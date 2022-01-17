Сгорело 900 квадратных метров, размер ущерба и количество сгоревшей техники устанавливаются

Это только кажется, что быть майнером – это легко. На самом деле на каждом этапе вас подстерегают трудности, которые могут положить конец ещё не начавшейся карьере фермера. Прежде всего нужно где-то отыскать недорогое, но максимально эффективное оборудование для добычи криптовалюты. Это могут быть видеокарты или ASIC-майнеры. Придётся как следует разобраться в хешрейте, энергопотреблении и многих других тонкостях. Следом идёт подключение. Если вы решили доверить всё дело специалисту, то придётся снова платить. Если же полагаете, что сможете справиться самостоятельно, то будьте готовы изучить массу новой информации, включающей тонкие настройки сложного оборудования. Мало того, нужно правильно выбрать криптовалюту, ведь хешрейт Эфира крайне высок, а войти в Биткоин можно только на дорогостоящем железе.

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Если вы поставили небольшую ферму у себя на балконе, то следить за ней можно и самостоятельно, а вот добыча в промышленных масштабах предполагает другие требования. Скорее всего, вам потребуется один или даже больше наёмных работников, поэтому стоит осознавать, что на каждом шагу вас ждут дополнительные траты. А вообще мы не зря заговорили о профессиональной настройке, ведь доморощенные электрики могут дорого стоить вашему бизнесу. 19 декабря мы публиковали материал о большом пожаре на майнинговой ферме в Тайланде. После завершения работы бригады пожарных стало ясно, что всё железо пришло в полную негодность, а это немалые 72 ASIC-майнера общей стоимостью 60 000 долларов, что эквивалентно 4 500 000 рублям. Очевидно, что для кого-то это стало гигантской потерей, ведь бизнес придётся либо начинать с нуля, либо вообще заниматься другой деятельностью.

Как сообщают российские СМИ, в Иркутской области, в городе Ангарск в ночь на 17 января сгорела майнинговая ферма. Точное количество оборудования неизвестно. Спасатели утверждают, что на момент приезда уже горела кровля огромного промышленного массива. Установлено, что производственное помещение было разделено поровну между цехом по производству мебели и майнерами, а общая площадь пожара достигла 900 метров квадратных. Кому принадлежит заводик по выкачке Биткоинов, неизвестно.

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Уже после тушения стало ясно, что причина возгорания кроется в коротком замыкании проводки. Это значит, что кто-то из цеховиков использовал старую или некачественную проводку. Вполне возможно, что работал непрофессионал, который не придерживался правил пожарной безопасности. В любом случае дорогостоящая техника утеряна, а наши читатели могут узнать, что майнерские фермы горят не только в далёком зарубежье, но и в России.