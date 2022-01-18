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AMD выпустит обновлённую линейку видеокарт RDNA 2 Refresh во главе с Radeon RX 6950 XT
Ожидается ощутимое увеличение скорости видеопамяти до 18 Гбит/с
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Несколько дней мы анализировали любопытный материал, согласно которому выход обновлённых флагманских видеокарт NVIDIA направлен не на решение проблемы дефицита, а на увеличение средней маржи с одного графического чипа. Ярким примером может выступить GeForce RTX 3090 Ti. Производитель увеличил тактовые частоты видеопамяти и графического чипа, что сделало новинку самой быстрой видеокартой на планете. Очевидно, что многие энтузиасты захотят сменить сильно устаревшую GeForce RTX 3090 на более прокачанную версию. Судя по всему, маркетологи AMD всё же не зря кушают свой хлеб с красной икрой. 

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Как сообщается, нас ждёт обновлённая серия Radeon RX 6000, которая позволит не только увеличить производительность, не уступая по этому показателю NVIDIA, но и позволит неплохо заработать на энтузиастах и зажиточных геймерах. Согласно последним слухам, линейка получит название «RDNA 2 Refresh» и будет включать следующие графические чипы: Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6850 XT и Radeon RX 6750 XT. Все они будут выполнены на GPU Navi 21 и Navi 22, которые сегодня используются для создания высокопроизводительных видеокарт текущего поколения. 

Есть мнение, что AMD воспользуется более продвинутым 6-нм техпроцессом, но подтверждений этому факту не было. Известно, что обновлённая серия получит видеопамять со скоростью 18 Гбит/с. В связи с этим самое время вспомнить утечки 2020 года, когда инсайдеры уверяли, что флагманы AMD будут оснащены видеопамятью GDDR6Х. Вот только тогда всю поставку забрала NVIDIA, что вынудило инженеров красной команды использовать стандартную GDDR6. Скорее всего и сейчас AMD придётся выжимать эти 18 Гбит/с из уже существующей видеопамяти. 

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Эксперты полагают, что розница вообще может и не увидеть новую линейку. Якобы, она может предназначаться для одного или нескольких ОЕМ-производителей. Вполне возможно, что данная линейка AMD предназначена для конкуренции с Intel ARC Alchemist. Получается, что мы пока крайне мало знаем о планах AMD. А вообще ожидаемый прирост производительности не превысит 5%. Именно поэтому мы пока предлагаем рассматривать «RDNA 2 Refresh» в качестве имиджевой линейки, которая способна доказать способность AMD выпускать более мощные графические чипы, чем конкурирующая NVIDIA. Больше информации появится ближе к релизу, который запланирован во втором квартале 2022 года. 

#видеокарты #radeon rx 6950 xt #rdna 2 refresh
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