Назвать рост цены неожиданным нельзя, ведь ранее об этом сообщали инсайдеры

Каждый раз, когда видеокарты дорожают, аналитиков начинают разбирать причины такого неожиданного явления. Первым делом всю вину перекладывают на майнеров. Поскольку майнер – это эдакое нарицательное зло, то на него можно валить буквально всё. Нужно признать, что обвинения не беспочвенны. Так, в последние месяцы мы видели резкое снижение курса Эфира, что привело к падению доходности, но это только подзадорило фермеров, продолжающих увеличивать хешрейт сети, скупая видеокарты. Следом обвиняют перекупщиков. Здесь всё просто: скальперы – это мировое зло. Их не любят по обе стороны океана, но бороться с подобным явлением ещё не научились. Возможно ли это вообще? Не обходится без обвинений в сторону магазинов, но мы даже не представляем, сколько на самом деле они зарабатывают на перепродаже видеокарт.

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Вполне возможно, что они берут себе половину, а может всего несколько процентов, ведь есть ещё и партнёры NVIDIA и AMD, которые и занимаются превращением графического чипа в видеокарту. И вот в погоне за виновными мы забываем о проблемах, с которыми сталкиваются NVIDIA и AMD. Мы хотим, чтобы рекомендованная цена в 300 долларов оставалась незыблемой, а ведь полупроводниковый кризис вместе с эпидемией коронавируса привёл к подорожанию морских перевозок в несколько раз. На многих заводах наблюдается недостаток квалифицированных сотрудников, а часть работников и вовсе находится на больничном. TSMC расширяется, а значит тайваньскому контрактнику нужны миллиарды долларов, которые будут взяты из кошельков крупных клиентов. Несколько дней назад мы писали о том, что за 2022 году NVIDIA и AMD поднимут цены на свою продукцию на 20%. Что же, это уже происходит.

Как сообщается, сегодня NVIDIA официально подняла цены на эталонные версии своих видеокарт. Речь идёт о так называемых Founders Edition. Встретить подобные модели в Российской рознице невозможно, а вот в Европу они пока поступают. По словам производителя, текущий рост связан с корректировкой курса евро, но очевидно, что проблема носит более глобальный характер. Ниже можно взглянуть на таблицу, где изменения видны невооружённым взглядом.

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Больше всех пострадала GeForce RTX 3090, которая подорожала на 6.5% или на 100 евро. Если исходить из того, что нас впереди 20% рост стоимости, то нужно ожидать дальнейшего подорожания эталонных видеокарт. Очевидно, что это тут же скажется на продукции партнёров, поскольку они не будут работать себе в убыток. Насколько сильно могут подорожать видеокарты, неясно. А вообще всё не так плохо. Если Эфир продолжит падение, то есть все основания ожидать появления на вторичном рынке миллионов видеокарт. Случись такое в обозримом будущем, и NVIDIA придётся как следует задуматься, ведь многие предпочтут GeForce RTX 3060 Ti со вторичного рынка за 300 евро, чем новую за 420 евро.