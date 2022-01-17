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Во Франции за Radeon RX 6500 XT просят 430 долларов, а в РФ карта может стоить дороже 40 000 р
Предварительные европейские цены уже в 2 раза дороже рекомендованных
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Как вы уже догадались, в данном материале речь пойдёт о видеокарте Radeon RX 6500 XT. Но, прежде чем начать нашу беседу, давайте взглянем, сколько сегодня стоят видеокарты в российской рознице. Да, именно российской. Европейские цены нас безусловно волнуют, вот только какими бы низкими они ни были, покупать карточки вам придётся дома. Итак, можно предположить, что Radeon RX 6500 XT окажется примерно равна по производительности GeForce GTX 1660. Речь о самой базовой модели без приставок и усилений. 

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Как видите, стоит такая видеокарт сегодня 48 000 рублей. Учтите, что она сильно подешевела за последние недели, а значит ждать дальнейшего падения стоимости не приходится. Вспоминаем, что рекомендованная цена GeForce GTX 1660 на момент выхода в начале 2019 года составляла 219 долларов. Radeon RX 6500 XT получила рекомендованные 199 долларов, а значит у нас приблизительный паритет. Если учитывать, что первая имеет больше памяти и более широкую шину на 192 бита, то разница вполне оправдана, хотя это не должно повлиять на производительность. Как считаете, может новая Radeon RX 6500 XT в российской рознице стоить дешевле 40 000 рублей?

А пока вы думаете в Европе некоторые магазины начали публиковать предварительные ценники. Как видите, один из французских ритейлеров предлагает близкую к эталонной видеокарту Gigabyte по цене 378 евро, что равняется 430 долларам или 33 000 рублей по курсу на 17 января. Получается, если мы даже будем исходить из оптимистичного сценария, то геймерам придётся приготовить 33 000 рублей, но на самом деле это только начало. Налоги в РФ большие, магазины жадные, а видеокарт и вовсе может приехать мало. А в результате искусственного дефицита геймеры будут рады взять Radeon RX 6500 XT даже за 40 000 рублей. 

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Как будет на самом деле, сказать сложно, но пока всё говорит в пользу наших предположений. В субботу появились предварительные цены на GeForce RTX 3050. Ожидаемо, они оказались почти в 2 раза выше заявленных. Можно, конечно, почитать о том, что AMD делает всё для снижения цены для конечного покупателя, вот только российские магазины об этом не знают и знать не хотят. Уже сегодня ценник на самую базовую версию в 2 раза больше рекомендованного. Страшно даже предложить, сколько могут попросить за слегка разогнанный вариант. А ведь Radeon RX 6500 XT получила всего 4 Гб видеопамяти и 64-битную шину. Кто в здравом уме купит столь сомнительный продукт за 40 000 рублей? 

#видеокарты #radeon rx 6500 xt
5
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