Всё дело в праздновании китайского Нового года

Многие из наших читателей провели 2020 год в ожидании выхода нового поколения видеокарт. В большинстве случаев геймеры строили планы на покупку продукции NVIDIA, но многие полагали, что на этот раз Лиза Су не подведёт, выпустив самые революционные графические чипы в истории. Неясно, оправдались ли фанатские ожидания, но пока дела у красной команды идут удручающе. Первые месяцы серия Radeon RX 6000 вообще отсутствовала на полках, а видеокарты Radeon RX 6800/ХТ даже спустя год после анонса редко заглядывают в розницу. Как вы знаете, не хватает звёзд и NVIDIA, ведь из-за бума майнинга цены на видеокарты выросли в несколько раз, значительно превышая рекомендованные. К слову, зелёные также провели несколько бумажных запусков, когда релиз видеокарт был, а самих видеокарт мы не видели.

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Пожалуй, больше всех пострадала от майнеров GeForce RTX 3060 и её более скоростная версия с приставкой «Ti». Вернуть в продажу младший графический чип получилось только после выпуска обновлённой серии с блокировкой хешрейта, но цены так и не пришли в норму. Напомним, что уже к концу января на прилавки магазинов поступит самый бюджетный GPU GeForce RTX 3050. NVIDIA поставила на видеокарту привлекательную рекомендованную цену в 249 долларов, но эксперты уверены, что немалая часть готовой продукции станет жертвой майнеров. Поставить точку в спорах на эту тему пока невозможно, поскольку мы не знаем, будет ли GeForce RTX 3050 оснащена блокировкой LHR.

А вообще сегодня появились неплохие новости. Сообщается, что первая партия GeForce RTX 3050 окажется внушительной и будет больше, чем GeForce RTX 3060/Ti на момент запуска. Даже если данный слух окажется правдой, стоит помнить, что первая партия указанных выше видеокарт была так мала, что не дошла до многих рынков и разошлась между майнерами и перекупщиками. Сегодня Эфир не так привлекателен, но всё может измениться уже в ближайшее время.

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Эксперты полагают, что массовые поставки GeForce RTX 3050 начнутся уже после китайского Нового года. Учтите, что в 2022 году праздник наступит 1 февраля и продлиться 15 дней. Это значит, что жители Поднебесной начнут выходить на рабочие места только к середине февраля, а значит до марта мы вообще можем не увидеть видеокарт по приемлемым ценам. Всё это пока неподтверждённая информация, поскольку китайцы вполне могли наштамповать видеокарт и до 27 января (дата официального релиза). Осталось подождать до конца месяца, ведь пока мы не можем предположить, сколько за GeForce RTX 3050 попросят российские и европейские магазины.