GeForce RTX 3060 Ti окупается за 21 месяц

Многие эксперты обеспокоены будущим криптовалют. Кто-то полагает, что нас ждёт затяжная криптозима, в то время как другие уверены, что времена бесконтрольного накопления цифровых денег подошли к концу. На горизонте рост процентной ставки со стороны ФРС, что спровоцирует отток реальных денег, а следом стоит ждать введения жёстких ограничений со стороны законодателей со всего мира. Несмотря на сдержанные настроения политиков, многие из них посматривают в сторону США. Аналитики уверены, что чиновники не пойдут по пути Китая, а вместо этого предпочтут использовать зарождающуюся отрасль криптовалют в своих интересах. Неясно, насколько это вообще реализуемо, но первая попытка будет инициирована уже в 2022 году.

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В первую очередь в дело вступит налоговая со всеми вытекающими последствиями в виде штрафов и уголовной ответственности. Майнеры будут обязаны вести прозрачную отчётность, указывая количество полученных монет и точные даты их продажи, что позволит отследить цену и реальные доходы фермеров. Трейдеры столкнутся с более сложным механизмом передачи данных, что также улучшит систематизацию и снизит количество мошенников в отрасли. Что до держателей, то им могут дать определённое время, за которое нужно передать полную информацию о принадлежащих им кошельках и количестве монет на них. Ожидается, что это не должно привести к ощутимым потерям на рынке криптовалют и всё же, даже ожидание этих изменений приводит к нестабильности.

Стоит констатировать, что утро понедельника 17 января Биткоин начал с падения. Курс опустился ниже 43 000 долларов и продолжает снижаться. Неясно, чем всё это окончится, но большого подъёма, о котором говорили на прошлой неделе, мы не увидели. Печально идут дела и у Эфира. Он плавно приближается к 3200 долларам, что может свести на нет все усилия майнеров по покупке новых видеокарт. Сложность добычи постоянно растёт, а значит майнеры не перестают предпринимать попытки разбогатеть.

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Нужно учитывать, что в 2022 году нас ждёт переход Эфира на Proof-of-Stake (PoS), а значит вложения могут и не окупиться. Всё это вместе с постоянным сжиганием монет в ходе хардфорка London привело к сильному снижению доходности. Выше можно изучить свежую таблицу доходности видеокарт в майнинге Эфира. Смотрите на суточные показатели прибыльности по Эфиру (колонка «Е»). Увы, но всё настолько плохо, что на видеокарте GeForce RTX 3060 Ti, которая стоит ровно 100 000 рублей, позволит вам зарабатывать весьма скромные 2.1 доллара в сутки или 63 доллара в месяц (4800 рублей). При таком раскладе вернуть вложения удастся через 21 месяц. Возможно, некоторые майнеры не в курсе, но в году всего 12 месяцев, поэтому как они планируют отбить вложения, не совсем ясно.