Глупо покупать тряпочку для протирания дисплеев Apple, если есть кибер-свисток. Именно так считает сам Илон Маск

В последнее время наши читатели стали забывать, что Илон Маск не только гениальный менеджер, но и любитель нестандартных поступков и вызывающих шуток в адрес конкурентов. Поскольку за спиной Илона стоит компания ценой в триллион долларов, а сам он в любой момент может скрыться от преследователей на ракете, то волноваться Маску вообще не о чем. Относительно ракеты есть некоторые вопросы, ведь буквально вчера все сотрудники SpaceX получили весьма странное послание. Илон Маск пишет, что положение у компании критическое. Проблемы с двигателем оказались гораздо масштабнее, чем казалось. Увольнение части руководителей не помогло, а на горизонте мелькает банкротство. Илон Маск попросил подналечь, завершив все запланированные проекты в срок, хотя сами сроки выглядят нереалистично.

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Но SpaceX – это частный случай, ведь после порции дёгтя Илон готов подарить своим фанатам целую бочку мёда. Сегодня основатель Tesla сообщил о начале продаж модного аксессуара под названием Cyberwhistle. Может показаться, что перед нами обычный свисток, но это не так. На самом деле кибер-свисток выполнен в едином стиле с пикапом Cybertruck, подчёркивая его линии и ломаные углы одного из самых высокооценённых автомобилей 2022 года. Сам Илон Маск презентовал новинку в очень необычном стиле.

Как вам такое? Илон Маск предлагает не тратить 19 долларов на мегапопулярную ткань Apple Cloth для протирания дисплеев ноутбуков и смартфонов. Вместо этого он предлагает просто купить свисток Cyberwhistle. Как пишут уже купившие модный аксессуар пользователи, он просто великолепен. К сожалению приходится констатировать, что кибер-свисток не даёт своему владельцу суперспособностей. К счастью, все потраченные на него деньги пойдут на благое дело, ведь такой большой человек, как Илон Маск, обязательно найдёт им правильное применение. Например, построит ещё один неработающий космический корабль Starship, а после взорвёт пару десятков его прототипов, утверждая, что всё так и было задумано.

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Поскольку новость слишком новая, мы не получили гневных ответов фанатов Apple. Скорее всего, эти ребята назовут сотню преимуществ тряпочки за 19 долларов перед свистком за 50 долларов. Что любопытно, кибер-свисток уже продаётся на eBay по завышенной в несколько раз цене. Всё дело в том, что аксессуар был выпущен в ограниченном количестве, поэтому обречён стать коллекционным гаджетом. Возможно, в будущем Илон Маск внедрит в него микрочип, позволяющим при помощи свиста вызывать свой Cybertruck из любого места, как это было в игре Cyberpunk 2077.