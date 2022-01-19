Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Доходность майнинга Эфира сильно упала, а окупаемость фермы из Radeon RX 6900 XT выросла до 29 мес
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Несмотря на то, что криптовалюты появились всего 11 лет назад, они уже успели пройти долгий путь от никому неизвестной технологии, до одного из самых желанных объектов в глазах миллионов людей по всей планете. Только не говорите, что вы бы отказались от сотни Биткоинов. Да что там, с удовольствием взяли бы даже пару тысяч Догикоинов. А вообще мы каждый день встречаем людей, которые вообще ничего не знают о криптовалютах. Им не нужны видеокарты, а полупроводниковый кризис на них оказал минимальное воздействие. К счастью, сегодня наш материал немного о другом.

реклама

Вчера мы поднимали две темы, прочно завязанные на криптовалютах. В первом материале речь шла о попытке майнера собрать максимально эффективную ферму, а во втором мы могли убедиться в том, что несмотря на снижение курса Эфира, видеокарты за месяц почти не подешевели. Что же получается: видеокарты не дешевеют, криптовалюты дорожают. Есть ли в таком случае хоть какой-то смысл в том, чтобы сегодня собрать ферму для добычи Эфира? Об этом и поговорим. В качестве примера возьмём две популярные видеокарты: Radeon RX 6900 XT и GeForce RTX 3080. 

Radeon RX 6900 XT. Сегодня такая карта стоит 170 тысяч рублей, но для полноценной фермы нужны сразу 8 таких графических чипов. Получается, что вам потребуется около 1 400 000 рублей для сборки готовой фермы. Очень немало, особенно учитывая нестабильность криптовалют и низкую цену Эфира. Если взглянуть на актуальную таблицу доходности, то можно сделать вывод, что сегодня ферма из 8 видеокарт Radeon RX 6900 XT приносит 20.80 доллара в сутки или 624 доллара в месяц, что равняется 48 000 рублей. Нетрудно подсчитать, что отбить вложения вам удастся через 29 месяцев. Не покупайте Radeon RX 6900 XT для майнинга, если у вас есть хоть капля здравого смысла. 

GeForce RTX 3080. Видеокарта стоит 173 тысячи рублей, а полноценная ферма на 8 графических чипов будет вам стоить чуть больше 1.4 миллиона рублей. Суточная доходность на такой ферме составляет 30.95 доллара, что соответствует 928 долларам в месяц или 71 500 рублей. На самом деле даже это слишком мало, ведь отбить инвестиции вам удастся через долгих 20 месяцев. 

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Как видите, резкое падение курса Эфира и общая нестабильность на рынке криптовалют дают свои плоды. Майнить становится невыгодно, вот только геймерам от этого не легче. Видеокарты слишком медленно теряют в цене, а значит всё что остаётся, это позлорадствовать над майнерами. Если вам от этого станет легче, дерзайте. Ну а мы можем констатировать, что сегодня невыгодно покупать видеокарты ни майнерам, ни геймерам. Стоит подождать, вдруг магазины столкнутся с низким спросом и начнут более активно снижать цены. 

#видеокарты #майнинг #криптовалюты #эфир
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Падение курса Эфира не оказало положительного влияния не цены видеокарт – Hardware Unboxed
Великобритания запрещает «вводящую в заблуждение» рекламу криптовалют
GeForce RTX 4090 и RTX 4090 Ti могут потребовать блок питания мощностью 1200 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный майнер назвал 4 криптовалюты, которые стоит купить перед наступлением криптозимы
27
God of War vs бюджетные видеокарты – считаем fps на GeForce GTX 1050Ti и GTX 1660S в тесте Benchmark
39
Держатель 26 Биткоинов отдал мошенникам $1 100 000 после просмотра ролика на YouTube
15
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
88
Эксперт-ремонтник рассказал, какие видеокарты стоит брать в 2022- большой гайд по вторичке от VIK-on
115
Известный майнер назвал самую эффективную карту для добычи Эфира и собрал ферму за 300 000 р
51
CD Projekt RED обновила сборку Cyberpunk 2077 в Steam
15
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 в рамках первой волны обновлений
1
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
72
Швейцарские ученые обнаружили, что наша Земля остывает быстрее, чем считалось ранее
26
Смартфоны Xiaomi Redmi Note скоро получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13
3
Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть Dragon Age Inquisition на Unreal Engine 5
11
Связка NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и Intel Core i9-12900K обновила мировой рекорд 3DMark2001 SE
1
NVIDIA выпустила ещё одну антимайнерскую видеокарту – GeForce RTX 3090 Ti за $4000 с TGP 450 Вт
18
AMD может освежить семейство Radeon RX 6000 повышением частоты памяти
7
Ученые из Мичигана разработали в 5 раз более ёмкую батарею из кевларовых волокон
1
В Японии стартовали предзаказы на NVIDIA RTX 3050 за 33300 рублей, и карты были моментально проданы
13
Представлен самый мощный майнер для добычи Биткоинов с жидкостным охлаждением Antminer S19 Pro+ Hyd
9
MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X предложит частоту 1900 МГц, но потребует блока питания мощностью 1000 Вт
19
Нас не догонят: глава Intel пояснил, в чём заключается роль процессоров Alder Lake
90

Популярные статьи

Долгий путь юзера Linux. Часть 2 - Убунту для игр
34
3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
92
Моё кунг-фу круче твоего - тест четырех китайских процессорных кулеров
43
Почему следует читать «Правила/Условия/Соглашение» прежде чем регистрироваться - обзор последствий
16
Обсуждаем перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и критикуем игру: геймплейный трейлер без геймплея
40
Windows 11 Pro отдают менее чем за $16 на зимней распродаже в магазине KeysOFF
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания Remaster
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
33
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
13
Замена PMMA Fiber Optic Cable на ROG Strix GeForce® GTX
9

Сейчас обсуждают

Леди Яга
02:30
Куртка 3090Ти с энергопотреблением в 480W выпустит все ни как не может, а блохеры уже о 600W фантазируют.
GeForce RTX 4090 и RTX 4090 Ti могут потребовать блок питания мощностью 1200 Вт
Freeman00
02:30
"E8400 - 575*9" ну тут и мать не простая я думаю.
Первые шаги в оверклокинге: что купить
Freeman00
02:28
Только что глянул - ни одного вменяемого по цене предложения 775 с DDR3.
Первые шаги в оверклокинге: что купить
sNQ
02:28
E8400 - 575*9, E8600 - 505*10
Первые шаги в оверклокинге: что купить
Freeman00
02:27
Походу VERNON мониторит быстрее и чаще чем я.
Первые шаги в оверклокинге: что купить
NONsens
02:26
Обама скоро вернётся в белый дом из-за того, сколько народу на старье сидят
Процессорам и видеокартам в этом году предрекают подорожание до 20%
sNQ
02:26
Ты это пишешь человеку, у которого была практически вся топовая память DDR2. И платы тоже можно найти, если мониторить Авито.
Первые шаги в оверклокинге: что купить
KashtanPalash
02:24
У меня такая была, что-то по питании процессора вышло из строя пару месяцев назад, до сих пор не могут отремонтировать. На внешний вид плевать, главное чтоб хорошо работало. Кстати все pci-e у меня за...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
Pavel Patron
02:21
Автор какой то болван. Покупать нужно во время криптозимы, а не до ее начала. По итогу получится в лучшем случае просадка 75% рост 100%. Т е пофит так себе. А можно было бы зайти на 25%, ведь очев...
Известный майнер назвал 4 криптовалюты, которые стоит купить перед наступлением криптозимы
KashtanPalash
02:21
Кастомная система в 40к рублей считается бюджетной? Наверное не стоит покупать еквб, тогда за эти деньги можно купить нормальную, а не сэкономленную и с 240 мм радиатором. У меня все компоненты вместе...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем