Такую позицию выразил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Будущее криптовалюты туманно. В какой-то момент Биткоин сильно дорожает, что вселяет оптимизм в экспертов по всему миру. Но стоит только поверить в мощь цифрового золота, как оно падает на самое дно, разоряя тысячи трейдеров и заставляя держателей сливать монеты с огромными потерями. Всё это актуально и для других криптовалют с той лишь разницей, что альткоины и вовсе могут рухнуть, оставив счастливых обладателей ни с чем. Данная проблема волнует политиков и экономистов по всему миру, ведь обрушение криптопирамиды грозит вызвать настоящую катастрофу. Не меньшее беспокойство вызывают майнеры, которые умудрились испортить жизнь обычным гражданам в нескольких странах. Представьте себе, что вам постоянно отключают электричество из-за того, что в вашем регионе слишком много ферм по добыче Биткоинов и Эфира. Как бы вы на это отреагировали?

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Где-то майнинг уже запрещён, а в других странах уже вводятся ограничения на хождения криптовалют. Многие эксперты полагают, что именно в 2022 году стоит ожидать появления кртповалютного законодательства. Фактически, сегодня майнеры находятся вне правового поля в большинстве стран. Это значит, что эти ребята не платят налоги, не ведут отчётности и временами даже не платят за электричество. А если и платят, то по сверхнизкому социальному тарифу для населения. Когда фермеры попадут в правовое поле на территории России, пока неясно, но высказывания некоторых должностных лиц заставляют задуматься о том, что грядут времена жёсткого регулирования.

По мнению Александра Бастрыкина, занимающего пост председателя Следственного комитета России, одна из главных проблем использования криптовалют связана с отмыванием денег в результате преступной деятельности. Это позволяет финансировать террористические организации, ведущие подрывную деятельность по сему миру. Александр уверен, что в России необходимо инициировать идентификацию всех майнеров, трейдеров и держателей криптовалют. Важно сделать этот процесс обязательным, поскольку это позволит вернуть всех участников рынка криптовалют в правовую зону. Не менее важно решить вопрос с платформами, которые предлагают услуги по обмену, продаже и покупке цифровых денег. Их статус не определён, а сами они вообще не имеют физической регистрации, предпочитая вообще не платить налоги.

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Это значит, что сегодня есть масса способов незаконного обогащения за счёт криптовалют. Часто это происходит путём обмана других участников рынка, а сами биржи выступают немыми посредниками в преступных схемах по всему миру. Александр Бастрыкин считает, что кроме появления соответствующий статей закона, нужно добавить право арестовывать и конфисковывать криптовалюты в случае, если они нажиты нечестным путём. К слову, если вы прямо сейчас уже начали по этому поводу выражать своё возмущение, то стоит повременить. Дело в том, что соответствующий закон уже давно существует в самом сердце мировой демократии. Учтите, что во время его подписания не дрогнула рука ни одного либерала ни внутри, ни за пределами США.