За прошедший месяц видеокарты подешевели не более чем на 4%

В последнее время нельзя не заметить тенденцию снижения стоимости видеокарт в российской рознице. Виной всему падение курса Эфира и неопределённость на рынке криптовалют. Эксперты спорят о том, когда Биткоин подорожает, аналитики уверены, что нас ждёт падение до 20 000 долларов, а все вокруг только и говорят о наступлении криптозимы. Ясно, что всё это не добавляет очков в копилку майнерам, поэтому многие из этих ребят перестали покупать видеокарты. Логическая цепочка простая, поэтому долго останавливаться на этом нет никакого смысла.

реклама

Если вы уже собрались бежать в магазин, то стоит остановиться. Дело в том, что на канале Hardware Unboxed появилось занимательное исследование, доказывающее, что локальные скидки не оказали влияния на среднюю цену видеокарт. Прежде всего рассмотрим новую линейку NVIDIA. Как видите, отдельные видеокарты скинули за январь 6-8%, тогда как большинство подешевело не более чем на 2-3%. Получается, что как таковых скидок нет, поэтому говорить об улучшении положения преждевременно. Стоит учитывать, что автор ролика описывает ситуацию в США, поэтому не нужно с такой жадностью смотреть на цены отдельных графических чипов.

Обратите внимание на таблицу ниже. Это цены на вторичном рынке, а значит перед нами по большей части отслужившие 3 и более лет на ферме видеокарты. И вот здесь действительно наблюдается небольшое падение стоимости. Как видите, Radeon RX 580 на 4 Гб скинула 14% цены, а модель на 8 Гб – 12%. В среднем же у нас 10% снижение стоимости по сравнению с декабрём 2021 года. А вот предыдущее поколение NVIDIA не может похвастать такими большими скидками на вторичном рынке. Причина в небольшом объёме производства, ведь многие графические чипы перестали выпускать за несколько месяцев до релиза серии GeForce RTX 3000.

Точно такая же ситуация и с серией GeForce GTX 1000. Линейка уже давно не выпускается и успела подешеветь ещё задолго до начала полупроводникового кризиса. Несмотря на это средняя видеокарта продаётся всего с 3% скидкой по сравнению с рекомендованной стоимостью, установленной NVIDIA на начало продаж.

Отметим, что это цены в американской рознице и на вторичном рынке. Российские магазины ведут более суровую ценовую политику, поэтому встретить у нас Radeon RX 6600 за 557 долларов не представляется возможным. Точно также себя ведут и майнеры, сдающие свои подгорелые карточки на Авито. Здесь разница между сильно подержанной видеокартой и её ценой на момент появления на рынке огромна и явно не соответствует данным из представленных таблиц. И всё же общая тенденция такова, что пока снижение курса Эфира не оказало ощутимого влияния на ценовую политику производителей видеокарт.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р



