GeForce RTX 3070 Ti стоит 110 000 рублей, что значительно ниже, чем было ещё неделю назад

Без лишних слов: криптовалюты дешевеют, а рынок испытывает сильное давление. К вечеру 24 января Биткоин отыграл суточное падение, но панику среди держателей никто не отменял. Поскольку видеокарты дешевеют по всему миру, то нет ничего удивительного в том, что российские магазины скинули цены вслед за европейскими странами. Сегодня мы рассмотрим наиболее выгодные предложения в магазине Ситилинк. Отметим, что геймеры демонстрируют чрезвычайно высокую активность, которую мы не видели уже очень давно. Обычно геймеры покупают в лучшем случае бюджетную GeForce GTX 1650, ну а сегодня у нас действительно огромное разнообразие.

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54 видеокарты GeForce GTX 1650 производства Palit за сутки – это самый настоящий рекорд. Такого рвения мы не видели даже перед Новым годом, когда многие геймеры хотели порадовать себя видеокартами под ёлочку. В данном случае всё логично, ведь впервые за многие месяцы цена GeForce GTX 1650 опустилась до 28 000 рублей.

А вот и первый сюрприз: 35 человек купили GeForce RTX 3070 Ti. Последний раз, когда мы видели такую активность среди геймеров, случился летом, во время очередного падения курса Биткоина. Если вы хотите сверхмощную видеокарту и имеете на руках 110 тысяч рублей, то берите прямо сейчас. Сроки подобного предложения ограничены.

GeForce GTX 1050 Ti пользуется постоянным спросом, поэтому ничего удивительного в том, что после снижения стоимости данная видеокарта снова расходится как горячие пирожки. 34 геймера решили, что 23 590 рублей, это лучший повод для покупки GeForce GTX 1050 Ti. Что же, мы не можем с ними не согласиться, ведь ещё недавно такая видеокарта стоила около 30 тысяч.

Неплохо расходится среди геймеров и GeForce GTX 1660 Ti. 27 геймеров прекрасно понимают, что 55 000 рублей за подобный графический чип – это настоящий подарок судьбы. Вполне возможно, что к середине 2022 года цены упадут, но играть ведь хочется уже сегодня. GeForce GTX 1660 Ti с лёгкостью справляется со всеми играми в 1080р, гарантируя стабильные 60 кадров в секунду на высоких настройках графики. А что ещё нужно геймеру для счастья?

Ещё одна GeForce GTX 1050 Ti, но уже производства Gigabyte заинтересовала 24 человека. Долго останавливаться на этом факте не будем, а счастливых обладателей видеокарты стоимостью 24 тысячи рублей поздравим с покупкой. 17 геймеров купили GeForce RTX 2060. Стоит такая видеокарта 60 000 рублей. Мы бы не назвали её идеальной покупкой, но спорить с новыми владельцами видеокарт не будем. Ещё 14 пользователей купили GeForce GTX 1650. В данном случае мы бы посоветовали именно эту модель, поскольку она имеет более высокие тактовые частоты, ну а для столь нетребовательного графического чипа будет достаточно и одного кулера.

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Как вы могли увидеть, все видеокарты идут со скидками, но есть и рекордсмен, который потерял 36 000 рублей. Это GeForce RTX 3080 производства Gigabyte. Мы не агитируем вас покупать именно эту модель, но не указать на суперскидку не можем. Отметим, что это далеко не все популярные модели, которые после начала массовых распродаж покупают геймеры. Мало того, статистика указана только по магазину Ситилинк.