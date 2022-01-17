Речь о возможном допуске процессоров иностранного производства к госзакупкам

Уже ни для кого не секрет, что российские госкомпании провалили доктрину по информационной безопасности, которая была утверждена президентом в 2021 году. Среди ключевых причин полное отсутствие аналогов отечественного производства и огромный разрыв в производительности между российскими и западными технологиями. Нет никаких сомнений, что в будущем разрыв можно сократить, вот только для этого нужны крупные инвестиции, а сама продукция должна быть востребована. Если сами госкомпании не образумятся, то уже в 2022 году это их заставят сделать законодатели. Это значит, что может быть введена система штрафов, которая позволит стимулировать интерес российских гигантов к отечественным процессорам. Скорее всего, ключевые пункты информационной доктрины придётся пересмотреть, ведь не так давно Минпромторг предложило крайне любопытную систему оценивания компьютера, на основе всех его составляющих. Об этом и поговорим.

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Согласно действующим правилам, для попадания в реестр госзакупок компьютер должен быть построен на процессоре российского производства. Правило вступило в действие ещё год назад. После этого аналогичные требования были введены летом и для ноутбуков, а с начала 2022 года и на материнские платы с твердотельными накопителями. Представители ведомства полагают, что нужны более гибкие условия, а проект предполагает выдачу баллов за каждую комплектующую. Как оказалось, при правильном подборе, можно и вовсе отказаться от процессора российского производства.

Уже какое-то время бьёт тревогу глава МЦСТ Александр Ким, отвечающий за производство процессоров Эльбрус. По его словам, если проект будет принят, то на кону окажется национальная безопасность России. Якобы, это приведёт к допуску процессоров иностранного производства к госзакупкам, что негативным образом отразится на выполнении доктрины по информационной безопасности. Мало того, будет подорвана стратегия развития полупроводниковой промышленности, распланированная вплоть до 2030 года.

Александр Ким полагает, что проблема в первую очередь грозит отечественным производителям процессоров, которые останутся со своей продукцией никому не нужны, что приведёт к огромным финансовым потерям. Спрос на российские процессоры будет падать, а значит достичь заявленных показателей не удастся. Мало того, на информационная безопасность страны под угрозой, ведь проникновение в закрытую систему иностранных технологий – крайне тревожный звоночек.

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Сегодня очевидно, что российские процессоры не могут конкурировать с иностранными по производительности. Мало того, из-за того, что их производят небольшими партиями, они обходятся значительно дороже зарубежных. Александр Ким уверен, что если отказаться от государственной поддержки, то отечественная полупроводниковая промышленность никогда не выйдет из тени западных гигантов. Ни для кого не секрет, что под иностранными процессорами указываются продукты Intel и AMD.