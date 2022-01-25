Что будет с курсом Биткоина в ближайшие дни? Давайте разбираться

Январь начался с негативных новостей для криптовалют. Вначале ФРС решила кардинально изменить свою монетарную политику, после этого обвалились биржи, а совсем недавно Центробанк РФ подлил масла в огонь, обрушив и без того нестабильный Биткоин. Всё это вызвало панику, а отдельные эксперты всерьёз заговорили о приходе криптозимы. В воскресенье падение усилилось, а в понедельник днём цена цифрового золота впервые за более чем полгода опустилась ниже 34 000 долларов. Казалось, что рынок вот-вот рухнет, но совершенно внезапно вечером в понедельник Биткоин пошёл вверх. За несколько часов курс резко выровнялся, отыграв недельное падение и даже ушёл в плюс, превысив 37 000 долларов за одну монетку.

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В тот самый момент, когда уже нужно было праздновать возвращение Биткоина, снова что-то пошло не так, ведь криптовалюты опять начали дешеветь. На момент написания новости цифровое золото торгуется на отметке 35 800 долларов, что выше суточных минимумов, но ниже максимумов. И вот здесь мы фиксируем две противоположные позиции, о которых ниже и поговорим.

Есть мнение, что Биткоин уже достиг дна или вплотную к нему приблизился. Это значит, что никакой криптозимы не будет, а впереди рост до новых рекордных показателей. Аналитики уверены, что в самое ближайшее время наступит так называемый отскок, когда цифровое золото начнёт стремительно дорожать. В связи с этим предлагается сделать несколько длинных позиций на покупку Биткоина на отметке 30 000 долларов. Если вам повезёт, то при дальнейшем падении вы сможете купить достаточное количество монет по сверхнизкой цене. В целом это оптимистичный сценарий, предполагающий, что криптовалюты взяли небольшую передышку.

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Но есть и другая позиция по этому вопросу. Так, аналитики уверены, что Биткоин потерял критическую поддержку рынка. Инвесторы видят в активе риски, предпочитая вкладывать свои деньги в более надёжные активы. В связи с этим они уверены, что нас ожидает дальнейшая коррекция вплоть до 25 000 долларов за одну монету. Стоит учитывать, что обе стороны публикуют массу графиков, которые доказывают их правоту. Мы бы не стали утверждать, что криптозима на пороге, но уже этой весной ФРС официально внесёт изменения в монетарную политику. Если к этому моменту Биткоин не успеет набрать вес, то длительное падение будет уже не остановить. В случае, если за несколько месяцев цифровое золото всё же подорожает, то падение пусть и будет сильным, но не критичным для криптовалюты.