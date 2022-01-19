Добыча Эфира становится всё менее прибыльной

Несмотря на то, что криптовалюты появились всего 11 лет назад, они уже успели пройти долгий путь от никому неизвестной технологии, до одного из самых желанных объектов в глазах миллионов людей по всей планете. Только не говорите, что вы бы отказались от сотни Биткоинов. Да что там, с удовольствием взяли бы даже пару тысяч Догикоинов. А вообще мы каждый день встречаем людей, которые вообще ничего не знают о криптовалютах. Им не нужны видеокарты, а полупроводниковый кризис на них оказал минимальное воздействие. К счастью, сегодня наш материал немного о другом.

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Вчера мы поднимали две темы, прочно завязанные на криптовалютах. В первом материале речь шла о попытке майнера собрать максимально эффективную ферму, а во втором мы могли убедиться в том, что несмотря на снижение курса Эфира, видеокарты за месяц почти не подешевели. Что же получается: видеокарты не дешевеют, криптовалюты дорожают. Есть ли в таком случае хоть какой-то смысл в том, чтобы сегодня собрать ферму для добычи Эфира? Об этом и поговорим. В качестве примера возьмём две популярные видеокарты: Radeon RX 6900 XT и GeForce RTX 3080.

Radeon RX 6900 XT. Сегодня такая карта стоит 170 тысяч рублей, но для полноценной фермы нужны сразу 8 таких графических чипов. Получается, что вам потребуется около 1 400 000 рублей для сборки готовой фермы. Очень немало, особенно учитывая нестабильность криптовалют и низкую цену Эфира. Если взглянуть на актуальную таблицу доходности, то можно сделать вывод, что сегодня ферма из 8 видеокарт Radeon RX 6900 XT приносит 20.80 доллара в сутки или 624 доллара в месяц, что равняется 48 000 рублей. Нетрудно подсчитать, что отбить вложения вам удастся через 29 месяцев. Не покупайте Radeon RX 6900 XT для майнинга, если у вас есть хоть капля здравого смысла.

GeForce RTX 3080. Видеокарта стоит 173 тысячи рублей, а полноценная ферма на 8 графических чипов будет вам стоить чуть больше 1.4 миллиона рублей. Суточная доходность на такой ферме составляет 30.95 доллара, что соответствует 928 долларам в месяц или 71 500 рублей. На самом деле даже это слишком мало, ведь отбить инвестиции вам удастся через долгих 20 месяцев.

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Как видите, резкое падение курса Эфира и общая нестабильность на рынке криптовалют дают свои плоды. Майнить становится невыгодно, вот только геймерам от этого не легче. Видеокарты слишком медленно теряют в цене, а значит всё что остаётся, это позлорадствовать над майнерами. Если вам от этого станет легче, дерзайте. Ну а мы можем констатировать, что сегодня невыгодно покупать видеокарты ни майнерам, ни геймерам. Стоит подождать, вдруг магазины столкнутся с низким спросом и начнут более активно снижать цены.