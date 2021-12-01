В последнее время наши читатели стали забывать, что Илон Маск не только гениальный менеджер, но и любитель нестандартных поступков и вызывающих шуток в адрес конкурентов. Поскольку за спиной Илона стоит компания ценой в триллион долларов, а сам он в любой момент может скрыться от преследователей на ракете, то волноваться Маску вообще не о чем. Относительно ракеты есть некоторые вопросы, ведь буквально вчера все сотрудники SpaceX получили весьма странное послание. Илон Маск пишет, что положение у компании критическое. Проблемы с двигателем оказались гораздо масштабнее, чем казалось. Увольнение части руководителей не помогло, а на горизонте мелькает банкротство. Илон Маск попросил подналечь, завершив все запланированные проекты в срок, хотя сами сроки выглядят нереалистично.
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Но SpaceX – это частный случай, ведь после порции дёгтя Илон готов подарить своим фанатам целую бочку мёда. Сегодня основатель Tesla сообщил о начале продаж модного аксессуара под названием Cyberwhistle. Может показаться, что перед нами обычный свисток, но это не так. На самом деле кибер-свисток выполнен в едином стиле с пикапом Cybertruck, подчёркивая его линии и ломаные углы одного из самых высокооценённых автомобилей 2022 года. Сам Илон Маск презентовал новинку в очень необычном стиле.
Как вам такое? Илон Маск предлагает не тратить 19 долларов на мегапопулярную ткань Apple Cloth для протирания дисплеев ноутбуков и смартфонов. Вместо этого он предлагает просто купить свисток Cyberwhistle. Как пишут уже купившие модный аксессуар пользователи, он просто великолепен. К сожалению приходится констатировать, что кибер-свисток не даёт своему владельцу суперспособностей. К счастью, все потраченные на него деньги пойдут на благое дело, ведь такой большой человек, как Илон Маск, обязательно найдёт им правильное применение. Например, построит ещё один неработающий космический корабль Starship, а после взорвёт пару десятков его прототипов, утверждая, что всё так и было задумано.
Поскольку новость слишком новая, мы не получили гневных ответов фанатов Apple. Скорее всего, эти ребята назовут сотню преимуществ тряпочки за 19 долларов перед свистком за 50 долларов. Что любопытно, кибер-свисток уже продаётся на eBay по завышенной в несколько раз цене. Всё дело в том, что аксессуар был выпущен в ограниченном количестве, поэтому обречён стать коллекционным гаджетом. Возможно, в будущем Илон Маск внедрит в него микрочип, позволяющим при помощи свиста вызывать свой Cybertruck из любого места, как это было в игре Cyberpunk 2077.