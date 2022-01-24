Что будет с криптовалютами? Ожидает ли РФ полный запрет, или пока ничего не решено? Давайте разбираться

На прошлой неделе Центробанк РФ опубликовал планы, согласно которым регулятор намерен запретить криптовалюты на территории России. Неудивительно, что после подобных слов посылался не только Биткоин, но и надежды миллионов держателей цифрового золота. Эксперты фиксируют панические настроения, ведь ещё до того, как запрет будет окончательно введён, на рынок хлынет огромное количество криптовалюты, что неминуемо приведёт к криптозиме. Вполне возможно, что это уже происходит, ведь на момент написания данного материала курс Биткоина просел ниже 34 тысяч долларов, а доходность майнинга Эфира снижается с каждым днём.

реклама

Может показаться, что позиция регулятора уже выверена и полностью согласуется с законодателями, вот только всё не так. Судя по всему, заявления Центробанка стали полным сюрпризом не только для нас с вами, но и для депутатов Госдумы. О крайне неоднозначном решении регулятора высказался Анатолий Аксаков, занимающий пост главы комитета по финансовому рынку. Его полностью поддержал Андрей Луговой, занимающий пост первого зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции. Оба депутата считают, что решение Центробанка было поспешным. Мало того, оно вообще не согласовано с мнением рабочей группы, занимающейся созданием закона о регулировании криптовалют. Депутаты заявили, что сегодня власти РФ вообще не намерены запрещать криптовалюту, а позиция регулятора может привести к тому, что Россия станет посмешищем в глаза мирового сообщества.

Депутаты уверены, что Центробанк должен не просто озвучить своё мнение, но и обосновать каждый пункт, поводя понятные каждому гражданину России доводы. Сегодня будет неверным заставить всех держателей криптовалют отказаться от своих вложений и планов на будущее. Даже если речь идёт о запрете (а депутаты явно против), то необходим механизм, позволяющий безболезненно решить проблему владельцев криптовалют. А вообще депутаты уверены, что запретить криптовалюты не удастся. Даже если последовать советам регулятора, то немалая часть рынка уйдёт в тень. В итоге обычные люди пострадают, а держатели больших капиталов и преступники продолжат беспрепятственно использовать цифровые активы.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Очевидно, что простых решений в отношение криптовалют нет. Перед нами позиция тех, кто входит в число членов рабочей группы, занимающейся законодательными правками, результатом которых и станет то или иное решение. Каким будет это решение, сказать сложно. С высокой долей вероятности можно предположить, что криптовалюту в РФ не запретят. Сегодня это не выгодно ни властям, ни гражданам. Возможно, если впереди нас ждёт криптозима, то можно будет медленно и спокойно вводить ограничения, ведь большинстве держателей выведет свои монеты, пусть даже с большими потерями.