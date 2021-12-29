Не проходит и месяца, что бы высокопоставленные политики из США не угрожали России новыми санкциями, отключением от ключевых платёжных систем и ограничением поставок высокопроизводительного оборудования. Какое-то время правительство РФ смотрело на весь этот цирк, а после решило запустить компанию импортозамещения, предполагающую создание отечественных аналогов самых востребованных программ.
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Несколько дней назад наши читатели могли убедиться в том, что российские компании продолжают закупать иностранное ПО в огромных количествах. Мало того, цены вызывают множество вопросов. К примеру, на 10 000 лицензий Windows 10 планируется потратить 146 миллионов рублей или по 14 600 за один ключ. Похоже, не только российские суды, но и многие другие компании тормозят программу импортозамещения. Так, на конец 2021 года доля российского ПО к иностранному в государственных компаниях не превышает 35%, хотя должна была бы доходить до 70%.
Хуже всех с задачей справились ВТБ и «Аэрофлот», у которых показатели не превышают 10%. Отвечая на вопросы журналистов, представители указанных выше компаний заверяют, что главная причина состоит в отсутствие на отечественном рынке полнофункциональных аналогов. Якобы, крупным концернам необходима полная совместимость с общепризнанным ПО, но российские аналоги демонстрируют удручающие показатели и не способны конкурировать с западными гигантами.
Отдельно отмечается, что неспособность российских разработчиков выпускать ПО мирового класса не только замедлила реализацию государственной программы, но и ударит по самим разработчикам. Уже в 2022 году IT-сектор столкнётся с гигантскими убытками, ведь выделенные на закупку российского ПО 400 миллиардов рублей так и остались лежать на балансе правительства.
Уже сегодня готовится план Б. Возможно, самым разумным решением будет перенести конечный срок реализации программы импортозамещения на 2024 год, но сделать требования более жёсткими. К примеру, все оборонные компании должны перейти на 100% отечественное ПО. А вообще насколько идея импортозамещения окажется жизнеспособна, покажет 2022 год. Именно тогда вводится персональная ответственность руководителей компаний за невыполнение взятых на себя обязательств.
Есть мнение, что многие компании не хотят переходить на российское ПО просто потому, что подсели на иностранные аналоги. Офисные и многие другие программы давно стали родными для российских пользователей, поэтому отказаться от них в пользу новинок крайне сложно. Нужно проводить переобучение персонала, в то время как во многих структурах работают пенсионеры, которые с большим трудом изучили западное ПО. Источник.