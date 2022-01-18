Несмотря на то, что криптовалюты продолжают дешеветь, а доходность майнинга ощутимо упала, находятся люди, которые хотят прямо здесь и сейчас собрать себе ферму, разместить её на балконе и начать зарабатывать большие деньги. Мы не будем вас обнадёживать, ведь о больших деньгах нет и речи, но что-то получить всё же удастся. Неясно почему, но ваш любимый CryptoLeo начал делать годный контент чуть ли не каждый день. Именно поэтому мы сегодня уделим внимание его блогу, в котором он описывает сборку для начинающих фермеров стоимостью 300 00 рублей.
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Прежде всего CryptoLeo заявляет, что нужно брать только новые видеокарты. Никакого старья, копающего Эфир с 2017 года и способного в любой момент прийти в негодность. В результате вы не только не сможете выйти в плюс, но и потеряете часть вложенных денег. Блогер полагает, что сегодня самой выгодной видеокартой для создания полноценной фермы является Radeon RX 6600. Среди её преимуществ низкое энергопотребление до 45 Вт, наличие 8 Гб видеопамяти и хешрейт на уровне 29 MH/s. Видеокарта тихая и почти не греется, а значит ферму можно разместить на балконе, не привлекая лишнего внимания со стороны соседей.
Один из наиболее бюджетных вариантов Radeon RX 6600 производства PowerColor в российской рознице стоит 61 590 рублей, поэтому блогер рекомендует использовать иностранные сайты, где вместе с доставкой у вас попросят около 45 000 рублей за штучку и 270 тысяч за всю ферму. CryptoLeo предлагает сразу же ориентироваться на 6 видеокарт, поскольку это оптимальный вариант для новичка. Добрать остальную систему за 30 тысяч рублей не составляет труда. Поскольку ферма получится энергоэффективной, то вам не потребуется дорогостоящая материнская плата и сверхмощный блок питания, а значит в запланированные 300 000 можно легко уложиться.
А теперь к самому интересному: ваша ферма будет иметь хешрейт 174 MH/s, потребляя не больше 300 Вт. По курсу на 18 января вы сможете заработать около 9 долларов чистыми с учётом затрат на электричество в сутки или 270 долларов в месяц (20 600 рублей). Получается, что отбить вложения вам удастся через 14.5 месяца. Блогер признаёт, что это очень много, а ведь впереди криптозима, переход Эфира на Proof-of-Stake (PoS) и многие другие проблемы. CryptoLeo советует пока об этом не думать. Если вы решили стать фермером, то стоит просто попытаться. В любом случае всех денег вы не потеряете, ведь видеокарты можно продать, а шанс разбогатеть представляется далеко не всегда.
P.S. Если вы ориентируетесь на российскую розницу, то ферма обойдётся вам значительно дороже, ведь за каждую отдельную видеокарту придётся переплатить 15 000 рублей.