Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
Речь о возможном допуске процессоров иностранного производства к госзакупкам
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Уже ни для кого не секрет, что российские госкомпании провалили доктрину по информационной безопасности, которая была утверждена президентом в 2021 году. Среди ключевых причин полное отсутствие аналогов отечественного производства и огромный разрыв в производительности между российскими и западными технологиями. Нет никаких сомнений, что в будущем разрыв можно сократить, вот только для этого нужны крупные инвестиции, а сама продукция должна быть востребована. Если сами госкомпании не образумятся, то уже в 2022 году это их заставят сделать законодатели. Это значит, что может быть введена система штрафов, которая позволит стимулировать интерес российских гигантов к отечественным процессорам. Скорее всего, ключевые пункты информационной доктрины придётся пересмотреть, ведь не так давно Минпромторг предложило крайне любопытную систему оценивания компьютера, на основе всех его составляющих. Об этом и поговорим. 

реклама

Согласно действующим правилам, для попадания в реестр госзакупок компьютер должен быть построен на процессоре российского производства. Правило вступило в действие ещё год назад. После этого аналогичные требования были введены летом и для ноутбуков, а с начала 2022 года и на материнские платы с твердотельными накопителями. Представители ведомства полагают, что нужны более гибкие условия, а проект предполагает выдачу баллов за каждую комплектующую. Как оказалось, при правильном подборе, можно и вовсе отказаться от процессора российского производства. 

Уже какое-то время бьёт тревогу глава МЦСТ Александр Ким, отвечающий за производство процессоров Эльбрус. По его словам, если проект будет принят, то на кону окажется национальная безопасность России. Якобы, это приведёт к допуску процессоров иностранного производства к госзакупкам, что негативным образом отразится на выполнении доктрины по информационной безопасности. Мало того, будет подорвана стратегия развития полупроводниковой промышленности, распланированная вплоть до 2030 года. 

Александр Ким полагает, что проблема в первую очередь грозит отечественным производителям процессоров, которые останутся со своей продукцией никому не нужны, что приведёт к огромным финансовым потерям. Спрос на российские процессоры будет падать, а значит достичь заявленных показателей не удастся. Мало того, на информационная безопасность страны под угрозой, ведь проникновение в закрытую систему иностранных технологий – крайне тревожный звоночек. 

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Сегодня очевидно, что российские процессоры не могут конкурировать с иностранными по производительности. Мало того, из-за того, что их производят небольшими партиями, они обходятся значительно дороже зарубежных. Александр Ким уверен, что если отказаться от государственной поддержки, то отечественная полупроводниковая промышленность никогда не выйдет из тени западных гигантов. Ни для кого не секрет, что под иностранными процессорами указываются продукты Intel и AMD. 

#процессоры #эльбрус
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

AMD подняла цены на процессоры EPYC на 30%, а Intel увеличит производство Ice Lake на 50%
Известный оверклокер разогнал бюджетный Core i5-12400 до 5.2 ГГц и опередил Core i9-12900K в играх
Системы с процессорами Intel Alder Lake не смогут воспроизводить UHD Blu-ray диски с DRM защитой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь обучил ПК выполнять свою работу, а сам играет и смотрит сериалы, получая $90 000 в год
97
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
621
Какую криптовалюту выгоднее всего майнить на видеокартах в январе 2022 – Эфир vs TON от Про100М
36
GeForce RTX 3050 поступила в продажу за 2 недели до релиза на 76% дороже рекомендованной цены
88
Покупка дорогостоящей DDR5-6000 бесполезна, а разница с DDR4 составляет несколько fps – в тестах SH
33
Duel Princess забанили в Steam
13
Эфир продолжает дешеветь, а бюджетные видеокарты возвращаются в российские магазины
59
Аудитория Deep Rock Galactic про гномов-шахтёров увеличилась более чем втрое после выхода игры на PlayStation
1
Появились новые подробности об игре Dune: Spice Wars
12
Эксперт-ремонтник рассказал, какие видеокарты стоит брать в 2022- большой гайд по вторичке от VIK-on
66
AMD подняла цены на процессоры EPYC на 30%, а Intel увеличит производство Ice Lake на 50%
55
21 января стартует продажа петов для NFT игры Chives Farm
2
Авторы грядущей амбициозной стратегии Dune Spice Wars ответили на самые популярные вопросы об игре
4
Новый вирус способен атаковать Linux, macOS и Windows используя ранее неизвестный бекдор в ОС
11
Процессоры Intel Alder Lake-S non-K отлично разгоняются по шине, но нужна дорогая материнская плата
55
AMD или Intel - какие процессоры станут лучшими в следующем поколении по опросу Computerbase
63
Хакеры взломали консольный эксклюзив God of War через полчаса после появления в Steam
22
Игроки в восторге от PC-версии God of War — 97 % положительных отзывов в Steam
28
Первые цены на GeForce RTX 3090 Ti оказались на 30% выше стоимости GeForce RTX 3090
13
Процессор Intel Core i5-12400 с заблокированным множителем был разогнан по шине до 5,2 ГГц
39

Популярные статьи

5 способов получения криптовалюты бесплатно на бирже Huobi
22
Световой год, парсек, астрономическая единица - о космических расстояниях просто и понятно
35
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
30
Долгий путь юзера Linux. Часть 2 - Убунту для игр
12
Самая большая опасность искусственного интеллекта не Скайнет, а людские предрассудки
27
Моё кунг-фу круче твоего - тест четырех китайских процессорных кулеров
21
Мини-обзор мини-саундбара Genius USB SoundBar 100
3
Мои впечатления от игры The Vanishing of Ethan Carter Redux. Часть вторая
3
Windows 11 Pro отдают менее чем за $16 на зимней распродаже в магазине KeysOFF
Мои впечатления от игры The Vanishing of Ethan Carter Redux. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

terenty79
14:18
да хрен ты угодал. я не пью, совсем. даже пиво не пью. не нравится. люблю кокаколу или пепси только без сахара, и орехи тоже люблю.
Эфир продолжает дешеветь, а бюджетные видеокарты возвращаются в российские магазины
Антон Гавриченко
14:12
А она может разгонять процы 12го поколения без индекса К ?
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI
Man of War
14:12
Ты тупой? Он на водороде работает
Гиперзвуковой самолет австралийской Hypersonix работает на водороде и развивает скорость 5 Махов
daimos
14:11
https://youtu.be/IA_evL-1F0w
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
terenty79
14:09
и этот туда же. ну не могу я ник уже поменять, такой вбил, теперь по жизни такой будет. год рождения могу вбить в профиль любой. могу , что бы мне 104 года было сделать. ты то что в однокласниках дела...
AMD может освежить семейство Radeon RX 6000 повышением частоты памяти
Черный властелин
14:07
Бред постят всякий, а вчерашнее большое интервью основателя сети DNS Дмитрия Алексеева пропустили мимо ушей.
РПЦ написала молебен «об одержимых компьютерной страстью»
ахахах
14:07
для дискет нету ,а сидюк есть.Это фильмы с флешки удобно на теливизере смотреть.Флешки у меня есть,но для системы и полрвхи достаточно
Системы с процессорами Intel Alder Lake не смогут воспроизводить UHD Blu-ray диски с DRM защитой
OsirisD2
14:06
больше не получается дизы накручивать, обидно, да?) https://roskomsvoboda.org/post/trolli-prigozhina-manipulirovali-smi/ https://vk.com/gosvon
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
Вова Огонь
14:04
Кто сказал, что у меня моник 4К? Ну, схера ты чушь пишешь, приятель? Full HD у меня, не надо мне ваши 4К. Шрифт подписей нельзя было увеличить? Кому интересны эти дубины с микроскопическим текстом осо...
Моё кунг-фу круче твоего! - тест четырех китайских процессорных кулеров
alli
14:04
на мой слух саундбары должны быть 2.1....2.0 по чеснаку плохо играют,имхо....без саба-ерунда
Мини-обзор мини-саундбара Genius USB SoundBar 100
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем