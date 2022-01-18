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Когда Биткоин подорожает до $100 000 – эксперты РБК назвали главные условия для роста криптовалюты
Ожидается, что вначале Биткоин подешевеет до 20 000 долларов и только после этого начнёт дорожать
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Понедельник 17 января начался с падения курса Биткоина. Пояснить сей феномен не решился никто, поэтому цифровое золото вяло теряло десятки и даже сотни долларов, а сегодня просело до 41 800 вечнозелёных за одну монетку. Быки с опаской поглядывают на разбушевавшихся медведей, а эксперты рассказывают о сложных сценариях, при которых Биткоин не только может вернуться к росту, но и достичь новых рекордов. Сегодня мы изучим аналитику, представленную на сайте РБК, и сделаем небольшие выводы. Приступим.

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Эксперты ещё раз констатируют, что высокая инфляция в США и более жёсткая монетарная политика привела к оттоку крупного капитала из рискованных активов. Проще говоря, сегодня инвесторы не готовы вкладываться в криптовалюты, поскольку считают их нестабильными. Отношение инвесторов может измениться только после стабилизации макроэкономических показателей США. Не стоит списывать со счетов очередную волну коронавируса. Омикрон не обладает такой высокой смертностью, как Дельта, но за счёт роста заражённых в десятки раз способен привести к тотальному переходу значительной части взрослого населения на больничный. Нужно понимать, что раньше даже никто не мог предположить, что такое вообще возможно. 

Есть мнение, что крупные инвесторы выжидают. Они больше не хотят покупать Биткоины за 50 000 долларов, поскольку в очередной раз убедились, что криптовалюты могут упасть ниже 40 тысяч. Именно поэтому Киты ждут дна. Неясно, будет ли это 30 000 долларов, или же в планах у крупной рыбы обрушить цифровое золото до 20 тысяч. Аналитики полагают, что именно там и наступит отскок, когда Биткоин сможет разогнаться для штурма новых высот. 

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Эксперты полагают, что мы ещё увидим Биткоины по 70 и даже 100 тысяч долларов за монетку. Для этого должно сойтись несколько факторов: во-первых, стабилизация экономики США и развитых стран. Во-вторых, отсутствие форс-мажорных факторов. На самом деле Биткоин уже готов к рывку, а вот когда этот рывок случится, будет зависеть от множества составляющих. К примеру, как предугадать попытку государственного переворота в Казахстане? А ведь в этой стране сосредоточены 18% всех майнеров, добывающих Биткоины. Нужно понимать, что напряжённость на планете достигла рекордных показателей, поэтому Биткоину с его рекордами просто может не найтись места в загруженной политикой повестке дня. А вообще нужно понимать, что никто ничего не знает. Всё это гадание на кофейной гуще, на этом пока и остановимся. 

#криптовалюты #биткоин
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