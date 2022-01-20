Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
На какой ОС выгоднее всего майнить Эфир – Windows vs HiveOS vs RaveOS в тесте ПРО100М
Есть ли смысл переводить свою ферму на малознакомую операционную систему? Давайте разбираться
анонсы и реклама
Крутая 3060 Asus Strix задешево допскидка
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Несмотря на снижение доходности Эфира, майнеры не перестали покупать новые видеокарты. Самая очевидная причина – это вера в возможное подорожание криптовалюты, что позволит в будущем неплохо заработать. На самом деле на пути фермеров встаёт чрезвычайно высокая сложность добычи Эфира, ведь уже существующие фермы не перестают копать, а новые планомерно тянут доходность вниз. Сегодня мы не будем пытаться понять логику майнеров. Вполне возможно, что её и вовсе нет, ведь вера и логика – это крайне противоположные понятия. И всё же, есть не менее интересная тема для обсуждения. 

реклама

Если вы собрали небольшую ферму или пытаетесь копать Эфир в свободное время или ночью, то на вашем компьютере с высокой вероятностью установлена Windows. Это удобно и практично, ведь в сети достаточно программ под эту операционную систему, а настроить их может даже новичок. Таким образом можно констатировать, что Windows – это выбор небольших ферм и ленивых майнеров. А вот более продвинутые пользователи предпочитают другие операционные системы. Среди наиболее популярных можно назвать HiveOS и RaveOS. Сегодня мы попытаемся понять, есть ли вообще разница между этими ОС, и на какой из них прибыльнее добывать Эфир при помощи фермы, состоящей из видеокарт GeForce RTX 3060 Ti.

Больше данных о разгоне и выбранных тактовых частотах вы можете почерпнуть из видео ниже. Отметим, что перед нами видеокарта с заблокированным хешрейтом, поэтому ждать от неё чудес не приходится. Под Windows GeForce RTX 3060 Ti способна генерировать стабильные 45 MH/s. Автор попытался немного скорректировать параметры, но к значительному улучшению показателей хешрейта это не привело. 

HiveOS лучше работает с разгоном, что позволило выжать из видеокарт по одному дополнительному MH/s. Некоторые карты способны достигать 46.2 MH/s, но и это далеко не предел. После профессиональной настройки можно ещё снизить энергопотребление или поднять хешрейт. Как вы понимаете, для одной видеокарты это неактуально, а вот в рамках большой фермы из нескольких десятков единиц, от Windows лучше отказаться. 

RaveOS показала результат немного ниже HiveOS, но только из-за специфики данной видеокарты. Автор ролика полагает, что на не LHR моделях было бы лучше. Отдельно отмечается, что альтернативные операционные системы обладают рядом преимуществ. К примеру, они позволяют более гибко работать с параметрами разгона, что позитивно сказывается на хешрейте и экономит время на настройку. А вот надеяться сегодня на прибыльность майнинга не приходится. Всё дело в том, что одна GeForce RTX 3060 Ti сегодня способна приносить около 2.2 доллара в сутки или 5050 рублей в месяц. Мы не нашли видеокарту дешевле 97 тысяч рублей, поэтому будем считать, что вернуть вложения можно будет через 19 месяцев. С учётом перехода Эфира на Proof-of-Stake (PoS), майнинг перестаёт казаться выгодным. 

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#майнинг #криптовалюты #эфир
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ФСБ убедила Центральный Банк РФ ввести полный запрет на оборот криптовалют в России - Bloomberg
Неизвестный майнер добыл 170 монет Эфира на 41 миллион рублей в соломайнинге
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный майнер назвал самую эффективную карту для добычи Эфира и собрал ферму за 300 000 р
89
В Японии за $100 продают коробки удачи с видеокартами, в которых можно найти GeForce RTX 3090
35
Центробанк РФ планирует взять под контроль все P2P-переводы денег, связанные с криптовалютами
57
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ, а GeForce RTX 3060 стала самой популярной 20 января
57
Xiaomi объявила о глобальном развертывании MIUI 13
+
Ютубер смог поиграть в God of War на RX 550 с 2 Гб в 60 fps – инструкция для всех желающих
18
Бобби Котик сохранит свой пост руководителя Activision Blizzard
18
Новая видеокарта NVIDIA GeForce GT 1010 оказалась медленнее встроенного GPU на процессорах Intel
20
Доходность майнинга Эфира сильно упала, а окупаемость фермы из Radeon RX 6900 XT выросла до 29 мес
90
Финальное обновление MIUI 12 на Android 11 вывело из строя смартфоны Xiaomi и Redmi
4
Intel Core i5-12600KF на частоте 6754 МГц стал лучшим в Geekbench3 Multi Core
3
Microsoft покупает Activision Blizzard
117
Создатель Stardew Valley и грядущей Haunted Chocolatier работает ещё над одним проектом
+
GeForce RTX 4090 и RTX 4090 Ti могут потребовать блок питания мощностью 1200 Вт
122
На территории Евросоюза могут запретить майнинг Биткоина и Эфира
12
Чипсет Samsung Exynos 2200 значительно уступает Snapdragon 8 Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000
36
Shiba Inu и Dogecoin сильно подешевели и могут исчезнуть после прихода криптозимы
4
В России стартуют продажи недорогих 4К-телевизоров с продвинутой ОС Салют ТВ и умными ассистентами
26
Майнеры из Одессы незаконно добывали Биткоин при помощи 100 ASIC и не платили за электричество
22
GeForce GT 1010 отстает от GeForce RTX 3070 на 95 процентов
27

Популярные статьи

3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
145
Лучшие и худшие шестиядерные процессоры января 2022 года
66
Мои впечатления от игры Metro Exodus Enhanced Edition. Москвичи узнали, что за МКАДом есть жизнь
58
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: январь 2021
44
Первые шаги в оверклокинге: что купить
101
Тестирование системы i7-8700T + GTX 1070 в игре God of War
38
VR - Виртуальная реальность как парадокс современного времени
57
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания 2 Масон
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 объемом 2 ТБ
5
Winter Sale: ключи на Windows 10 и Windows 11 доступны по цене от $7.43

Сейчас обсуждают

Jurten Krieg
15:30
Да, вас в 7 утра станок ждёт.
ФСБ убедила Центральный Банк РФ ввести полный запрет на оборот криптовалют в России - Bloomberg
Кристина Рейнхарт
15:29
Если вкратце: 1)Очевидно более ощутимое погружение в игры благодаря отслеживанию положения головы, рук с контроллерами, а то и всего тела. Всё это разумеется приправлено глубиной восприятия (для сравн...
VR - Виртуальная реальность как парадокс современного времени
Jurten Krieg
15:28
Ой дeбиил...
ФСБ убедила Центральный Банк РФ ввести полный запрет на оборот криптовалют в России - Bloomberg
rusbear
15:28
Вангую отток аудитории с Дзена на оверклокерс. Глядишь, со временем Дзен превратится в сайт, посвященный разгону :-)
20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
Иван Петров
15:28
наверно что бы с ним совокупиться в его логове и размножить Шеншебеков
AMD RX 6500XT: что ты такое
NEON_ft
15:27
Ладно интел и амд, но под каким соусом надавить на tsmc? Понятно, что корея оккупирована америкой, но не явно же.
Байден может остановить поставки в РФ процессоров Intel и AMD, а также чипов для Байкал и Эльбрус
OsirisD2
15:26
Это не патриоты, а долбаёбы, либо мрази, что прикрываются патриотизмом ради своих корыстных целей, что вероятно "Следует понимать, что ватник — искренний и глубокий патриот. Патриотизм для него, одна...
Байден может остановить поставки в РФ процессоров Intel и AMD, а также чипов для Байкал и Эльбрус
Maximus Autismus
15:26
Новая акция от полиции: сдал майнера - получил новую видяху.
ФСБ убедила Центральный Банк РФ ввести полный запрет на оборот криптовалют в России - Bloomberg
Камень Куст
15:26
У интела нету фанатиков, кто сидит на интеле никого ни в чём не убеждают с пеной у рта и просто делают то для чего купили свой пк. Когда как амд фанатики сидят в комментах 24\7 на всех ресурсах где уп...
20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
Hangry
15:25
70% мимо но есть 30% с картами кому то повезет.
В Японии за $100 продают коробки удачи с видеокартами, в которых можно найти GeForce RTX 3090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем