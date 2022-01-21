Ждать ли нам криптозимы, или курс вскоре восстановится, не может предсказать никто

Сегодня крайне сложно сказать, какой на самом деле будет позиция российского финансового регулятора по отношению к криптовалютам. В последнее время поступило несколько противоречивых слухов, поэтому однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Известно, что Центробанк РФ затребовал у всех банков информацию о переводах, так или иначе связанных с обменниками и криптовалютными биржами. Очевидно, что это ещё не запрет, но дальше будет больше. Следом поступили сведения о том, что ФСБ требует у Банка России и вовсе запретить криптовалюты. Якобы, Эльвира Набиуллина даже пошла на уступки по этому вопросу, вот только уже к вечеру 20 января в пресс-службе опровергли подобные слухи. Всё это значит, что сегодня идут активные обсуждения. Есть ведомства, желающие заблокировать хождение криптовалют на территории РФ, а есть и те, кто осознаёт негативные последствия, глядя на опыт Китая.

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Многие обыватели думают, что Биткоин это настоящая глыба, мощно стоящая на золоте, а также миллиардерах, вливших туда немалую часть своих денег. Кажется, что даже финансовые проблемы США с большим трудом могут сбить с ног этого колосса. Кто бы мог подумать, что слухи о запрете криптовалют в РФ способны за ночь обрушить стоимость цифрового золота. Ну а на самом же деле перед нами колосс на глиняных ногах, который уже давно должен был упасть, но всё ещё стоит, поддерживаемый верой адептов. Весь вчерашний день Биткоин дорожал, но после того, как до западной прессы дошли слухи о намерении Центробанка РФ запретить криптовалюты, колосс рухнул.

Масла в огонь подлили журналисты Bloomberg, которые и опубликовали подобные слухи. Нужно понимать, что даже если пока запрета не будет, курс явно негативный, что доказывает доклад Банка России от 20 января. Пока это проект, который открыт для предложений со стороны общественных деятелей. А вот в числе этих самых предложений: полный запрет на покупку, продажу и проведение любых операций с криптовалютами. Речь также идёт о планах запретить создавать криптовалюты, а для нарушителей ввести ответственность.

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Сложно сказать, идёт ли всё к криптозиме, или уже завтра курс выровняется, но цена Биткоина уже давно не была такой низкой. Ожидаемо, вслед за цифровым золотом обрушились и другие криптовалюты. Эфир, который так любят копать российские майнеры, обвалился до сентябрьских минимумов, но тогда над фермерами хотя бы не витало приближение Ethereum 2.0 с полным отказом от традиционного способа добычи монет.