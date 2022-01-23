Что ждёт сообщество российских хакеров в ближайшее время

В начале 2022 года произошло событие, которое может иметь решающее значение для мирового сообщества хакеров. В сети часто пишут, что эти ребята придерживаются строгого кодекса, а именно: не атакуют объекты там, где они располагаются территориально. Якобы, именно по этой причине, когда мы видим массовые атаки на крупные компании по всему миру, Россия остаётся в относительной безопасности. Стоит учитывать, что всё это непроверенная информация, поэтому доверять подобным высказываниям нужно с некоторой долей недоверия.

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Говоря о ключевом событии, мы имеем в виду арест членов хакерской группы REvil. Правоохранители не сообщают о количестве задержанных, поэтому сложно понять масштаб происходящего, а вот реакция остальной части хакерского сообщества весьма показательна. Как сообщается, сегодня многие члены преступных группировок готовятся к худшему. Они пишут, что надеяться на защиту правительства России нельзя, а значит к ним в любой момент может нагрянуть полиция. Градус напряжённости зашкаливает, а волнения охватили не только членов хакерских группировок, но и администраторов порталов в Даркнете (DarkNet). Эти ребята знают не так много, но всё же способны пролить свет на реальные имена хакеров. Администраторы опасаются ареста, где из них могут выбить полезные сведения.

Переживают и создатели программ-вымогателей, а также лица, так или иначе связанные с подобным ПО. Они призывают членов сообщества к переезду за рубеж. Эксперты полагают, что большая часть хакеров останется на месте. Проблема состоит в том, что многие сообщества находятся под постоянным наблюдением иностранных спецслужб и только их физическое расположение в России позволяет им оставаться недоступными западной Фемиде. Переезд в другие страны грозит арестом и выдачей американским властям.

Одновременно с этим можно заметить, что сами хакеры крайне недовольны положением, в котором они оказались из-за неосторожных действий группировки REvil. Многие полагают, что нужно было вести себя скромнее, в то время как REvil считали себя неуязвимыми, нападая на крупные иностранные компании, а также парализуя жизнь целых городов. Сегодня хакеры склоняются к тому, что нужно перестать привлекать к себе так много внимания со стороны политиков и целых государств. Хакеры открыто заявляют, что действия REvil грозят всему сообществу, а сами члены группы поставили под удар тысячи своих коллег. Они не только не сочувствуют, но и осуждают схваченных правоохранителями членов REvil.

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Эксперты полагают, что даже если часть хакеров решится уехать из РФ, то в стране есть достаточный резерв из высококлассных специалистов. Это значит, что удар по REvil не повлияет на общую ситуацию, хотя часть специалистов действительно может податься на заработки в другие страны.