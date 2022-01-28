Геймеров не останавливает ни высокая цена, ни низкая производительность

Вчера стартовали официальные глобальные продажи GeForce RTX 3050. Напомним, рекомендованная цена для США составила 250 долларов, ну а в Европу новинка приехала по 279 евро и дороже (310 долларов). Судя по всему, официальная рекомендованная цена для РФ остановилась на отметке 27 000 рублей. Даже если перевести это по курсу на сегодня, то получается почти 350 долларов. Не находите это странным, что при пересечении океана видеокарта подорожала на 100 долларов? На самом деле большинство подобной продукции выпускается в Китае, поэтому всё это выглядит просто печально. Вот только даже 27 тысяч рублей в текущих условиях – это настоящий подарок судьбы, ведь в российском ДНС вот-вот состоится настоящее побоище за право купить GeForce RTX 3050 по рекомендованной цене. Сколько конкретно моделей будет доступно, неясно, ну а вместе с самой бюджетной Palit на один кулер, будет доступен и более дорогой вариант от той же Palit, но уже за 35 тысяч рублей.

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И вот здесь и начинается самое интересное, ведь вчера эта видеокарта появилась в Ситилинк. Продажи начались вечером, а на момент написания данной новости GeForce RTX 3050 стоимостью 47 000 рублей была куплена в количестве 137 единиц. Отметим, что когда мы начали писать данный материал, была реализована 131 видеокарта. Почему же российские геймеры так активно раскупают бюджетную видеокарту по такой огромной цене? А всё очень просто. Давайте думать: GeForce GTX 1660 Ti, которая приблизительно равна GeForce RTX 3050 по производительности в играх, стоит 54 тысячи рублей. А ведь новинка ещё и имеют функцию трассировки лучей, что добавляет ей дополнительных очков.

Рекомендованная цена на GeForce RTX 3050 составляет 279 евро – это 24 тысячи рублей, рекомендованная цена на GeForce RTX 3050 для США составляет 250 долларов – это 19 500 рублей. Но Ситилинк продаёт новинку за 47 тысяч рублей, а это немалые 600 долларов, но российские геймеры уверены, что это всё равно выгодно, ведь по сравнению с тем, что предлагается в рознице, GeForce RTX 3050 действительно выглядит интересно.

А вообще видеокарт по рекомендованным ценам было мало даже в Европе. Многие продавцы начали продажи с 400 евро, а в США стартовали с 389 долларов. Приходится в очередной раз констатировать, что жадность российских ритейлеров не имеет аналогов по всему миру. Может быть, поспорить с ними могут только ребята из какой-нибудь банановой страны, но там расчёты обычно происходят в бананах, поэтому мы даже не будем пытаться перевести их на российские рубли или доллары.

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P.S. Учтите, что в том же Ситилинке были и другие модели, но они уже раскуплены, хотя и были немного дороже. Дело в более высоких тактовых частотах и разгонном потенциале, который обеспечивается улучшенной системой охлаждения.