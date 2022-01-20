Есть ли смысл переводить свою ферму на малознакомую операционную систему? Давайте разбираться

Несмотря на снижение доходности Эфира, майнеры не перестали покупать новые видеокарты. Самая очевидная причина – это вера в возможное подорожание криптовалюты, что позволит в будущем неплохо заработать. На самом деле на пути фермеров встаёт чрезвычайно высокая сложность добычи Эфира, ведь уже существующие фермы не перестают копать, а новые планомерно тянут доходность вниз. Сегодня мы не будем пытаться понять логику майнеров. Вполне возможно, что её и вовсе нет, ведь вера и логика – это крайне противоположные понятия. И всё же, есть не менее интересная тема для обсуждения.

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Если вы собрали небольшую ферму или пытаетесь копать Эфир в свободное время или ночью, то на вашем компьютере с высокой вероятностью установлена Windows. Это удобно и практично, ведь в сети достаточно программ под эту операционную систему, а настроить их может даже новичок. Таким образом можно констатировать, что Windows – это выбор небольших ферм и ленивых майнеров. А вот более продвинутые пользователи предпочитают другие операционные системы. Среди наиболее популярных можно назвать HiveOS и RaveOS. Сегодня мы попытаемся понять, есть ли вообще разница между этими ОС, и на какой из них прибыльнее добывать Эфир при помощи фермы, состоящей из видеокарт GeForce RTX 3060 Ti.

Больше данных о разгоне и выбранных тактовых частотах вы можете почерпнуть из видео ниже. Отметим, что перед нами видеокарта с заблокированным хешрейтом, поэтому ждать от неё чудес не приходится. Под Windows GeForce RTX 3060 Ti способна генерировать стабильные 45 MH/s. Автор попытался немного скорректировать параметры, но к значительному улучшению показателей хешрейта это не привело.

HiveOS лучше работает с разгоном, что позволило выжать из видеокарт по одному дополнительному MH/s. Некоторые карты способны достигать 46.2 MH/s, но и это далеко не предел. После профессиональной настройки можно ещё снизить энергопотребление или поднять хешрейт. Как вы понимаете, для одной видеокарты это неактуально, а вот в рамках большой фермы из нескольких десятков единиц, от Windows лучше отказаться.

RaveOS показала результат немного ниже HiveOS, но только из-за специфики данной видеокарты. Автор ролика полагает, что на не LHR моделях было бы лучше. Отдельно отмечается, что альтернативные операционные системы обладают рядом преимуществ. К примеру, они позволяют более гибко работать с параметрами разгона, что позитивно сказывается на хешрейте и экономит время на настройку. А вот надеяться сегодня на прибыльность майнинга не приходится. Всё дело в том, что одна GeForce RTX 3060 Ti сегодня способна приносить около 2.2 доллара в сутки или 5050 рублей в месяц. Мы не нашли видеокарту дешевле 97 тысяч рублей, поэтому будем считать, что вернуть вложения можно будет через 19 месяцев. С учётом перехода Эфира на Proof-of-Stake (PoS), майнинг перестаёт казаться выгодным.

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