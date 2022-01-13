Будущее криптовалюты туманно. В какой-то момент Биткоин сильно дорожает, что вселяет оптимизм в экспертов по всему миру. Но стоит только поверить в мощь цифрового золота, как оно падает на самое дно, разоряя тысячи трейдеров и заставляя держателей сливать монеты с огромными потерями. Всё это актуально и для других криптовалют с той лишь разницей, что альткоины и вовсе могут рухнуть, оставив счастливых обладателей ни с чем. Данная проблема волнует политиков и экономистов по всему миру, ведь обрушение криптопирамиды грозит вызвать настоящую катастрофу. Не меньшее беспокойство вызывают майнеры, которые умудрились испортить жизнь обычным гражданам в нескольких странах. Представьте себе, что вам постоянно отключают электричество из-за того, что в вашем регионе слишком много ферм по добыче Биткоинов и Эфира. Как бы вы на это отреагировали?
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Где-то майнинг уже запрещён, а в других странах уже вводятся ограничения на хождения криптовалют. Многие эксперты полагают, что именно в 2022 году стоит ожидать появления кртповалютного законодательства. Фактически, сегодня майнеры находятся вне правового поля в большинстве стран. Это значит, что эти ребята не платят налоги, не ведут отчётности и временами даже не платят за электричество. А если и платят, то по сверхнизкому социальному тарифу для населения. Когда фермеры попадут в правовое поле на территории России, пока неясно, но высказывания некоторых должностных лиц заставляют задуматься о том, что грядут времена жёсткого регулирования.
По мнению Александра Бастрыкина, занимающего пост председателя Следственного комитета России, одна из главных проблем использования криптовалют связана с отмыванием денег в результате преступной деятельности. Это позволяет финансировать террористические организации, ведущие подрывную деятельность по сему миру. Александр уверен, что в России необходимо инициировать идентификацию всех майнеров, трейдеров и держателей криптовалют. Важно сделать этот процесс обязательным, поскольку это позволит вернуть всех участников рынка криптовалют в правовую зону. Не менее важно решить вопрос с платформами, которые предлагают услуги по обмену, продаже и покупке цифровых денег. Их статус не определён, а сами они вообще не имеют физической регистрации, предпочитая вообще не платить налоги.
Это значит, что сегодня есть масса способов незаконного обогащения за счёт криптовалют. Часто это происходит путём обмана других участников рынка, а сами биржи выступают немыми посредниками в преступных схемах по всему миру. Александр Бастрыкин считает, что кроме появления соответствующий статей закона, нужно добавить право арестовывать и конфисковывать криптовалюты в случае, если они нажиты нечестным путём. К слову, если вы прямо сейчас уже начали по этому поводу выражать своё возмущение, то стоит повременить. Дело в том, что соответствующий закон уже давно существует в самом сердце мировой демократии. Учтите, что во время его подписания не дрогнула рука ни одного либерала ни внутри, ни за пределами США.