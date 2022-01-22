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NVIDIA официально подняла отпускные цены на видеокарты GeForce RTX 3000-й серии в Европе на 6%
Назвать рост цены неожиданным нельзя, ведь ранее об этом сообщали инсайдеры
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RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT в продаже</b>
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
2060 12Gb подешевела на 21000р

Каждый раз, когда видеокарты дорожают, аналитиков начинают разбирать причины такого неожиданного явления. Первым делом всю вину перекладывают на майнеров. Поскольку майнер – это эдакое нарицательное зло, то на него можно валить буквально всё. Нужно признать, что обвинения не беспочвенны. Так, в последние месяцы мы видели резкое снижение курса Эфира, что привело к падению доходности, но это только подзадорило фермеров, продолжающих увеличивать хешрейт сети, скупая видеокарты. Следом обвиняют перекупщиков. Здесь всё просто: скальперы – это мировое зло. Их не любят по обе стороны океана, но бороться с подобным явлением ещё не научились. Возможно ли это вообще? Не обходится без обвинений в сторону магазинов, но мы даже не представляем, сколько на самом деле они зарабатывают на перепродаже видеокарт.

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Вполне возможно, что они берут себе половину, а может всего несколько процентов, ведь есть ещё и партнёры NVIDIA и AMD, которые и занимаются превращением графического чипа в видеокарту. И вот в погоне за виновными мы забываем о проблемах, с которыми сталкиваются NVIDIA и AMD. Мы хотим, чтобы рекомендованная цена в 300 долларов оставалась незыблемой, а ведь полупроводниковый кризис вместе с эпидемией коронавируса привёл к подорожанию морских перевозок в несколько раз. На многих заводах наблюдается недостаток квалифицированных сотрудников, а часть работников и вовсе находится на больничном. TSMC расширяется, а значит тайваньскому контрактнику нужны миллиарды долларов, которые будут взяты из кошельков крупных клиентов. Несколько дней назад мы писали о том, что за 2022 году NVIDIA и AMD поднимут цены на свою продукцию на 20%. Что же, это уже происходит. 

Как сообщается, сегодня NVIDIA официально подняла цены на эталонные версии своих видеокарт. Речь идёт о так называемых Founders Edition. Встретить подобные модели в Российской рознице невозможно, а вот в Европу они пока поступают. По словам производителя, текущий рост связан с корректировкой курса евро, но очевидно, что проблема носит более глобальный характер. Ниже можно взглянуть на таблицу, где изменения видны невооружённым взглядом. 

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-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
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Больше всех пострадала GeForce RTX 3090, которая подорожала на 6.5% или на 100 евро. Если исходить из того, что нас впереди 20% рост стоимости, то нужно ожидать дальнейшего подорожания эталонных видеокарт. Очевидно, что это тут же скажется на продукции партнёров, поскольку они не будут работать себе в убыток. Насколько сильно могут подорожать видеокарты, неясно. А вообще всё не так плохо. Если Эфир продолжит падение, то есть все основания ожидать появления на вторичном рынке миллионов видеокарт. Случись такое в обозримом будущем, и NVIDIA придётся как следует задуматься, ведь многие предпочтут GeForce RTX 3060 Ti со вторичного рынка за 300 евро, чем новую за 420 евро. 

#nvidia #видеокарты
9
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Ничего скоро по домам будут агенты Хуанга ходить и за 20 тысяч топ предлагать) ну возьмите пожалуста камаз 3090 будут 3090 ставить в моноблоки. и даже роботы пылесосы и теслы.
NVIDIA официально подняла отпускные цены на видеокарты GeForce RTX 3000-й серии в Европе на 6%
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Андрей Маликов
12:58
"снижение курса Эфира, что привело к падению доходности, но это только подзадорило фермеров, продолжающих увеличивать хешрейт сети, скупая видеокарты." Во шизофрения, классно поцану.
NVIDIA официально подняла отпускные цены на видеокарты GeForce RTX 3000-й серии в Европе на 6%
Иван Петров
12:58
Какие волосы на жопе? Какие яйца? Какой мужской запах? Ты меня нюхать собрался при встрече что ли. Харе трепаться и отмазываться давай адрес куда выбегать. Ссыкун.
Утро 21 января Биткоин и Эфир встретили сильным падением – приход криптозимы или очередная коррекция
Motor Head
12:58
Ты такой долб@еб по натуре или прикидываешься ? ))) Майнинг это хобби приносящее деньги и не единственный источник дохода )))
RTX 3050 протестировали в майнинге Ethereum - купить карту по рекомендованной цене не удастся
swr5
12:57
Откуда столь странный вывод? Сами придумали?
Игры с неработающими в Steam Proton античитами EAC и BattlEye не получат статус Deck Verified
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