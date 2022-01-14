Илон Маск решил дать ещё один шанс мемной криптовалюте

Илон Маск никак не может определиться, как ему себя вести в отношение криптовалют. Он критикует Биткоины, но рассказывает о том, насколько он важен. Подталкивает разработчиков Dogecoin к изменениям, а после вообще перестаёт говорить и писать о мемной криптовалюте. Словом, высказывания основателя Tesla не позволяют понять его истинного отношения к цифровым деньгам, а вот некоторые действия проливают на это свет. Например, уже больше года Илон Маск говорит о возможности продажи автомобилей за Dogecoin. Неясно, случится ли это вообще, а вот некоторые модные аксессуары за пару тысяч цифровых собак можно получить прямо сейчас.

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Сообщается, что в фирменном магазине Tesla стали доступны несколько товаров с официальной символикой. Так, дешевле всего продвинутый кибер-свисток. Он напоминает ещё не вышедший пикап Cybertruck и продаётся за 300 собак. Почитать о том, что собой представляет данный гаджет можно по ссылке.

За 835 собак можно купить не менее модную пряжку для ремня, на которой изображён логотип Tesla. Ничего сверхъестественного, обычные дешёвые материалы с примитивной гравировкой. Илон Маск явно был не в духе, когда запускал столь сомнительный продукт.

Пожалуй, самой полезной покупкой за Dogecoin может стать квадроцикл для детей, оснащённый электрическим приводом. Это весьма продвинутая игрушка, которая оснащена целым рядом продвинутых технологий, но и стоит немалых 12 020 виртуальных собак.

Столь радостная новость для всех держателей мемной криптовалюты тут же привела к небольшому росту стоимости Dogecoin. На данный момент собаки торгуются на 13.7% дороже, чем сутками ранее. При этом ощутимо растёт и суточный объём рынка, который составил 4.8 миллиарда долларов, что на 200% больше, чем было ещё вчера. Представители Tesla отмечают, что будут принимать только Dogecoin. Никакие другие криптовалюты больше не подходят для оплаты. Если вы хотите купить себе киберсвисток, то стоит активировать свой кошелёк и привязать к учётной записи на официальном сайте автопроизводителя. Как только авторизация и синхронизация будут пройдены, вы получите возможность совершать покупки. Увы, для жителей России такая возможность заблокирована.

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Вообще весь этот шум вокруг приёма криптовалют для оплаты автомобилей и других услуг не совсем понятен. На крупных биржах есть простые возможности выводы цифровых денег на физические и виртуальные карты, а также цифровые платёжные системы. Что мешает перевести свои монеты туда, а после совершить покупку?