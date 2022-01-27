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GeForce RTX 3050 уже на Авито, а в российской рознице продаже закончились не начавшись
Есть одна модель GeForce RTX 3050 за 46 тысяч рублей, но вы же не захотите покупать такую видеокарту так дорого?
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Вполне возможно, что кто-то считает GeForce RTX 3050 неплохой видеокартой. Иметь личное мнение – это прекрасно, но в данном случае новинка имеет приблизительно одинаковую производительность со старой GeForce GTX 1660 Ti. Как на это реагировать, решайте сами, но, как показали тесты, даже до старой GeForce RTX 2060, новая бюджетная карта сильно не дотягивает. Неясно, с чего вдруг вокруг неё образовался такой ажиотаж. Такое ощущение, что нам предлагают продукт уровня GeForce RTX 3080 за 300 долларов. Судя по всему, геймеры действительно изголодались, ведь в Европе новинки буквально сметают с полок, а в Российских магазинах всё сложно. Поскольку 27 января подходит к концу, то самое время сделать выводы о том, насколько успешными были продажи. 

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Начнём с сытой Америки. В крупных сетях (Microcenter и BestBuy) расхватали все доступные модели за 340-390 долларов за считанные минуты, а после перешли к более дорогим за 489 долларов. На момент написания данного материала в США видеокарт нет даже на Newegg, если не считать одну карточку за 679 долларов производства MSI, но это уже откровенно ни в какие рамки не укладывается. В Англии GeForce RTX 3050 появилась за 399 фунтов стерлингов, хотя даже сегодня нам обещали целую гору видеокарт по рекомендованной стоимости.

На самом деле всё это крайне любопытно, но кого вообще волнуют проблемы жителей туманного Альбиона? Пусть сидят и дальше без видеокарт, а мы перейдём в российскую розницу. Прежде всего порадуем тех, кто с самого утра хотел купить новинку в Ситилинк. Прямо сейчас осталась одна модель производства Palit за 47 000 рублей. А вы ждали дешевле? Злые языки утверждают, что изначально моделей было 4, но автор данного материала этого не застал. Один популярный магазин получил неизвестное количество видеокарт и тут же начал чехарду с ценами. Вначале он поставил цену в 45 000 рублей (не будем называть название, дабы не создать лишних проблем себе и владельцам данных площадок), но уже через 10 минут взвинтил цену до 55 000. Желающих не было, поэтому стоимость вернули на отметку в 45 тысяч.

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RTX 3050 на подходе в Ситилинке
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Но лучше всего дела обстоят у ребят с Авито. Такое ощущение, что перекупщики живут в другой Вселенной. Там нет дефицита полупроводников, а майнинг разрешён только в Антарктиде, где используют рабский труд пингвинов для добычи электричества. Одним словом, на Авито выбор есть. Кто-то предлагает GeForce RTX 3050 за 45 тысяч рублей, но с такими ценами этим ребятам придётся долго сидеть без покупателей. Более проворные демпингуют, скинув цену до 40 тысяч, а кто-то готов отдать новую видеокарту с гарантией за 35 тысяч рублей. Ситуация крайне печальная, а мы в очередной раз убеждаемся, что ни NVIDIA, ни AMD не способны удовлетворить спрос рынка. Сколько это безобразие будет продолжаться, пока сказать сложно. У нас ответа на этот вопрос нет. А у вас? 

#видеокарты #geforce rtx 3050
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Как только интересная адекватная новость - автор не Зелот :)
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Юрий Меркулов
22:36
Судя по адекватности цифр, Зелот не только пишет новости о Ситилинке, но и придумывает магазину цены.
Стартовали официальные продажи NVIDIA GeForce RTX 3050 — в ряде магазинов товар уже закончился
Юрий Меркулов
22:35
Вы не правы. 3-4 месяца тому назад закупочная цена 3080ti в DNS была 126к. Это даже выше РЦ, но да, почти вдвое ниже финальной цены.
Стартовали официальные продажи NVIDIA GeForce RTX 3050 — в ряде магазинов товар уже закончился
Павел Кузнецов
22:35
За каждым благом будет закреплён токен и через цифровую биржу можно менять трудодни на хлеб по плавающему курсу.
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