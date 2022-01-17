В качестве рекомендации указывается блок питания на 1000 Вт, а в продаже есть модели, с TGP 480 Вт

Флагманская видеокарта GeForce RTX 3090 получила очень нескромные технические характеристики. Достаточно всего одного факта, чтобы сделать простой вывод: использовать её в майнинге могут только самые богатые фермеры. Что и говорить, если даже сама NVIDIA не стала внедрять в эту видеокарту функцию блокировки хешрейта, поскольку соотношение цены и хешрейта на видеокарте просто ужасающее. Что же, если вы думали, что хуже быть не может, то ребята из NVIDIA в очередной раз доказали свою способность удивлять.

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Дело в том, что вскоре в продажу поступит прокачанная версия GeForce RTX 3090 Ti. Это настоящий монстр для энтузиастов. В обычное время такие видеокарты используют для обработки видео и многих других рабочих задач, но сегодня цена карточки такова, что купить её может только миллионер. Европейские магазины уже огласили ценники на несколько моделей производства MSI. Как видите, есть видеокарты за 2400 и 2800долларов, но главной вишенкой на торте станет так называемая Suprim X, которая оценена в 4022 доллара.

Если говорить о технических характеристиках, то по сравнению с обычной моделью здесь установлена более скоростная видеопамять GDDR6X на 21 Гбит/с, а также увеличена тактовая частота графического чипа до 1860 МГц. Всё это потребовало более внушительного энергопотребления, которое в данном случае составляет невероятные 450 Вт. Но раз уж мы заговорили о Suprim X, то будет нелишним указать, что последняя может похвастать тактовой частотой 1900 МГц и TGP 480 Вт. Для такой мощи рекомендуется купить блок питания от 1000 Вт, поскольку видеокарта предназначена для энтузиастов, которые захотят её разогнать, а ведь есть ещё и другое оборудование, включая процессор.

Ясно, что GeForce RTX 3090 Ti, а особенно модель Suprim X предназначена для тех, кто не считает деньги и хочет получить лучшее, что только может предложить рынок. Обычно количество таких графических чипов невысокое, а через короткое время производство завершается. Получается, что перед нами временный эксклюзив для очень богатых. Приятно, что новая видеокарта NVIDIA не достанется майнерам, ведь потратить 4000 долларов на майнинг – это самоубийство.

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Вполне возможно, что один из фермеров получит такую видеокарту на тест, но после отдаст её своему владельцу, который будет гонять на ней синтетику, удивлять читателей своего блога невероятными тактовыми частотами и приростом производительности на 3%, а также иногда играть на ней в игры.