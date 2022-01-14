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Российские госкомпании могут заставить покупать отечественные компьютеры при помощи штрафных санкций
Штрафы появятся в 2022 году и будут выставлены тем, кто отказывается закупать российские компьютеры
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Согласно действующему законодательству, доля компьютеров отечественного производства в закупках государственных компаний в 2022 году должна составлять 60%. В следующем году процент вырастет до 70%, а рано или поздно должен состояться полный переход на российскую технику. В конце 2021 года стало ясно, что государственные компании не только не выполнили требования закона, но фактически провалили закупки. Например, «Аэрофлот» и ВТБ вообще не уделяли внимания отечественном компьютерам, а в результате процентное соотношение у них составляет 90% против 10% в пользу западных технологий. Что до средних показателей по стране, то здесь удручающие 30%, а значит надеяться на выполнение требований законодательства в 2022 году не приходится.

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Эксперты отмечают, что крупные государственные компании не только тормозят процесс перехода, но и оказались зависимы от западных решений. Мало того, сами компании отказываются признавать свои ошибки, утверждая, что российское железо просто не соответствует требованиям, а значит поставит сами компании в невыгодное положение. Очевидно, что существует целый ряд предприятий, для которых не имеет значения скорость выполнения тез или иных задач. К примеру, для больниц и первостепенное значение имеет стабильность, а вот если «Аэрофлот» заменит мощные компьютеры на медленные отечественные с полным отсутствием нужного программного обеспечения, то конкурировать с иностранными компаниями будет невозможно. 

Несмотря на очевидные противоречия, давления на компании продолжается. Несколько дней назад введено новое правило, согласно которому выбор у российских гигантов станет ещё меньше. Теперь, если на рынке есть хотя бы одно подходящее предложение от отечественного производителя, то запрещено покупать любое железо, сделанное за пределами РФ. А вообще все эти проценты довольно условны, ведь есть так называемые квоты, в рамках которых можно искать лазейки. Например, обязательный процент мониторов отечественного производства в закупках 2021 году должен был составлять всего 2%, а в текущем году вырос до 3%. А вот на накопители и оперативную память придётся обратить особое внимание. В 2022 году такие комплектующие должны составлять не менее 40% и от 50% в 2023 году.

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В связи с невыполнением квот закупки чиновники предлагают штрафовать государственные компании. Решения по этому вопросу пока нет, но глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух уверяет, что просто так ведомство не будет закрывать глаза на невыполнение взятых на себя обязательств. У компаний было время на подготовку к реализации государственной стратегии, а значит налицо неподчинения действующему закону. Предполагается, что поправки с указанием штрафов могут быть внесены уже осенью 2022 года. Неясно, будут ли штрафовать задним числом, но за невыполнение планов на 2022 год некоторые точно могут лишиться немалой части прибыли. 

#штрафы #госкомпании
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