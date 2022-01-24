На прошлой неделе Центробанк РФ опубликовал планы, согласно которым регулятор намерен запретить криптовалюты на территории России. Неудивительно, что после подобных слов посылался не только Биткоин, но и надежды миллионов держателей цифрового золота. Эксперты фиксируют панические настроения, ведь ещё до того, как запрет будет окончательно введён, на рынок хлынет огромное количество криптовалюты, что неминуемо приведёт к криптозиме. Вполне возможно, что это уже происходит, ведь на момент написания данного материала курс Биткоина просел ниже 34 тысяч долларов, а доходность майнинга Эфира снижается с каждым днём.
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Может показаться, что позиция регулятора уже выверена и полностью согласуется с законодателями, вот только всё не так. Судя по всему, заявления Центробанка стали полным сюрпризом не только для нас с вами, но и для депутатов Госдумы. О крайне неоднозначном решении регулятора высказался Анатолий Аксаков, занимающий пост главы комитета по финансовому рынку. Его полностью поддержал Андрей Луговой, занимающий пост первого зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции. Оба депутата считают, что решение Центробанка было поспешным. Мало того, оно вообще не согласовано с мнением рабочей группы, занимающейся созданием закона о регулировании криптовалют. Депутаты заявили, что сегодня власти РФ вообще не намерены запрещать криптовалюту, а позиция регулятора может привести к тому, что Россия станет посмешищем в глаза мирового сообщества.
Депутаты уверены, что Центробанк должен не просто озвучить своё мнение, но и обосновать каждый пункт, поводя понятные каждому гражданину России доводы. Сегодня будет неверным заставить всех держателей криптовалют отказаться от своих вложений и планов на будущее. Даже если речь идёт о запрете (а депутаты явно против), то необходим механизм, позволяющий безболезненно решить проблему владельцев криптовалют. А вообще депутаты уверены, что запретить криптовалюты не удастся. Даже если последовать советам регулятора, то немалая часть рынка уйдёт в тень. В итоге обычные люди пострадают, а держатели больших капиталов и преступники продолжат беспрепятственно использовать цифровые активы.
Очевидно, что простых решений в отношение криптовалют нет. Перед нами позиция тех, кто входит в число членов рабочей группы, занимающейся законодательными правками, результатом которых и станет то или иное решение. Каким будет это решение, сказать сложно. С высокой долей вероятности можно предположить, что криптовалюту в РФ не запретят. Сегодня это не выгодно ни властям, ни гражданам. Возможно, если впереди нас ждёт криптозима, то можно будет медленно и спокойно вводить ограничения, ведь большинстве держателей выведет свои монеты, пусть даже с большими потерями.