Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
GeForce RTX 3050 vs GeForce RTX 2060 – лучшая видеокарта 2022 года или проходная модель в тесте TG
Стоит ли вообще новая GeForce RTX 3050 вашего внимания? Давайте разбираться
анонсы и реклама
RTX 3050 на подходе в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
Падение цен на новые <b>RX 6500XT </b> - смотри
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты

Вот уже больше года мы с вами вынуждены выбирать между покупкой бюджетной медленной видеокарты и тройной переплатой за кусок текстолита. Главным виновником принято называть майнеров, которые готовы покупать графические чипы по любым ценам не обращая внимания на доходность и возможность вернуть вложенные средства. Кто-то из них надеется на рост Эфира, другие просто ищут возможность инвестировать свободные деньги. В какой-то момент производители видеокарт осознали, что могут выпускать откровенную халтуру, а геймеры всё равно будут покупать. Ярким примером творящегося безобразия является новая Radeon RX 6500 XT. Пожалуй, хуже видеокарты и не придумать. Возможно, она бы ещё могла вызвать хоть какие-то чувства у любителей компьютерных игр, если бы её можно было купить за 150 долларов, а учитывая начальную цену в 43 000 рублей, говорить и вовсе не о чем.

реклама

Не отстаёт и NVIDIA, которая сегодня выпустила на рынок бюджетную GeForce RTX 3050. На самом деле слово «бюджетная» здесь неуместно, ведь ещё несколько лет назад за 250 долларов можно было купить видеокарту более старшей серии. Мы уже видели сравнение новинки с несколькими другими видеокартами, но вопрос реальной производительности в играх остаётся открытым. Сегодня в левом углу ринга выступает GeForce RTX 2060, а в правом – GeForce RTX 3050, ну а тесты проведены командой Testing Games. Давайте посмотрим на таблицу с результатами и сделаем выводы. 

Начнём с того, что GeForce RTX 2060 никогда не позиционировалась как быстрая игровая видеокарта. Если включить трассировку лучей, то даже в 1080р будут просадки, а значит перед нами компромисс. Ну а то, что старый середняк стоит немыслимые 70 тысяч рублей, это уже не имеет отношения к самим результатам теста. Как видите, GeForce RTX 3050 пусть и демонстрирует стабильно выше 60 кадров в секунду во всех играх, не способна тягаться с довольно посредственной GeForce RTX 2060. Учтите, последнюю можно было 2 года назад купить за 300 долларов, в то время как только рекомендованная цена новинки стартует с 250 долларов. 

Можно сколько угодно говорить, что мир изменился, вот только большинство из нас не стало зарабатывать больше. Да, производительности GeForce RTX 3050 хватит для 1080р. Трассировку включать не рекомендуем, ведь там всё может оказаться ещё хуже, чем на GeForce RTX 2060. Словом, нам в очередной раз пытаются продать сильно бюджетную видеокарту, установив на неё завышенную цену. И дело даже не в том, что она будет стоить в российских магазинах все 60 000 рублей. Сама рекомендованная цена явно выше, чем должна быть. Если у вас на этот счёт есть своё мнение, и вы считаете GeForce RTX 3050 чуть ли не лучшей видеокартой на рынке – обязательно пишите своё мнение в комментариях. Наши читатели оценят вашу позицию по достоинству. 

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#видеокарта #geforce rtx 2060 #тесты #geforce rtx 3050
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Бюджетная Radeon RX 6500 XT начала дешеветь – у перекупщиков на Авито новинка стоит всего 24 000 р
Core i3-12100F за $105 на 5.2 ГГц обошёл в играх 10-ядерный Core i9-10900K за $500 в тесте TechPUp
Европейские цены GeForce RTX 3050 оказались довольно низкими – идёт большая партия за 250 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин перешёл к росту, а эксперты РБК ожидают подорожания до $200 000 из-за тренда «buy the dip»
109
GeForce RTX 3050 поступила в продажу за сутки до официального релиза, но поиграть на ней пока нельзя
26
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
155
В 2030 году Биткоин будет стоить $1 360 000, а капитализация Эфира достигнет $22.5 трлн – ARK Invest
68
McDonald’s ответил Илону Маску шуточным твитом, сделав популярным криптовалюту Grimace Coin
5
Едва заметная разница между оригиналом и ремастером Life is Strange — в официальном видеоролике-сравнении
2
Первые игровые тесты GeForce RTX 3050 продемонстрировали сильное отставание от Radeon RX 6600
42
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
70
Цены на видеокарты NVIDIA RTX 3090 на Авито опустились ниже психологически важной отметки в 200 тысяч рублей
51
Астрономы утверждают, что Черных дыр во Вселенной в разы больше, чем песчинок на Земле
23
be quiet! расширяет линейку блоков питания Pure Power 11 FM моделями мощностью 850 и 1000 Вт
2
GeForce RTX 4090 будет потреблять 600 Вт и может оказаться в 2.5 раза мощнее GeForce RTX 3090
33
Завтра состоится мировой старт продаж новых видеокарт NVIDIA RTX 3050 - чего ожидать
20
Качественный кинематографический тизер стратегии Gord от бывших сотрудников CD Projekt RED
2
Купивший GeForce RTX 3050 до анонса счастливчик не смог ею воспользоваться в полной мере
18
Дефицит оперативной памяти DDR5 закончился - настало время апгрейда на Intel Alder Lake
56
Бюджетная Radeon RX 6500 XT начала дешеветь – у перекупщиков на Авито новинка стоит всего 24 000 р
42
Core i3-12100F за $105 на 5.2 ГГц обошёл в играх 10-ядерный Core i9-10900K за $500 в тесте TechPUp
23
Grand Theft Auto V засияла красками ночного города после добавления трассировки лучей в 8К
1
Вредоносное Android-приложение BRATA очищает устройства полностью и сбрасывает до заводских настроек
2

Популярные статьи

Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
59
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 5
8
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 4
8
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED (K513E)
10
Новая Windows 11 стоит всего 14 долларов на распродаже в рамках празднования китайского Нового года

Сейчас обсуждают

Юрий Меркулов
19:39
О! Вы в корне неправы. У нас есть понятие "социальный договор". Многие по нему живут. То есть, мы теприм власть, закрываем глаза на ее косяки, воровство. А она позволяет нам жить не совсем по закону. ...
Нужно ли платить с майнинга и продажи криптовалют налоги – изучаем налоговый кодекс США
Evgeniy Som
19:39
lol а не поделишься за счет чего при вертикалке идет доп нагрузка? или сольешься?
Названы рекомендованные цены моделей GeForce RTX 3050 от различных производителей
Юрий Меркулов
19:37
см. кто автор. тут даже если будут просто рандомные символы с клавиатуры, смысла меньше не станет.
Нужно ли платить с майнинга и продажи криптовалют налоги – изучаем налоговый кодекс США
EjikVtumane
19:36
Соловьёв перелогинься)
ВОЗ: Следующий вариант COVID-19 будет более заразным, чем Omicron
Flint Beastwood
19:34
В качестве оригинального вступления мог бы написать про купон в эпике, скидки в честь лунного НГ, подведение эпиками итогов 2021 в конце концов. Ленивый новостник для галочки.
В Epic Games Store раздают боевик с мехами Daemon X Machina
NEON_ft
19:33
если еще год майнерастия будет, то производители совсем булки расслабят. даже если летом выйдет pos и цены упадут, то я не буду этот огрызок брать. его на года два максимум хватит. потом пойдут игры п...
GeForce RTX 3050 vs GeForce RTX 2060 – лучшая видеокарта 2022 года или проходная модель в тесте TG
Юрий Меркулов
19:32
Это как 1050 в свое время. Лучше встройки, но без претензий на нормальную производительность. Мне эта карта не интересна, но понимаю тех, кто смотрит на нее с целью "посмотреть на лучи, недорого".
GeForce RTX 3050 vs GeForce RTX 2060 – лучшая видеокарта 2022 года или проходная модель в тесте TG
Максим Овчинников
19:30
А никто. Биткоин может стоить сколько угодно много, пока его покупают и продают между собой спекулянты. А кроме как спекулянтам он не нужен - у него нет применения.
В 2030 году Биткоин будет стоить $1 360 000, а капитализация Эфира достигнет $22.5 трлн – ARK Invest
Simon Crebbs
19:29
Судя по тестам, это даже не провал, это.... это просто караул!
GeForce RTX 3050 vs GeForce RTX 2060 – лучшая видеокарта 2022 года или проходная модель в тесте TG
grom
19:29
А вы что хотели за 249 (499) евро??
GeForce RTX 3050 vs GeForce RTX 2060 – лучшая видеокарта 2022 года или проходная модель в тесте TG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем