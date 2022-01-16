Видеокарты были раскуплены несмотря на большую разницу между рекомендованной и фактической стоимостью

Каждый раз, когда NVIDIA анонсирует скорый выход нового графического чипа, появляется надежда, что уж теперь то видеокарт хватит всем. Инсайдеры пишут о массовых поставках, а эксперты придумывают причины, из-за которых майнерам продукт будет неинтересен. Ну а на самом деле видеокарты приходят к нам с двукратной наценкой, а майнеры готовы платить любые деньги, ведь для них это рабочий продукт, который в теории может не только вернуть вложения, но и принести прибыль. Пожалуй, единственной относительно недорогой видеокартой NVIDIA первой половины 2022 года станет GeForce RTX 3050. Задолго до релиза высказывались предположения, согласно которым она станет лёгкой жертвой для майнеров, но какая-то надежда оставалась.

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Вчера японская торговая сеть решила перейти на тёмную сторону, воспользовавшись дороговизной видеокарт. На прилавки была выставлена GeForce RTX 3050 производства GALAX, которую предлагали за 440 долларов. Если вы думали, что речь идёт о прокачанной и сильно разогнанной с завода видеокарте, то спешим вас разочаровать, ведь она идентична эталонной модели. Поскольку производительность GeForce RTX 3050 примерно равна GeForce RTX 2060, то нет ничего удивительного в том, что новинку раскупили за считанные минуты. Пользователей не волнует, что они заплатили на 76% дороже рекомендованной цены. В наше время вообще нет такого понятия, как рекомендованная цена. Именно поэтому геймеры могут даже полагать, что перед ними самое выгодное предложение зимы.

Стоит учитывать, что официальный выход GeForce RTX 3050 намечен на 27 января. Именно поэтому действия японского ритейлера кажутся не только неправильными, но и явно нарушают политику NVIDIA. Теоретически, уже завтра видеокарта появится на вторичных рынках, где будет интересна энтузиастам. Эксперты раскритиковали действия магазина, но ничего поделать с такими продавцами невозможно. До тех пор, пока дефицит видеокарт не сойдёт на нет, перекупщики и нечестные на руку магазины будут прикрываться проблемами отрасли для извлечения выгоды.

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Лиза Су по этому поводу говорила, что вы сможете найти видеокарты в магазинах, но не захотите за них платить. Кстати, если уж мы заговорили об AMD, то уже вскоре на полки магазинов поступит Radeon RX 6500 ХТ. Она должна стать последней надеждой геймеров, ведь её технические характеристики далеки от потребностей майнеров, а сама она получит крайне низкий хешрейт. Хотя, никто ведь не сказал, что графические чипы не заинтересуют перекупщиков. Почитайте наш материал на эту тему. Там есть последняя инсайдерская информация относительно предполагаемых цен и размера поставок графических чипов.