Несмотря на то, что криптовалюты появились всего 11 лет назад, они уже успели пройти долгий путь от никому неизвестной технологии, до одного из самых желанных объектов в глазах миллионов людей по всей планете. Только не говорите, что вы бы отказались от сотни Биткоинов. Да что там, с удовольствием взяли бы даже пару тысяч Догикоинов. А вообще мы каждый день встречаем людей, которые вообще ничего не знают о криптовалютах. Им не нужны видеокарты, а полупроводниковый кризис на них оказал минимальное воздействие. К счастью, сегодня наш материал немного о другом.
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Вчера мы поднимали две темы, прочно завязанные на криптовалютах. В первом материале речь шла о попытке майнера собрать максимально эффективную ферму, а во втором мы могли убедиться в том, что несмотря на снижение курса Эфира, видеокарты за месяц почти не подешевели. Что же получается: видеокарты не дешевеют, криптовалюты дорожают. Есть ли в таком случае хоть какой-то смысл в том, чтобы сегодня собрать ферму для добычи Эфира? Об этом и поговорим. В качестве примера возьмём две популярные видеокарты: Radeon RX 6900 XT и GeForce RTX 3080.
Radeon RX 6900 XT. Сегодня такая карта стоит 170 тысяч рублей, но для полноценной фермы нужны сразу 8 таких графических чипов. Получается, что вам потребуется около 1 400 000 рублей для сборки готовой фермы. Очень немало, особенно учитывая нестабильность криптовалют и низкую цену Эфира. Если взглянуть на актуальную таблицу доходности, то можно сделать вывод, что сегодня ферма из 8 видеокарт Radeon RX 6900 XT приносит 20.80 доллара в сутки или 624 доллара в месяц, что равняется 48 000 рублей. Нетрудно подсчитать, что отбить вложения вам удастся через 29 месяцев. Не покупайте Radeon RX 6900 XT для майнинга, если у вас есть хоть капля здравого смысла.
GeForce RTX 3080. Видеокарта стоит 173 тысячи рублей, а полноценная ферма на 8 графических чипов будет вам стоить чуть больше 1.4 миллиона рублей. Суточная доходность на такой ферме составляет 30.95 доллара, что соответствует 928 долларам в месяц или 71 500 рублей. На самом деле даже это слишком мало, ведь отбить инвестиции вам удастся через долгих 20 месяцев.
Как видите, резкое падение курса Эфира и общая нестабильность на рынке криптовалют дают свои плоды. Майнить становится невыгодно, вот только геймерам от этого не легче. Видеокарты слишком медленно теряют в цене, а значит всё что остаётся, это позлорадствовать над майнерами. Если вам от этого станет легче, дерзайте. Ну а мы можем констатировать, что сегодня невыгодно покупать видеокарты ни майнерам, ни геймерам. Стоит подождать, вдруг магазины столкнутся с низким спросом и начнут более активно снижать цены.