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Партнёры AMD назвали сроки увеличения поставок и снижения цен на видеокарты
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Когда мы говорим о прогнозах относительно доступности видеокарт, то нужно в первую очередь учитывать происхождение источника информации. Если перед нами инсайдеры, ссылающиеся на данные в социальных сетях, то верить в подобные утверждения нужно с большим сомнением. Прогнозы NVIDIA и AMD вызывают больше доверия, но иногда и они могут оказаться неверными. Далеко за примерами ходить не нужно, ведь в конце 2020 года руководство обеих компаний обещало нам решение проблемы полупроводникового кризиса к весне 2021. На дворе конец января 2022, а мы несмело посматриваем в сторону магазинов, где видеокарты всё ещё в 2-3 раза дороже рекомендованных цен. Некоторые подвижки на эту тему есть, но они не носят глобального характера, а многие эксперты заверяют нас, что понятие «рекомендованная стоимость» и вовсе перестало существовать. 

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Так кому же верить? Сегодня у нас отчёт отраслевых инсайдеров, подготовленный на основе заявлений партнёров AMD. Речь об ASRock и TUL, которые обнародовали прогнозы по прибыли на 2022 год. По словам менеджеров обеих компаний, первая половина года позволит увеличить прибыль за счёт высоких цен на видеокарты. Утверждается, что нас ждёт огромный спрос на решения для майнинга Эфира, что усилит давление на производителей видеокарт. Таким образом, даже увеличив количество выпускаемой продукции, не удастся решить проблему дефицита. Это в свою очередь приведёт к тому, что цены будут несмело опускаться вниз, либо останутся на текущем уровне до середины 2022 года. 

Особые надежды связываются с тем, что к февралю ожидается полное устранение дефицита подложек ABF. Это позволит увеличить поставки уже в феврале, но массовое производство подложек стартует только во второй половине 2022 года. ASRock и TUL ожидают постепенного наращивания поставок графических чипов в течение ближайших шести месяцев, что позволит улучшить показатели доходности по сравнению с 2021 годом. Первая уже зафиксировала рост выручки на 10.3%, а вторая на 132.8% по сравнению с 2020 годом. В итоге продажи ASRock достигли 19.76 миллиардов тайваньских долларов, а выручка TUL превысила 8.79 миллиардов тайваньских долларов.

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В отчёте указывается, что обе компании ожидают, что поставки в 2022 году значительно вырастут, что приведёт к росту прибыли. Особые надежды связывают с выходом видеокарт следующего поколения. Предполагается, что AMD сможет получить достаточное количество мощностей для производства графических чипов. Назвать подобные заявления точными, мы не станем, но они стали очередным подтверждением ранних утечек, согласно которым до второй половины 2022 года рынок будет испытывать перебои с поставками видеокарт. 

#видеокарты #asrock #tul
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