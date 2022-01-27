Стоит ли вообще новая GeForce RTX 3050 вашего внимания? Давайте разбираться

Вот уже больше года мы с вами вынуждены выбирать между покупкой бюджетной медленной видеокарты и тройной переплатой за кусок текстолита. Главным виновником принято называть майнеров, которые готовы покупать графические чипы по любым ценам не обращая внимания на доходность и возможность вернуть вложенные средства. Кто-то из них надеется на рост Эфира, другие просто ищут возможность инвестировать свободные деньги. В какой-то момент производители видеокарт осознали, что могут выпускать откровенную халтуру, а геймеры всё равно будут покупать. Ярким примером творящегося безобразия является новая Radeon RX 6500 XT. Пожалуй, хуже видеокарты и не придумать. Возможно, она бы ещё могла вызвать хоть какие-то чувства у любителей компьютерных игр, если бы её можно было купить за 150 долларов, а учитывая начальную цену в 43 000 рублей, говорить и вовсе не о чем.

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Не отстаёт и NVIDIA, которая сегодня выпустила на рынок бюджетную GeForce RTX 3050. На самом деле слово «бюджетная» здесь неуместно, ведь ещё несколько лет назад за 250 долларов можно было купить видеокарту более старшей серии. Мы уже видели сравнение новинки с несколькими другими видеокартами, но вопрос реальной производительности в играх остаётся открытым. Сегодня в левом углу ринга выступает GeForce RTX 2060, а в правом – GeForce RTX 3050, ну а тесты проведены командой Testing Games. Давайте посмотрим на таблицу с результатами и сделаем выводы.

Начнём с того, что GeForce RTX 2060 никогда не позиционировалась как быстрая игровая видеокарта. Если включить трассировку лучей, то даже в 1080р будут просадки, а значит перед нами компромисс. Ну а то, что старый середняк стоит немыслимые 70 тысяч рублей, это уже не имеет отношения к самим результатам теста. Как видите, GeForce RTX 3050 пусть и демонстрирует стабильно выше 60 кадров в секунду во всех играх, не способна тягаться с довольно посредственной GeForce RTX 2060. Учтите, последнюю можно было 2 года назад купить за 300 долларов, в то время как только рекомендованная цена новинки стартует с 250 долларов.

Можно сколько угодно говорить, что мир изменился, вот только большинство из нас не стало зарабатывать больше. Да, производительности GeForce RTX 3050 хватит для 1080р. Трассировку включать не рекомендуем, ведь там всё может оказаться ещё хуже, чем на GeForce RTX 2060. Словом, нам в очередной раз пытаются продать сильно бюджетную видеокарту, установив на неё завышенную цену. И дело даже не в том, что она будет стоить в российских магазинах все 60 000 рублей. Сама рекомендованная цена явно выше, чем должна быть. Если у вас на этот счёт есть своё мнение, и вы считаете GeForce RTX 3050 чуть ли не лучшей видеокартой на рынке – обязательно пишите своё мнение в комментариях. Наши читатели оценят вашу позицию по достоинству.

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