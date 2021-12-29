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Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
Российские компании провалили импортозамещение в сфере ПО
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Не проходит и месяца, что бы высокопоставленные политики из США не угрожали России новыми санкциями, отключением от ключевых платёжных систем и ограничением поставок высокопроизводительного оборудования. Какое-то время правительство РФ смотрело на весь этот цирк, а после решило запустить компанию импортозамещения, предполагающую создание отечественных аналогов самых востребованных программ.

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Несколько дней назад наши читатели могли убедиться в том, что российские компании продолжают закупать иностранное ПО в огромных количествах. Мало того, цены вызывают множество вопросов. К примеру, на 10 000 лицензий Windows 10 планируется потратить 146 миллионов рублей или по 14 600 за один ключ. Похоже, не только российские суды, но и многие другие компании тормозят программу импортозамещения. Так, на конец 2021 года доля российского ПО к иностранному в государственных компаниях не превышает 35%, хотя должна была бы доходить до 70%.

Хуже всех с задачей справились ВТБ и «Аэрофлот», у которых показатели не превышают 10%. Отвечая на вопросы журналистов, представители указанных выше компаний заверяют, что главная причина состоит в отсутствие на отечественном рынке полнофункциональных аналогов. Якобы, крупным концернам необходима полная совместимость с общепризнанным ПО, но российские аналоги демонстрируют удручающие показатели и не способны конкурировать с западными гигантами.

Отдельно отмечается, что неспособность российских разработчиков выпускать ПО мирового класса не только замедлила реализацию государственной программы, но и ударит по самим разработчикам. Уже в 2022 году IT-сектор столкнётся с гигантскими убытками, ведь выделенные на закупку российского ПО 400 миллиардов рублей так и остались лежать на балансе правительства.

Уже сегодня готовится план Б. Возможно, самым разумным решением будет перенести конечный срок реализации программы импортозамещения на 2024 год, но сделать требования более жёсткими. К примеру, все оборонные компании должны перейти на 100% отечественное ПО. А вообще насколько идея импортозамещения окажется жизнеспособна, покажет 2022 год. Именно тогда вводится персональная ответственность руководителей компаний за невыполнение взятых на себя обязательств.

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Есть мнение, что многие компании не хотят переходить на российское ПО просто потому, что подсели на иностранные аналоги. Офисные и многие другие программы давно стали родными для российских пользователей, поэтому отказаться от них в пользу новинок крайне сложно. Нужно проводить переобучение персонала, в то время как во многих структурах работают пенсионеры, которые с большим трудом изучили западное ПО. Источник. 

#программы #импортозамещение
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