они уже раскуплены, хотя и были немного дороже. Дело в более высоких тактовых частотах и разгонном потенциале, который обеспечивается улучшенной системой охлаждения. 

#видеокарты #geforce rtx 3050
27
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Хева Тант-Оглы
15:20
Поддерживаю, и удваиваю
Российские геймеры массово скупают GeForce RTX 3050 за 47 000р – в Ситилинк продано 137 единиц
LEVAK
15:19
ДНС еле волочит ноги, толпа больных побежала покупать обрезок. Сейчас покупать что-то меньше 6700 ХТ и 3070 Ти сродни абсолютной тупости.
Российские геймеры массово скупают GeForce RTX 3050 за 47 000р – в Ситилинк продано 137 единиц
ronoho
15:19
зашёл специально поставить клоуну дизлайк
Российские геймеры массово скупают GeForce RTX 3050 за 47 000р – в Ситилинк продано 137 единиц
overandover
15:18
в августе я это барахло на 250к продал, отмайнил столько же) Учи отца е6аться дальше) За 15к они уже через неделю будут. Ну а пишет мессагу кто, жизнь что ли?
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ev_rus
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Чтобы нормальным Росс новостям, что что-то совместное, свое что-то стали пытаться делать, порадоваться, не нужно никаких 15 рублей за это. Достаточно просто быть нормальным гражданином своей страны, н...
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ологгр опоапопоа
15:16
раньше сборка пк упиралась в дорой проц , а щас наоборот в дорогую видюху
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Anton Ivanovich
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