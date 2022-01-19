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NVIDIA и AMD увеличат отпускные цены на видеокарты на 20% в 2022 году – Wccftech
Судя по всему, дешёвых видеокарт мы не увидим ещё очень долго
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Представители NVIDIA и AMD уже неоднократно заявляли, что ожидают увеличения поставок видеокарт во второй половине 2022 года. Несложно догадаться, что речь идёт о выходе новых поколений графических чипов. Зелёные готовят линейку Lovelace с флагманской GeForce RTX 4090, ну а инженеры красной команды бьются над задачей удвоить производительность серии Radeon RX 7000. Вообще тема увеличения производительности выглядит спекулятивной, поскольку сегодня ни у одной компании нет готовой видеокарты, поэтому оперировать мы можем исключительно ранними утечками, основанными на спецификациях того или иного графического чипа. 

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Возвращаясь к обещаниям представителей NVIDIA и AMD, нельзя не указать на ожидания геймеров и экспертов. Не секрет, что все мы надеемся на снижение отпускных цен на видеокарты. Кажется, что капиталистическая машина рынка, о преимуществах которой нам так долго рассказывали, представляет собой саморегулирующийся механизм, поэтому цены быстро вернуться в норму, как только видеокарт станет много. Вот только всё это может быть очередной сказкой, придуманной миллиардерами, которые просто не хотят расставаться со своими деньгами. 

Как сообщается, NVIDIA и AMD планируют поднять отпускные цены на видеокарты на 20%. Случится это в 2022 году и связано не столько с желанием указанных выше компаний обогатиться, а с новыми ценами TSMC. Известно, что тайваньский гигант решил по полной программе использовать своё монопольное положение. Так, начиная с 2022 года, были увеличены цены на 5 и 7-нм чипы на 10-20%. Что любопытно, случилось это не по вине самой TSMC, а из-за давления со стороны США, вынуждающих в срочном порядке инвестировать в строительство крупных заводов на территории Америки. Замкнутый круг, в котором самым последним звеном окажутся конечные покупатели видеокарт. 

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Всё это значит, что доступность графических чипов в магазинах может и улучшится, а вот цена отдельно взятой видеокарты останется либо на прежнем уровне, либо вырастет ещё. Только не говорите, что выше уже некуда. Вспомните весну 2021 года, когда GeForce RTX 3060 стоила 110 000 рублей, а GeForce RTX 3080 майнеры с большим удовольствием раскупали за 300 тысяч. Главное – это привычка. В момент своего выхода та же GeForce RTX 3060 продавалась за 58 000 рублей, но все вокруг говорили, что это слишком много, а сама видеокарта столько не стоит. Иронично, чего сегодня она продаётся за 80 000 и дороже. 

#amd #nvidia #видеокарты
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